Új híd épül Magyarországon: már azt is tudni lehet, mikorra készül el

Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat – közölte az MKIF.

Az építkezés jelenleg a befejező szakaszában tart. A napokban még hátravan a híd megvilágításához szükséges elektromos szerelési munkák befejezése, valamint a rézsűfelületek burkolása. Amennyiben az időjárási körülmények kedvezőek, ezt követően készül el a pályalemez speciális, sókorrózió elleni védelme.

Ezzel párhuzamosan zajlik a híd környezetének végleges kialakítása is. A következő hónapokban új köztéri bútorokat helyeznek ki, és megkezdődik a zöldfelületek kialakítása, a növények ültetése.

A tervek szerint februárban végzik el a híd szerkezetének kötelező próbaterhelését. Sikeres vizsgálat esetén megkezdődhet a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárása, amelyet a forgalomba helyezés követ.

Az építési munkák miatt az M7-es autópályán jelenleg kizárólag a Balaton irányába tartó forgalmi sávokban van érvényben korlátozás: egy rövid szakaszon 80 kilométer/órás sebességhatár mellett haladhatnak az autósok.

A meglévő gyalogos-átkelő elbontására csak az új híd üzembe helyezése után kerül sor. Az MKIF tájékoztatása szerint ez várhatóan májusra tehető.