Kiadták a figyelmeztetést: fiatal barnamedve kószálhat Borsodban, legyen mindenki óvatos

Egyre több helyről érkeznek medveészlelések Borsodból: a szakértők szerint nagy valószínűséggel egy fiatal barnamedve kóborolhat a térségben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy pánikra nincs ok, de aki erdőbe indul, annak érdemes néhány fontos szabályt betartania.

Az elmúlt hetekben több borsodi település közelében is láttak medvét. Az első észlelés még április közepén történt Bogács térségében, ahol egy tó közelében videóra is vették az állatot. Később Cserépfalu környékéről is érkeztek jelzések, majd Varbó önkormányzata vadkamerás felvételt tett közzé egy barnamedvéről. A legutóbbi észlelés már Szent István-barlang közelében történt, egy népszerű turistaút mentén. A szakértők szerint könnyen elképzelhető, hogy ugyanaz a fiatal példány bukkan fel újra és újra a térség különböző pontjain - írta a Boon.hu.

A barnamedvék fiatal korban gyakran nagy távolságokat tesznek meg új élőhelyet keresve, ezért időnként Magyarország északi régióiban is feltűnnek. A szakemberek hangsúlyozzák: a medve alapvetően kerüli az embert, a veszélyes helyzetek többsége akkor alakul ki, amikor az állat váratlanul megijed vagy sarokba szorítva érzi magát.

Azt javasolják, hogy erdei túrázás közben érdemes hangosan beszélgetni, zajt csapni, hogy az állat már messziről érzékelje az ember közeledését és elkerülhesse a találkozást.

Fontos tanács az is, hogy lehetőleg ne vigyenek magukkal szabadon futó kutyát, mert az könnyen odacsalogathatja vagy ingerelheti a medvét.

Ha valaki mégis medvével találkozik, semmiképp sem szabad közel menni hozzá, etetni vagy fotózkodás miatt megközelíteni az állatot. Futás helyett lassan, nyugodtan kell hátrálni, miközben célszerű kerülni a hirtelen mozdulatokat és a közvetlen szemkontaktust.

Az utóbbi években egyébként egyre gyakoribbak a medveészlelések Észak-Magyarországon, különösen a szlovák határhoz közeli erdős térségekben. A szakértők szerint ebben szerepet játszik az állomány növekedése és az élőhelyek változása is.