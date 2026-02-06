2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Két vasúti híd mélységgel,
Utazás

Új híd épül Magyarországon: már azt is tudni lehet, mikorra készül el

Pénzcentrum
2026. február 6. 21:01

Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat – közölte az MKIF.

Az építkezés jelenleg a befejező szakaszában tart. A napokban még hátravan a híd megvilágításához szükséges elektromos szerelési munkák befejezése, valamint a rézsűfelületek burkolása. Amennyiben az időjárási körülmények kedvezőek, ezt követően készül el a pályalemez speciális, sókorrózió elleni védelme.

Ezzel párhuzamosan zajlik a híd környezetének végleges kialakítása is. A következő hónapokban új köztéri bútorokat helyeznek ki, és megkezdődik a zöldfelületek kialakítása, a növények ültetése.

A tervek szerint februárban végzik el a híd szerkezetének kötelező próbaterhelését. Sikeres vizsgálat esetén megkezdődhet a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárása, amelyet a forgalomba helyezés követ.

Az építési munkák miatt az M7-es autópályán jelenleg kizárólag a Balaton irányába tartó forgalmi sávokban van érvényben korlátozás: egy rövid szakaszon 80 kilométer/órás sebességhatár mellett haladhatnak az autósok.

A meglévő gyalogos-átkelő elbontására csak az új híd üzembe helyezése után kerül sor. Az MKIF tájékoztatása szerint ez várhatóan májusra tehető.


Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #kerékpár #autópálya #építkezés #forgalom #híd #építés #m7-es autópálya #velencei-tó #sebességhatár

