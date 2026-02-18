A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.
Megmozdult a forint a szerdán is: mutatjuk a főbb számokat
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 378,00 forintról 377,70 forintra csökkent 18 órakor, napközben 377,55 forint és 378,59 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 413,97 forintról 414,10 forintra emelkedett, míg a dollár jegyzése 319,12 forintról 319,83 forintra erősödött. Az euró jegyzése a reggeli 1,1846 dollárról 1,1810 dollárra változott.
Miközben a világ népessége még növekszik, a termékenységi ráták szinte minden régióban csökkennek.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz.
A Valutaalap előrejelzése szerint az államadósság finanszírozási terhei hat éven belül a jelenlegi szint kétszeresére emelkedhetnek.
Az államadósság 2025 végén 74,9%-ra emelkedett, kicsivel meghaladva a kormány előrejelzését.
Most látszik igazán az elmúlt évek inflációs sokkhatása: padlón a gazdaság, ebből még évekig nem lesz kiút
Az Európai Bizottság friss tanulmánya azt vizsgálja, hogyan változott meg az egyes tagállamok költség- és árversenyképessége a 2020–2024 közötti inflációs sokk után.
A korábbi sikertelen próbálkozások után most hivatalosan is bejelentették az érdekképviselet létrejöttét a cégvezetésnek.
A magyar deviza teljesítménye jelentősen felülmúlja a régiós versenytársakét, miközben a befektetők a gazdaságpolitikai fordulat lehetőségét mérlegelik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 517,87 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel 124 907,35 ponton zárt kedden.
Az eurót reggel hét órakor 378 forinton jegyezték a kedd esti 378,18 forint után.
Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség
Az orosz gázimport megszűnése nem feltétlenül a rezsicsökkentést, hanem az állami és piaci energiacégeket érintheti érzékenyen.
Napok óta meredeken zuhan a 4iG árfolyama, amely a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékkal került lejjebb.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére nem fenyeget rövid távú ellátási kockázat.
Az orosz olajszállítás január végi kiesése után a Mol a stratégiai készletekhez nyúlna.
Lassan elporlad a forint bivalyereje? Erre számíthatunk a választásokig: meglepően mozoghat az árfolyam
Hónapok óta szokatlanul stabil pályán mozog a forint, miközben a globális pénzpiacokat továbbra is bizonytalanság, geopolitikai kockázatok és változó kamatvárakozások jellemzik.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a hazai műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
A Mohu szerint nem volt visszaesés, és folyamatosan fejlesztik a szelektív gyűjtést.
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Őrület, ami a forint árfolyamával történik: megint erősödött a magyar pénz - ennyit ér most egy euró
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Egy orosz támadást követően nemrég leállt a Barátság Kőolajvezeték.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén