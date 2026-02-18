A kőolajvezetéket orosz csapás érte, ami közvetlenül hozzájárult a tranzit megszakadásához.
Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek
Hónapok óta nem elérhető egy, az ADHD-val élő gyerekek kezelésében kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon, számolt be róla az RTL Híradó. Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is visszatérő téma.
Egy édesapa az RTL Híradónak azt mondta, már korábban is volt több hónapos hiány, és tavaly ősz óta ismét sokan jelzik a közösségükben, hogy a gyógyszer nem kapható a patikákban. Hozzátette, minden próbálkozásuk ellenére sem jártak sikerrel a beszerzésben.
A Bethesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiátere a csatornának arról beszélt, hogy a készítmény hiánya komoly nehézséget okoz az érintett családoknak. Elmondása szerint rendszeresen kapnak megkereséseket szülőktől, akik attól tartanak, hogy a gyógyszer nélkül gyermekük tünetei felerősödnek, ami az iskolai beilleszkedést és a tanulmányok folytatását is veszélyeztetheti.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján az szerepel, hogy a gyógyszer 60 milligrammos kiszerelése bizonytalan ideig nem elérhető. A központot az ügyben megkeresték, azonban az RTL Híradó adásáig nem érkezett válasz a kérdéseikre.
Akár 10-20 évvel tovább élhetünk egészségben. De mennyibe kerül a hosszú élet? Hogyan lett egyre nagyobb üzlet a longevity? Mutatjuk!
A klímaváltozás miatt egyre nagyobb területen és egyre hosszabb ideig terjedhet a súlyos fájdalmakkal járó chikungunya-láz.
Itt az igazság a sugárzó mobiltelefonokról: egy friss kutatás cáfolta, amit eddig tudtunk - ez mindent megváltoztat?
A kutatás vezetője professzor hozzátette: bízik abban, hogy kutatásuk hozzájárul a mobiltelefonok elektromágneses sugárzásával kapcsolatos félelmek eloszlatásához.
Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet elemzése szerint a multivitaminokat naponta szedő emberek minimálisan nagyobb valószínűséggel haltak meg a következő két évtizedben.
Gluténmentesnek hirdették, mégis glutént tartalmaz: egy népszerű rizssüteméket hívnak vissza Magyarországon.
Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.
Mely országok biztosítják a legjobb egészségügyi alapellátást jelenleg? És hol helyezkedik el ebben az összevetésben Magyarország? Mutatjuk!
Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik
A szennyezett sót forgalmazó cég elismerte, hogy az alapanyagot újrahasznosított, szennyezett zsákokban kapta.
A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.
Így hagyja cserben az állami egészségügy a legkiszolgáltatottabbakat: újabb súlyos krízis egy fontos hazai intézményben
A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén