Furcsa egy hagyomány: ezért késik 12 percet a déli harangszó a legendás vidéki halászcsárdában

Nem délben, hanem 12 perccel később szólal meg a harang egy szegedi csárdában. A különös „késés” mögött egyszerre áll hagyomány, praktikum és egy kis vendégcsalogató humor.

Különös, már-már legendaszámba menő hagyomány él a szegedi Fehértói Halászcsárdában: itt a déli harangszó nem pontosan délben szólal meg. A vendégek legnagyobb meglepetésére a harang minden nap csak 12 óra után 12 perccel kondul. A csárda melletti kilátó tornyában elhelyezett harang automatikus szerkezet segítségével működik, és bár máshol ilyenkorra már rég elhallgatnak a harangok, itt ekkor kezdődik a kondulás. A harangon egyébként felirat is olvasható, amely szerint azt 2013-ban öntették Nepomuki Szent János tiszteletére - írta a Délmagyar.

A szokatlan időzítésről a csárda dolgozói gyakran humoros magyarázatokat adnak a vendégeknek. Van, aki szerint „ide később ér el a harangszó”, más az időzónák különbségére hivatkozik, de olyan válasz is akad, amely szerint egyszerűen csak megvárják a késve érkező vendégeket.

Frank Sándor csárdagazda végül elárulta a lapnak, hogy a harangozásnak történelmi hagyományai vannak, így a déli harangszó egyfajta hagyományápolás a csárdában. De praktikus oka is van. A harangszó jelzi a vendégeknek, hogy elkészült a halászlé, lehet jönni ebédelni.

A harang egyébként külön megrendelésre készült: egy veresegyházi vállalkozás öntötte a csárda számára. A tulajdonos szerint az ára „nem volt horror”, ráadásul a készítés folyamatát személyesen is végigkísérték. És hogy miért 12 perc a késés? Erre Frank Sándor csak ennyit mondott: – Mi inkább megvárjuk, amíg a többi harang, a nagyok elütik a delet. A csárda filozófiája szerint itt nem kell sietni – még a harang sem teszi. A különös szokás az évek során a hely egyik védjegyévé vált.