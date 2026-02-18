2026. február 18. szerda Bernadett
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
autizmus ADHD gyerekek gyerekek gyerekek apa ágy
Egészség

Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek

Pénzcentrum
2026. február 18. 21:25

Hónapok óta nem elérhető egy, az ADHD-val élő gyerekek kezelésében kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon, számolt be róla az RTL Híradó. Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is visszatérő téma.

Egy édesapa az RTL Híradónak azt mondta, már korábban is volt több hónapos hiány, és tavaly ősz óta ismét sokan jelzik a közösségükben, hogy a gyógyszer nem kapható a patikákban. Hozzátette, minden próbálkozásuk ellenére sem jártak sikerrel a beszerzésben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bethesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiátere a csatornának arról beszélt, hogy a készítmény hiánya komoly nehézséget okoz az érintett családoknak. Elmondása szerint rendszeresen kapnak megkereséseket szülőktől, akik attól tartanak, hogy a gyógyszer nélkül gyermekük tünetei felerősödnek, ami az iskolai beilleszkedést és a tanulmányok folytatását is veszélyeztetheti.

Kapcsolódó cikkeink:

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján az szerepel, hogy a gyógyszer 60 milligrammos kiszerelése bizonytalan ideig nem elérhető. A központot az ügyben megkeresték, azonban az RTL Híradó adásáig nem érkezett válasz a kérdéseikre.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #kórház #gyógyszer #egészségügy #magyarország #betegség #gyógyszerek #hiány #egészségügyi ellátórendszer #nngyk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:25
21:10
21:05
20:55
20:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
2
1 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
1 hónapja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
4
1 hónapja
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
5
1 hónapja
Ápolási díj 2026: igénylése, feltételei, utalás dátuma - Minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
Magyarországon az összes pénzügyi intézmény (bankok, biztosítók, befektetési alapok, nyugdíj- és lakás-takarékpénztárak, stb.) és az értékpapírpiacok felügyeletét ellátó szerv.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 21:05
A Skandináv lottó nyerőszámai a 8. héten 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 19:00
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
Agrárszektor  |  2026. február 18. 20:27
Mi sem úszhatjuk meg azt, ami jön: erre nem biztos, hogy felkészültünk
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel