Washington új taktikája? Titkos egyeztetések a rezsimváltás érdekében

Az Axios információi szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter titkos megbeszéléseket folytat Raúl Castro unokájával, miközben az Egyesült Államok fokozott nyomást gyakorol a válságban lévő kubai kormányzatra. A tárgyalások a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve zajlanak, ami arra utal, hogy Washington még mindig a 94 éves visszavonult vezetőt tartja Kuba tényleges irányítójának.

Az Axios szerint találkozókon részt vevő 41 éves Raúl Guillermo Rodríguez Castro korábban nagyapja testőreként és bizalmi embereként tevékenykedett. Az amerikai kormányzat értékelése szerint az ifjabb Castro generációja egy pragmatikusabb, üzleti gondolkodású réteget testesít meg Kubában. Ők már felismerték a forradalmi kommunista ideológia kudarcát, ezért fogékonyabbak lehetnek az Egyesült Államokkal való kapcsolatok normalizálására.

Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő szerint nem formális tárgyalásokról van szó. "Nem tárgyalásoknak nevezném ezeket, inkább eszmecseréknek a jövőről" – fogalmazott. Washington üzenete határozott: "a rendszernek mennie kell". Ugyanakkor Trump elnök még nem hozott végleges döntést arról, hogy ez pontosan milyen átalakulást jelentene – közölte a forrás.

Venezuela közelmúltbeli eseményei mintaként szolgálhatnak a kubai helyzethez. Nicolás Maduro letartóztatását követően Delcy Rodríguez korábbi alelnök maradt hatalmon, ami Havanna számára azt üzeni, hogy az amerikai vezetés kész megállapodásra jutni a jelenlegi politikai elit egyes képviselőivel. "A következő Delcyt keresik Kubában" – fogalmazott egy, a tárgyalásokhoz közel álló forrás.

A szigetország gazdasági helyzete drámai mélypontra süllyedt. Az elektromos hálózat összeomlása miatt rendszeresek az áramkimaradások, az egészségügyi intézmények pedig korlátozták a sebészeti beavatkozásokat. Súlyos hiány alakult ki alapvető élelmiszerekből és üzemanyagból, miközben a turizmus is jelentősen visszaesett. A krízis különösen a venezuelai vezetés meggyengülése után mélyült el, hiszen Maduro kormánya szinte térítésmentesen biztosított kőolajat Kubának. A helyzetet tovább rontotta Trump fenyegetése a Mexikó elleni szankciókról, mivel az ország szintén fontos olajszállítója a karibi államnak.

A megbeszéléseket ismerő források szerint Rubio és az ifjabb Castro között feltűnően konstruktív légkörben zajlanak az egyeztetések. "Nincsenek politikai kirohanások a múltról, a jövőről van szó" – nyilatkozott egy informátor, utalva a két fél közös kubai származására. "Olyan, mintha átlagos srácok beszélgetnének Miami utcáin" – tette hozzá.

Az amerikai külügyminiszter nem kezdeményezett párbeszédet Miguel Díaz-Canel hivatalban lévő elnökkel vagy más kormányzati vezetőkkel. Washington megítélése szerint ők csupán párthű funkcionáriusok, akik nem rendelkeznek sem a képességgel, sem a szándékkal a valódi reformok megvalósítására. A kubai kormányzat az Axios megkeresésére cáfolta, hogy magas szintű tárgyalások folynának, azt viszont elismerték, hogy üzenetváltások történtek a két fél között.

Szakértők szerint az iraki beavatkozás tanulságait figyelembe véve a Trump-adminisztráció nem teljes körű rendszerváltásra törekszik, hanem fokozatos hatalomátadást szorgalmaz. Ennek során a Castro család egyes tagjai – köztük akár maga Raúl Castro – megőrizhetik pozíciójukat, elkerülve a száműzetést. Ez a megközelítés azonban komoly ellenállást válthat ki a floridai kubai közösségben. Kubai származású republikánus kongresszusi képviselők a közelmúltban felszólították Trumpot, hogy emeljen vádat Raúl Castro ellen egy 1996-ban lelőtt polgári repülőgép ügyében.

Trump elnök hétfői nyilatkozata megerősítette a folyamatban lévő egyeztetéseket: "Kuba jelenleg egy bukott állam, még kerozinjuk sincs, hogy a repülőik felszálljanak. [...] Tárgyalunk Kubával, és mindenképpen meg kellene egyeznünk."