Hoppá! Megnyíltak a hazai sípályák: két csúcs helyszínen is elindult a szezon

Hosszú várakozás után végre megmozdult az élet a magyar síterepeken: december 29-én hivatalosan is megnyitotta kapuit az eplényi Síaréna Vibe Park, miközben Mátraszentistvánon is elindult a síoktatás. Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

December 29-én délelőtt hivatalosan is megkezdődött a síszezon az eplényi Síaréna Vibe Parkban – jelentette be a létesítmény a Facebook-oldalán. A síelők és snowboardosok jelenleg az 1-es pályát teljes hosszában, valamint a T1 tanpályát vehetik igénybe. A pályák megközelítését a négyüléses felvonó és a tanulólift biztosítja.

A közlés szerint az átlagos hóvastagság jelenleg 27 centiméter, a pályákat már ratrakolták, a hóágyúzás pedig folyamatos. A síoktatás december 30-án indul Eplényben. A társaság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a hóréteg még vékony, a pályák egyelőre keskenyek, de ígéretük szerint napról napra javítanak a körülményeken.

Ma indul a szezon a Mátraszentistváni Síparkban is

Nem csak Eplényben indult be a szezon: december 29-én, hétfő délelőtt a Mátraszentistváni Síparkban is elrajtolt a síoktatás. Jelenleg a felső oktatópálya (7-es) és az E jelű lift üzemel, és a sípark üzemeltetői jelezték, hogy amint az időjárás engedi, további tanulópályákat is megnyitnak.

A mátrai síterepen a bővítéshez hópótlásra van szükség. Bár az időjárás nem ideális, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a pályák előkészítésén, ezért a következő napokban nemcsak éjszaka, hanem napközben is működhetnek a hóágyúk.