Hatalmas tűz pusztított a Balatonnál: még a túlpartról is látszottak a lángok + Fotók

Kigyulladt a berek Fonyódnál, és az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt – a fényét a Balaton északi partján is látni lehetett. Az érintett területről még késő este is érkeztek felvételek, a webkamerák pedig rögzítették a hatalmas tűz látványát.

Vasárnap este 20 óra után Fonyód közelében kigyulladt a nádas (berek), és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjedtek a környéken. A tűz gyorsan továbbterjedt a nagy szélben, és hamarosan akkorára nőtt, hogy a Balaton északi partjáról, valamint Keszthelyről is látszott. A felcsapó lángokat és a tüzet több webkamera is rögzítette. Az égő berekhez a tűzoltókat is riasztották - írja az Időkép.

Egyelőre nincsenek hivatalos információk az okozáról, a károk mértékéről vagy esetleges sérültekről, a helyszínen dolgozó szervek tájékoztatását várjuk.

Hasonló balatoni berektüzek korábban is előfordultak (például tavaly áprilisban nádas égett több hektáron Fonyód és Buzsák között), de az aktuális eset nagysága és erőssége az eddigi beszámolók alapján ennél jóval nagyobb lehet.