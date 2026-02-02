Figyelem: bezárják az ország egyik legszebb barlangját, már csak február közepéig lehet látogatni

Az Aggteleki Nemzeti Park bejelentése szerint február 16-tól kezdődően legalább két évre bezár a Rákóczi-barlang, a karsztvidék egyik legszebb ékköve.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a Rákóczi-barlangot felújítási munkálatok miatt zárják le 2026. február 16-tól, és a felújítás legalább két évig eltarthat.

A barlang az ország egyik legkülönlegesebb karsztképződménye, látogatása során a vendégek különleges cseppköveket, szűk járatokat és geológiai ritkaságokat csodálhatnak meg.

A hivatalos közlemény hangsúlyozza: február 15-ig még lehetőség van a barlang felkeresésére, és a hétvégi túrák ez idő alatt biztosan elindulnak. Érdemes időben tervezni a látogatást, hogy senki se maradjon le a különleges élményről, mielőtt a felújítás megkezdődik.

A Rákóczi-barlang felújítása része a nemzeti park hosszú távú fejlesztési programjának, amely a látogatói biztonságot, a barlangi infrastruktúrát és a környezetvédelmi feltételeket hivatott javítani.