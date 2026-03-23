2026. március 23. hétfő Emőke
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
HelloVidék

Furcsa egy hagyomány: ezért késik 12 percet a déli harangszó a legendás vidéki halászcsárdában

2026. március 23. 12:12

Nem délben, hanem 12 perccel később szólal meg a harang egy szegedi csárdában. A különös „késés” mögött egyszerre áll hagyomány, praktikum és egy kis vendégcsalogató humor.

Különös, már-már legendaszámba menő hagyomány él a szegedi Fehértói Halászcsárdában: itt a déli harangszó nem pontosan délben szólal meg. A vendégek legnagyobb meglepetésére a harang minden nap csak 12 óra után 12 perccel kondul. A csárda melletti kilátó tornyában elhelyezett harang automatikus szerkezet segítségével működik, és bár máshol ilyenkorra már rég elhallgatnak a harangok, itt ekkor kezdődik a kondulás. A harangon egyébként felirat is olvasható, amely szerint azt 2013-ban öntették Nepomuki Szent János tiszteletére - írta a Délmagyar.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szokatlan időzítésről a csárda dolgozói gyakran humoros magyarázatokat adnak a vendégeknek. Van, aki szerint „ide később ér el a harangszó”, más az időzónák különbségére hivatkozik, de olyan válasz is akad, amely szerint egyszerűen csak megvárják a késve érkező vendégeket.

Frank Sándor csárdagazda végül elárulta a lapnak, hogy a harangozásnak történelmi hagyományai vannak, így a déli harangszó egyfajta hagyományápolás a csárdában. De praktikus oka is van. A harangszó jelzi a vendégeknek, hogy elkészült a halászlé, lehet jönni ebédelni.

A harang egyébként külön megrendelésre készült: egy veresegyházi vállalkozás öntötte a csárda számára. A tulajdonos szerint az ára „nem volt horror”, ráadásul a készítés folyamatát személyesen is végigkísérték. És hogy miért 12 perc a késés? Erre Frank Sándor csak ennyit mondott: – Mi inkább megvárjuk, amíg a többi harang, a nagyok elütik a delet. A csárda filozófiája szerint itt nem kell sietni – még a harang sem teszi. A különös szokás az évek során a hely egyik védjegyévé vált.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:12
12:01
11:45
11:33
11:15
Pénzcentrum
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
2
2 hete
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
3
1 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
4
2 hete
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
5
2 hete
Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására
PÉNZÜGYI KISOKOS
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 11:07
Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 10:04
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
Agrárszektor  |  2026. március 23. 11:29
Brutális válság jöhet: erre jobb, ha felkészülnek a magyarok