Bringa Vásár Nyíregyháza 2025: íme a nyíregyházi bringavásár dátuma, helyszíne és szabályai

Ha eladnád megunt bicajod, vagy csak szeretnél beszerezni egy újat, mától mindkettőt megteheted! Kár kihagyni a Nyíregyházi Korzón a Használt Kerékpár Vásárt, ahol te is megszabadulhatsz a régitől, vagy épp beszerezhetsz egy vadiújat a tavaszi bringás forgatagban! Információk, fontos tudnivalók egy helyen!

A tavaszi vásári szezon már dübörög vidéken – kézműves termékekkel, gasztro finomságokkal szinte minden hétvégén valamelyik nagyváros piacterén is találkozhatunk. De most egy igazán különleges esemény startolt: a Bringa Vásár 2025! Minden évben egy tavaszi hétvégén, és az azt megelőző napokon a bringások paradicsoma lesz Nyíregyháza! Itt eladhatod a megunt biciklid, vagy épp beszerezhetsz egy újat.

A nyíregyházi Bringa Vásár nem csak egy különleges használtpiac, hanem egy olyan hely, ahol bármit, ami biciklihez tartozik, beszerezhetsz. Akár egy új bringát keresel a következő szezonra, akár a régi járművedet cserélnéd le, itt mindent megtalálsz egy helyen. Fontos azonban, hogy más-más időpontban lehet eladni és vásárolni, erre külön is érdemes odafigyelni!

Bringa Vásár Nyíregyháza 2025: vásár időpont

Eladni szeretnél? Időpont: Március 27-28. (csütörtök és péntek) 14:00-19:00

Vásárolni szeretnél? Időpont: Március 29-30. (szombat és vasárnap) 11:00-18:00

Jó tudni! A legfontosabb tudnivalók, szabályok

Használt kerékpár vásár menete - ha eladni szeretnél:

1. Hozd be eladandó kerékpárodat a Korzóba március 27-én vagy 28-án 14.00-19.00 óra között!

2. Regisztráld be a kerékpárt az ’A’ épület földszinti hostess pultnál!

3. Töltsd ki a regisztrációs lapot (alapadatok, elérhetőség, eladási ár)!

4. A hostesstől kapott árcédulára írd rá az eladási árat!

5. Akaszd rá az árcédulát a kerékpárra!

6. Állítsd be a kerékpárt a földszinti kerékpártárolóba! A kerékpárok biztonságos kihelyezését és lelakatolását a Korzó vállalja.

7. Március 31-én 14.00-19.00 óra között jelentkezz pénzedért vagy az el nem adott kerékpárodért!

Használt kerékpár vásár menete - ha vásárolni szeretnél:

1. A kiállított kerékpárok megvásárlására március 29-30-á 11.00-18.00 óra között van lehetőség.

2. Válaszd ki a földszinten bemutatott kerékpárok közül azt, amelyet szeretnél megvásárolni!

3. A kerékpárokat kipróbálni biztonsági okokból nem lehetséges.

4. A megvásárolni kívánt kerékpárra akasztott árcédulát vidd a földszinti hostess pulthoz!

5. Vásárold meg a helyszínen a kerékpárt!

6. A vásárlás csak készpénzben lehetséges.

Bringavásár Nyíregyháza: a vásár helyszín

A Bringa Vásár 2025 Nyíregyházán, a város szívében, a Nagy Imre tér 1. szám alatt vár, ahol garantáltan megtalálod a legjobb kétkerekűt:

Nemcsak Nyíregyházán rendeznek országos hírű vásárokat!

A Pénzcentrum korábbi cikkében összegyűjtötte az országos állat- és kirakodóvásárok legfontosabb helyszíneit, legközelebbi időpontjait. Külön számba vettük, mikor és hol lesznek 2025-ben a legnagyobb és legismertebb vidéki vásárok: sorra vettük Pécs, Kecskemét, Nagykőrös, Jászapáti, Miskolc, Mezőtúr, Szeged, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Dabas, Ónod, Dunaföldvár, Lajosmizse, Vác, és Dunaújváros és Szekszárd és Tiszafüred legjelentősebb kirakodóvásárait.

Végezetül ne feledjétek, a vásár igazi közösségi esemény is, ahol nemcsak a portékák cserélnek gazdát, hanem a helyiek és a távolabbról érkezők is találkozhatnak, beszélgethetnek, tapasztalatokat cserélhetnek. A forró kürtőskalács illata, a frissen sült kolbász sercegése és a kofák hangos alkudozása mind hozzátartozik a szekszárdi vásár varázsához is. Érdemes tehát ellátogatni erre a pezsgő, hagyományos eseményre, ahol mindenki találhat valami kedvére valót!