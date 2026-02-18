Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek

Hónapok óta nem elérhető egy, az ADHD-val élő gyerekek kezelésében kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon, számolt be róla az RTL Híradó. Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is visszatérő téma.

Egy édesapa az RTL Híradónak azt mondta, már korábban is volt több hónapos hiány, és tavaly ősz óta ismét sokan jelzik a közösségükben, hogy a gyógyszer nem kapható a patikákban. Hozzátette, minden próbálkozásuk ellenére sem jártak sikerrel a beszerzésben.

A Bethesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiátere a csatornának arról beszélt, hogy a készítmény hiánya komoly nehézséget okoz az érintett családoknak. Elmondása szerint rendszeresen kapnak megkereséseket szülőktől, akik attól tartanak, hogy a gyógyszer nélkül gyermekük tünetei felerősödnek, ami az iskolai beilleszkedést és a tanulmányok folytatását is veszélyeztetheti.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján az szerepel, hogy a gyógyszer 60 milligrammos kiszerelése bizonytalan ideig nem elérhető. A központot az ügyben megkeresték, azonban az RTL Híradó adásáig nem érkezett válasz a kérdéseikre.