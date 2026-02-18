2026. február 18. szerda Bernadett
-1 °C Budapest
Gazdaság

Megmozdult a forint a szerdán is: mutatjuk a főbb számokat

Pénzcentrum

2026. február 18. 20:38
Gazdaság

Megmozdult a forint a szerdán is: mutatjuk a főbb számokat

Pénzcentrum
2026. február 18. 20:38

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 378,00 forintról 377,70 forintra csökkent 18 órakor, napközben 377,55 forint és 378,59 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 413,97 forintról 414,10 forintra emelkedett, míg a dollár jegyzése 319,12 forintról 319,83 forintra erősödött. Az euró jegyzése a reggeli 1,1846 dollárról 1,1810 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 21:05
A Skandináv lottó nyerőszámai a 8. héten 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 19:00
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
Agrárszektor  |  2026. február 18. 20:27
Mi sem úszhatjuk meg azt, ami jön: erre nem biztos, hogy felkészültünk
