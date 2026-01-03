Így készül a legkülönlegesebb magyar pogácsa: ez a téli vitaminbomba a titkos hozzávaló

Télen, különösen az influenza elleni harc idején fontos, hogy minél nagyobb figyelmet fordítsunk immunrendszerünk erősítésére, melynek egyik kulcsfontosságú eleme az egészséges, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag táplálkozás. Januárban keresve sem találhatnánk hatékonyabb vitaminbombát a céklánál, amit ilyenkor fillérekért beszerezhetünk a boltokban és a piacokon.

Rendszeresen fogyasztasz céklát édes ízéért és a benne található hasznos vitaminokért? Vagy épp ellenkezőleg, nem tudsz mit kezdeni a lilásvörös gumókkal, ezért régóta mellőzöd őket? Cikkükben rávilágítunk, hogy a céklasalátán és a savanyúságon túl is létezik számos izgalmas recept, amelyhez felhasználhatjuk az őszi, téli időszak jellegzetes zöldségét. Máris eláruljuk, hogyan készül az ínycsiklandó céklás pogácsa füstölt sajttal és tökmaggal ízesítve. Nincs ennél finomabb téli sós sütemény!

Amit a cékláról eddig nem tudtál

A paradicsommal, a paprikával vagy például a burgonyával ellentétben a cékla nem messzi földekről érkezett Magyarországra: ezt a Földközi-tenger térségében őshonos, színes gumós zöldséget évezredek óta termesztik Közép- és Dél-Európában. Mint megannyi más konyhakerti haszonnövényt, a céklát is a rómaiak terjesztették el először a birodalomhoz tartozó provinciákban (így Pannóniában is), közvetítésükkel pedig hamarosan megismerték az északi és keleti népek is.

A cékla, avagy céklarépa egyébként a libatopfélék családjába tartozik, a növény teljes egészében, a leveleit is beleértve ehető (zsenge levelei ma is közkedvelt saláta-alapanyagok). Bár az úri udvartartásokban és a kolostorokban korábban is ismert növény volt, a cékla a magyar lakosság kertjeiben csak valamikor az 1600-as években jelent meg és vált népszerű zöldséggé – azóta is termesztjük és fogyasztjuk.

Mitől ilyen színes a cékla?

Térségünkben leginkább a cékla klasszikus, lilásvörös színváltozata elterjedt, azonban a 19. század óta zajló nemesítési törekvések következtében ma már számos különböző színű verzió létezik (pl. csíkos, lila, sárga, rózsaszín, fehér), amelyeket előszeretettel használnak salátákhoz és tálaláshoz. A cékla lilásvöröses színe a gyökérgumókban található betanin- és antocián-tartalomnak köszönhető, és

bár sokan kötik össze a cékla jellegzetes színét a zöldség édességével, ennek a két meghatározó tulajdonságnak igazából semmi köze sincs egymáshoz. A legtöbb céklaféle íze annak színétől függetlenül nagyon hasonló, kellemesen édeskés.

Ősidők óta használt gyógynövény

A cékla az ókori római és görög kultúrákban közismert gyógynövény volt, ám a gumók ezen tulajdonsága a sötét középkor évszázadai során feledésbe merült, míg az 1600-as években újra fel nem fedezték. A népi gyógyászatban elsősorban vérképző, vértisztító hatása miatt alkalmazták a vérszegénység és a vashiány kezelésére, a cékla leveleiből készített főzetet pedig pattanásos bőrre ajánlották tisztító, bőrnyugtató borogatás gyanánt.

A cékla magas antioxidáns-tartalma miatt kiemelt helyet foglal el az egészséges zöldségek között, ugyanis a gumókban lévő nyomelemeket rendkívül könnyen tudja hasznosítani az emberi szervezet. Mindemellett érdemes fogyasztanunk magas A-, B- és C-vitamin tartalmáért, illetve a benne található magnéziumért, kalciumért, foszforért, vasért, rézért, kénért, nátriumért és káliumért is.

A cékla gyakori fogyasztásával búcsút inthetünk a náthának és az influenzának, illetve számos más olyan fertőző betegségnek is, amit egy stabil, feltöltődött immunrendszer képes kivédeni.

A céklát érdemes várandós nőknek is fogyasztani, ugyanis a zöldségek magas folsavtartalma az anyának és a babának is jót tesz. A cékla enyhíti továbbá a változó kori és a menstruációs problémákat, illetve tisztítja a májat (segít többek között az alkoholfogyasztás miatt lerakódott zsír kiürítésében és a szerv regenerálódásában), de csökkenti a csontritkulás kialakulásának az esélyét is.

Mi mindent készíthetünk céklából?

Ha céklából készített ételeken törjük a fejünket, a legtöbbünknek azonnal a céklasaláták és a cékla savanyúságok jutnak eszünkbe – azonban ennél jóval több izgalmas ételhez és italhoz használhatjuk ezt a színpompás gumóst. Mi javasoljuk a sült cékla készítését köret gyanánt, az orosz borscshoz hasonló beregszászi céklagulyást, a céklakvász nevű probiotikus italt, a céklaburgert, illetve a céklás rizottót is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Fillérekért kapható a szezon slágerzöldsége: így méregteleníts, fogyókúrázz vele az ünnepek előtt! Mikor kezdődik a cékla szezonja és meddig tart, miért ilyen egészséges és milyen ínycsiklandó finomságokat készíthetünk belőle idén ősszel és télen? Hogyan használjuk kreatívan?

Recept: Céklás pogácsa

Most pedig nézzük, hogyan készül a magyarok kedvenc sós süteménye egy különleges, céklás verzióban! A céklát elsősorban színezésre és a tészta lágyítására használjuk – na és persze jótékony egészségügyi hatásaiért -, a céklaíz nem lesz annyira karakteres, hogy tolakodóvá, zavaróvá váljon. Lássunk is neki!

A tészta hozzávalói

500 g finomliszt

200 g sült cékla reszelve

2 gerezd fokhagyma

egy marék tökmag

100 g reszelt füstölt sajt

25 g friss élesztő

100 g vaj margarin

2-3 ek natúr joghurt

1 db tojás

1 tk cukor

1 dl tej

1 tk só

A tetejére

1 db tojás a kenéshez

reszelt sajt

magvak

A céklás pogácsa tésztája

A céklás pogácsa elkészítése

Előkészület gyanánt tisztítsuk meg alaposan a céklát (egy közepes gumó elegendő), majd csomagoljuk alufóliába és süssük puhára 180°C-ra előmelegített sütőben, nagyjából 1-1,5 óra alatt. A sült céklát hámozzuk meg, majd reszeljük le kis lyukú reszelőn és facsarjuk ki belőle a felesleges levet. Mérjünk ki a kifacsart céklareszelékből 200 grammot a pogácsa tésztájához.

A céklás pogácsa készítése

Langyosítsuk meg a tejet, keverjük el benne a cukrot, majd futtassuk fel benne az élesztőt nagyjából 10-15 perc alatt. Mérjük ki a fél kiló lisztet, morzsoljuk el benne a vajat/margarint, majd adjuk hozzá az élesztős tejet, a céklát, a reszelt sajtot, a durvára aprított tökmagot, a tojást, a joghurtot, nyomjunk bele 2 gerezd fokhagymát és sózzuk ízlés szerint. A begyúrt tészta edényét takarjuk le egy tiszta konyharuhával, majd tegyük félre szobahőmérsékleten kelni 1 órán keresztül.

A megkelt tésztát borítsuk ki egy vékonyan kilisztezett nyújtódeszkára, nyújtsuk ki nagyjából egy ujjnyi vastagra, majd kisebb/közepes méretű pogácsaszaggatóval szaggassuk korongokra. A maradékot gyúrjuk össze, nyújtsuk újra, majd szaggassuk ki addig, míg az összes tészta el nem fogyott.

Elkészült a céklás pogácsa

A pogácsákat sorakoztassuk sütőpapírral kibélelt tepsibe, egymástól kb. 2 cm távolságra, majd kenjük meg őket az 1 db felvert tojással. Díszítsük a tetejüket ízlés szerint resztelt sajttal és magvakkal, majd helyezzük a tepsit 180°C-ra előmelegített sütőbe és süssük hőlégkeveréses módban kb. 20 percen keresztül (a sütési idő függ a pogácsaszaggató és a pogácsák méretétől: nagyobb pogácsák esetén szükség lehet +2-3 percre).

Tippek és tapasztalatok

A céklás pogácsa hasonló módon készült a sütőtökös pogácsához: ez egy nagyon egyszerű, begyúrós, kelesztős, majd szaggatós recept, ami nem igényel különösebb törődést, például nem kell hajtogatnunk sem, hogy réteges legyen. A cékla kóstolásra nem annyira domináns, mint amennyire sejtenénk a színe alapján, viszont a zöldség enyhén édeskéssé teszi a tésztát, amit remekül kiegészít a füstölt sajt kellemes karaktere.

Ahhoz, hogy megtörjük a tészta homogénségét és további extra ízeket vigyünk a pogácsába, mi most egy marék tökmagot használtunk, durvára aprítva (ha szeretnénk, kutterben le is darálhatjuk), azonban nyugodtan használhatunk hozzá ízlés szerint más magvakat, például napraforgómagot, lenmagot, fenyőmagot is. A fent megadott alapreceptet nyugodtan kipróbálhatjuk más zöldségekkel is, például sült paprikával, színes burgonyákkal, zellerrel.

Fotók: Tóth Viktória