Pincér összeszedi az edényeket az étterem konyhájában
HelloVidék

Eladó Szeged sztárrá vált étterme és boutique hotelje: ennyit kérnek a díjnyertes Tiszavirágért + videó

HelloVidék
2026. május 14. 14:15

Ismét piacra került Szeged egyik legismertebb és legelismertebb vendéglátóhelye, a Tiszavirág Room & Restaurant. A többszörösen díjazott étterem és boutique hotel már egy évvel ezelőtt is eladás alatt állt, most azonban a tulajdonosok újra meghirdették az ingatlant – ezúttal közel 1 milliárd forintos árcédulával.

A hír ennyi, másodjára is piacra dobták a Tiszavirág Hotelt. A 990 millió forintos irányárért a vevő nem csupán egy felújított belvárosi épületet kap, hanem egy működő, bejáratott vendéglátóipari egységet is, amely az elmúlt években stabil szakmai elismerést szerzett. Az ingatlan összesen mintegy 1895 négyzetméteres, és komplex funkciókat lát el: étterem, szálláshely, wellness és rendezvényhelyszín is egyben - írta a Délmagyar.

A szegedi Tiszavirág az elmúlt időszakban több szakmai elismerést is begyűjtött. A hely bekerült a Michelin Guide magyarországi válogatásába ajánlott étteremként, emellett a szálláshely is szerepelt a Michelin első hazai hotelválogatásában, amelyben mindössze néhány tucat magyarországi szállás kapott helyet.

Az épület egy egykori polgári ház teljes körű felújításával nyerte el mai formáját. A műemléki jellegű struktúrát megőrizve alakítottak ki benne modern belső tereket: üvegfalas bővítések, átriumos udvar, valamint prémium anyaghasználat jellemzi az enteriőrt. A szállásrészben több lakosztály és kilenc kétágyas szoba található, míg az étterem nagyjából 60 fő befogadására alkalmas.

A komplexumhoz wellness-részleg is tartozik, ahol szauna, gőzkabin és egyéb szolgáltatások is helyet kaptak, valamint egy rendezvényterem is rendelkezésre áll.

A piaci hirdetés különlegessége, hogy az ingatlan teljes berendezéssel és működő infrastruktúrával együtt eladó, vagyis az új tulajdonos gyakorlatilag azonnal folytathatja a működtetést. Ez ugyanakkor nem garancia a könnyű megtérülésre: a vendéglátás és a boutique hotel szegmens magas működési költségekkel jár, és a szakértők szerint egy ilyen volumenű beruházás megtérülési ideje akár 10–15 év is lehet.

A kérdés így nemcsak az, hogy ki tudja megfizetni a közel egymilliárdos vételárat, hanem az is, hogy ki tud hosszú távon stabilan fenntartani egy ilyen szintű, prémium kategóriás gasztronómiai és turisztikai márkát Szeged belvárosában.
 
