Erre vártak a kutyások a Balatonnál: hamarosan ingyenes kutyavidámpark nyílik, extra medencével

Évek óta visszatérő vita a Balaton-parton, hogy hol és milyen feltételekkel fürödhetnek a kutyák. Míg több településen továbbra is szigorúan korlátozzák az ebek vízparti jelenlétét, Balatonlelle egy egészen új megoldással próbálja enyhíteni a kutyások és a strandolók közötti feszültséget: a városban a héten megnyílik a Balatonlellei Kutyavidámpark.

A fejlesztés hátterében komoly lakossági igény áll. A városvezetéshez az elmúlt években rengeteg kérés érkezett egy kutyás strand kialakítására, a jelenlegi szabályozási környezet azonban nem tette lehetővé, hogy a Balaton-parton hivatalos kutyafürdető helyet alakítsanak ki. A település ezért egy alternatív megoldást választott.

A Szent István utcában létrehozott, mintegy 1500 négyzetméteres kutyás közösségi tér nem egyszerű futtatóként működik majd. A park egyik fő attrakciója egy külön kialakított kutyamedence lesz, ahol a négylábúak a nyári hőségben pancsolhatnak, emellett agility-elemek, alagutak, homokozó és ivókút is várja a látogatókat.

A fejlesztésről Felházi Miklós a Sonline.hu-nak is beszélt. A polgármester szerint fontos szempont volt, hogy ha bizonyos dolgokat tilt a város, akkor próbáljanak alternatív lehetőséget is biztosítani a helyieknek és az üdülőknek. A parkot árnyékos, fás területen alakították ki a vasút közelében, ahol korábban is sokan sétáltatták kutyáikat. A biztonság érdekében masszív kerítés és dupla, zsilipes beléptetőrendszer épült, így a kutyák nem tudnak véletlenül kiszaladni játék közben.

A városvezetés hangsúlyozta: a Balatonlellei Kutyavidámpark teljesen ingyenesen használható lesz. A cél nemcsak egy kutyafuttató létrehozása volt, hanem egy olyan közösségi tér kialakítása is, ahol a gazdik találkozhatnak, beszélgethetnek, miközben kedvenceik biztonságos környezetben mozoghatnak.

A fejlesztés ráadásul a tervek szerint még nem ért véget. A jövőben további árnyékolók, padok és új pihenőelemek is érkezhetnek a parkba, sőt a fenntartás támogatására egy QR-kódos adománygyűjtő rendszert is kialakíthatnak.

A balatoni kutyás infrastruktúra évek óta érzékeny téma, különösen a nyári szezonban, amikor rendszeresen alakulnak ki konfliktusok a kutyások és a strandolók között. Balatonlelle most egy olyan kompromisszumos megoldással próbálkozik, amely a szabályok betartása mellett is élhetőbbé teheti a nyarat a kutyás családok számára.