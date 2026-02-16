A Pénzcentrum 2026. február 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hatalmas tűz pusztított a Balatonnál: még a túlpartról is látszottak a lángok + Fotók
Kigyulladt a berek Fonyódnál, és az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt – a fényét a Balaton északi partján is látni lehetett. Az érintett területről még késő este is érkeztek felvételek, a webkamerák pedig rögzítették a hatalmas tűz látványát.
Vasárnap este 20 óra után Fonyód közelében kigyulladt a nádas (berek), és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjedtek a környéken. A tűz gyorsan továbbterjedt a nagy szélben, és hamarosan akkorára nőtt, hogy a Balaton északi partjáról, valamint Keszthelyről is látszott. A felcsapó lángokat és a tüzet több webkamera is rögzítette. Az égő berekhez a tűzoltókat is riasztották - írja az Időkép.
Egyelőre nincsenek hivatalos információk az okozáról, a károk mértékéről vagy esetleges sérültekről, a helyszínen dolgozó szervek tájékoztatását várjuk.
Hasonló balatoni berektüzek korábban is előfordultak (például tavaly áprilisban nádas égett több hektáron Fonyód és Buzsák között), de az aktuális eset nagysága és erőssége az eddigi beszámolók alapján ennél jóval nagyobb lehet.
Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.
A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is...
Nem marad el a már negyedszázados múltú Szegedi Hídivásár 2026-ban sem: a helyszín ezúttal is a Belvárosi híd és környéke.
Ha unjuk a szalagos fánkot, itt az idő, hogy kipróbáljuk a herőcét! Ti kóstoltátok? Más néven forgács- vagy csörögefánk – így biztosan ismerősebb. Most nagyanyám...
Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó
Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász – és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet.
Két vasi falu határában évek óta csak nőnek a használt autógumikból álló halmok. A több ezer tonnányi hulladék sorsa továbbra is rendezetlen.
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden.
Összegyűjtöttünk 7+1 olyan túracélt, ahol a séta mellé egy kis babona is jár — és ahol az élmény garantáltan emlékezetesebb lehet egy zsúfolt étteremnél.
Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen
Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza, működik itt zsibvásár szombaton és vasárnap, kisállatvásár, veterán börze, és több kisebb-nagyobb piac is.
Most különleges élmény vár a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban: újraindulnak a „Hanyi szafarik”, során a látogatók elzárt, nehezen megközelíthető területeket járhatnak be terepjárókon, szakértő természetvédők kalauzolásával.
A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most azzal szembesülhetnek, hogy a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az is kiderült, miért szedték le...
Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, hosszan tartó hideg okozhatta.
Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok...
Több balatoni településen az elmúlt hetekben elhullott hattyúkat találtak a part mentén és a nádasok közelében. Keszthely környékén is több esetet jelentettek a helyiek.
Háborognak az SZTE-n: több dolgozó szerint elmaradt a beígért béremelés, amelynek januárban kellett volna megjelennie a fizetésekben. Az egyetem szerint ugyanakkor a kifizetések a korábban...
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra