Döbbenetes: pont egy állatmentő lopta el a százezres luxusmacskát, siralmas állapotban találtak rá
Döbbenetes: pont egy állatmentő lopta el a százezres luxusmacskát, siralmas állapotban találtak rá

2026. május 14. 15:45

Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagy értékű macskát lopott el - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint a Pest vármegyei férfi több éve ismerte a sértettet, aki 2021 júniusában több százezer forintért Oroszországból egy main coon fajtájú macskát vásárolt. A macska 2022 tavaszán két alkalommal is megszökött a sértettől, az állatot egy alkalommal a vádlott vitte vissza a tulajdonosának, amikor azonban az állat harmadik alkalommal is elkóborolt, a férfi az állatot hazavitte. A sértett a macskát napokon át kereste, szórólapokat nyomtatott és egy közösségi oldalon is segítséget kért a házikedvenc megtalálásához, a sértett az állatmentő egyesületnek is jelezte a macska ismételt eltűnését.

Több hónappal később, 2023 júliusában szerzett tudomást a sértett arról, hogy a macska a vádlott házában lehet, ezért házastársával elment a férfihoz, a házban megtalálták az elhanyagolt és lefogyott állatot. Az Érdi Járási Ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolja. Az ügyben az Érdi Járásbíróság dönt majd - írták.
