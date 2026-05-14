2026. május 14. csütörtök Bonifác
20 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portré buta kutya, turista fényes napszemüvegben, nyaklánc virág, lei úszó gyűrű trópusi strandon, tengeri szigeten. Gondtalan kiskutya élvezik a nyári vakációt, hajóutat. Utazás reklám last minute túra
HelloVidék

Erre vártak a kutyások a Balatonnál: hamarosan ingyenes kutyavidámpark nyílik, extra medencével

HelloVidék
2026. május 14. 17:15

Évek óta visszatérő vita a Balaton-parton, hogy hol és milyen feltételekkel fürödhetnek a kutyák. Míg több településen továbbra is szigorúan korlátozzák az ebek vízparti jelenlétét, Balatonlelle egy egészen új megoldással próbálja enyhíteni a kutyások és a strandolók közötti feszültséget: a városban a héten megnyílik a Balatonlellei Kutyavidámpark.

A fejlesztés hátterében komoly lakossági igény áll. A városvezetéshez az elmúlt években rengeteg kérés érkezett egy kutyás strand kialakítására, a jelenlegi szabályozási környezet azonban nem tette lehetővé, hogy a Balaton-parton hivatalos kutyafürdető helyet alakítsanak ki. A település ezért egy alternatív megoldást választott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szent István utcában létrehozott, mintegy 1500 négyzetméteres kutyás közösségi tér nem egyszerű futtatóként működik majd. A park egyik fő attrakciója egy külön kialakított kutyamedence lesz, ahol a négylábúak a nyári hőségben pancsolhatnak, emellett agility-elemek, alagutak, homokozó és ivókút is várja a látogatókat.

A fejlesztésről Felházi Miklós a Sonline.hu-nak is beszélt. A polgármester szerint fontos szempont volt, hogy ha bizonyos dolgokat tilt a város, akkor próbáljanak alternatív lehetőséget is biztosítani a helyieknek és az üdülőknek. A parkot árnyékos, fás területen alakították ki a vasút közelében, ahol korábban is sokan sétáltatták kutyáikat. A biztonság érdekében masszív kerítés és dupla, zsilipes beléptetőrendszer épült, így a kutyák nem tudnak véletlenül kiszaladni játék közben.

A városvezetés hangsúlyozta: a Balatonlellei Kutyavidámpark teljesen ingyenesen használható lesz. A cél nemcsak egy kutyafuttató létrehozása volt, hanem egy olyan közösségi tér kialakítása is, ahol a gazdik találkozhatnak, beszélgethetnek, miközben kedvenceik biztonságos környezetben mozoghatnak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A fejlesztés ráadásul a tervek szerint még nem ért véget. A jövőben további árnyékolók, padok és új pihenőelemek is érkezhetnek a parkba, sőt a fenntartás támogatására egy QR-kódos adománygyűjtő rendszert is kialakíthatnak.

A balatoni kutyás infrastruktúra évek óta érzékeny téma, különösen a nyári szezonban, amikor rendszeresen alakulnak ki konfliktusok a kutyások és a strandolók között. Balatonlelle most egy olyan kompromisszumos megoldással próbálkozik, amely a szabályok betartása mellett is élhetőbbé teheti a nyarat a kutyás családok számára.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #fejlesztés #strand #kutya #nyár #szabadidő #kutyatartás #belföldi turizmus #hellovidék #nyári szezon #kutyák

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:29
17:15
17:01
16:43
16:30
Pénzcentrum
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
Burjánzik a bűn Magyarországon: ideje lenne lépni, brutálisak az állapotok ezeken a helyeken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
2
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
3
1 napja
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
4
3 hete
Titkos atombunkerek és alagutak Magyarország alatt: ide indulj, ha hátborzongató kalandra vágysz
5
2 hete
Megszólalt Győr polgármestere a nyugat-magyarországi azbesztbotrányról: ezt közölte Pintér Bence
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 16:01
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 14:50
Hivatalos, minden állami kiadáshoz Kármán András áldása kell: drasztikus lépéssel indít az új kormány
Agrárszektor  |  2026. május 14. 16:32
Sok gazda végleg lehúzhatja a rolót, ha nem kapja meg a beígért pénzt
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm