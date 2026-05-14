Gajdos szerint legalább 300 olyan helyszín lehet, ahol felmerül az azbeszt jelenléte, a probléma pedig három megyére – Vasra, Zalára, valamint Győr-Moson-Sopronra – is kiterjed.
Eladó Szeged sztárrá vált étterme és boutique hotelje: ennyit kérnek a díjnyertes Tiszavirágért + videó
Ismét piacra került Szeged egyik legismertebb és legelismertebb vendéglátóhelye, a Tiszavirág Room & Restaurant. A többszörösen díjazott étterem és boutique hotel már egy évvel ezelőtt is eladás alatt állt, most azonban a tulajdonosok újra meghirdették az ingatlant – ezúttal közel 1 milliárd forintos árcédulával.
A hír ennyi, másodjára is piacra dobták a Tiszavirág Hotelt. A 990 millió forintos irányárért a vevő nem csupán egy felújított belvárosi épületet kap, hanem egy működő, bejáratott vendéglátóipari egységet is, amely az elmúlt években stabil szakmai elismerést szerzett. Az ingatlan összesen mintegy 1895 négyzetméteres, és komplex funkciókat lát el: étterem, szálláshely, wellness és rendezvényhelyszín is egyben - írta a Délmagyar.
A szegedi Tiszavirág az elmúlt időszakban több szakmai elismerést is begyűjtött. A hely bekerült a Michelin Guide magyarországi válogatásába ajánlott étteremként, emellett a szálláshely is szerepelt a Michelin első hazai hotelválogatásában, amelyben mindössze néhány tucat magyarországi szállás kapott helyet.
Az épület egy egykori polgári ház teljes körű felújításával nyerte el mai formáját. A műemléki jellegű struktúrát megőrizve alakítottak ki benne modern belső tereket: üvegfalas bővítések, átriumos udvar, valamint prémium anyaghasználat jellemzi az enteriőrt. A szállásrészben több lakosztály és kilenc kétágyas szoba található, míg az étterem nagyjából 60 fő befogadására alkalmas.
A komplexumhoz wellness-részleg is tartozik, ahol szauna, gőzkabin és egyéb szolgáltatások is helyet kaptak, valamint egy rendezvényterem is rendelkezésre áll.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A piaci hirdetés különlegessége, hogy az ingatlan teljes berendezéssel és működő infrastruktúrával együtt eladó, vagyis az új tulajdonos gyakorlatilag azonnal folytathatja a működtetést. Ez ugyanakkor nem garancia a könnyű megtérülésre: a vendéglátás és a boutique hotel szegmens magas működési költségekkel jár, és a szakértők szerint egy ilyen volumenű beruházás megtérülési ideje akár 10–15 év is lehet.
A kérdés így nemcsak az, hogy ki tudja megfizetni a közel egymilliárdos vételárat, hanem az is, hogy ki tud hosszú távon stabilan fenntartani egy ilyen szintű, prémium kategóriás gasztronómiai és turisztikai márkát Szeged belvárosában.
Öt nagyszínházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026/27-es évadban. A kínálatban egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség.
Nem biztos, hogy a Balaton körül végig felsővezetéket húznak ki: Vitézy Dávid szerint inkább akkumulátoros vonatokkal lehetne megoldani a régóta tervezett fejlesztést.
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Eladó a Prieger Zsolt martonvásári álomotthona: panoráma a Brunszvik-kastély parkjára, madárcsicsergéses kert, és egy olyan hangulat, amibe első látásra bele lehet szeretni.
Miközben egyre bizonytalanabb, meddig forgatják még A mi kis falunk jeleneteit Pilisszentléleken, az elmúlt években brutális drágulás söpört végig a település ingatlanpiacán.
Radikális reformterv látott napvilágot: végleg eltörölnék a vármegyéket, rengeteg pluszpénz sürgetnek az önkormányzatoknak
Legkorábban 2028-tól vezethető be az az átfogó önkormányzati reform, amelyet Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetének (TÖOSZ) korábbi elnöke vázolt fel.
Kész, vége: leállt a kritikus szakellátás az egyik vidéki kórházban, más városba kell átvinni a beteg gyerekeket
A háttérben súlyos szakemberhiány áll: a rendelést Szombathelyen évek óta egyetlen gyermekpszichiáter vitte, miközben a kórház folyamatosan hirdeti a betöltetlen szakorvosi állást.
Pintér Bélával és női rendezőkkel dobják fel az évadot: lesz közönségkedvenc musical, de mernek újítani is
Nyolc bemutatót tervez a 2026-2027-es évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház - közölte a teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató.
Sokan vártak erre a hírre: megjöttek a laboreredmények, kiderült az igazság a hazai csodakút vizéről
A hír, aminek most sokan örülhetnek Székesfehérváron: újra iható a Csitáry-kút vize Székesfehérváron – lezárult a vizsgálat, megnyitották a közkedvelt forrást.
Tonnaszámra szedik ki a tetemeket a magyar folyóból: szakemberek elárulták, mi végzett az állatokkal
Több tonnányi elpusztult busát emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei–Soroksári Dunából. A szakemberek szerint a melegedő víz miatt most tömegesen kerülnek felszínre a haltetemek.
Egy 53 éves gazdaasszony holttestét találták meg egy Beszterce–Naszód megyei település határában. A hatóságok szerint a nő halálát nagy valószínűséggel medvetámadás okozta.
Sokkoló a helyzet! Rendkívül alacsony vízszintet mérnek a Tiszán Szolnoknál, a Zagyva torkolatánál: a folyó vízállása már a történelmi negatív rekord közelébe süllyedt.
Indulhat a roham a Savaria Karneválra: harci elefántok idén sem vonulnak, de Geszti Péter már biztos befutó
Az eddiginél korábban, augusztus 13. és 16. között rendezik meg idén a XXV. Savaria Történelmi Karnevált Szombathelyen. a jubileumi karnevál fellépői között lesz Geszti Péter,...
A part mentén homokpadok jelentek meg, a strandnál több helyen méterekre visszahúzódott a víz, ha nem történik változás, akár két-három éven belül vége a fürdőzésnek.
Az azbesztügy hullámai már a Balaton déli partját is elérték: az elmúlt napokban több balatoni településen is felmerült, hogy szennyezett bazaltzúzalék kerülhetett az utakba.
Fűszernövénynek látszik, pedig halálos méreg: a petrezselyem „gonosz ikertestvére” terjed a magyar kertekben
Elsőre többen vadon elburjánzott petrezselyemnek vagy vadmuroknak nézik, üde zöld levelei azonban halálosan mérgezőek. A foltos bürök rohamosan terjed Magyarországon. Most megmutatjuk, hol él, hogyan...
Hatalmas újítás érkezik a magyar tengerhez: ezzel a módszerrel végre autó és méregdrága taxi nélkül kóstolhatsz a nyaraláson
Az idei nyár egészen új perspektívába helyezi a Balaton északi partját.
A fertődi Esterházy-kastély mellett található rózsakert az ország egyik legismertebb díszkertje: közel 8000 rózsabokor virágzik itt, látványos szín- és illatkombinációkban.
Gajdos László a hét folyamán Szombathelyre érkezik, hogy a helyszínen tájékozódjon az azbeszthelyzet alakulásáról – erről a hétfői bizottsági meghallgatásán beszélt a politikus.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n