Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 1. héten, vasárnap
Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán. Lássuk, elvitték-e ezt a komoly összeget, indult-e valakinek nagyon jól az új év?
Kihúzták a Hatoslóttó nyerőszámait az 1. játékheti, vasárnaői sorsoláson is. Kiderült, hogy elvitték-e az egymilliárd forintot is meghaladó főnyereményt: a nyerőszámokért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai az 1. játékhéten a következők:
1; 4; 13; 16; 26; 39
Ezen a játékhéten (1.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő húzás alkalmával már 1 milliárd 475 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 2 825 Ft
- 4 találat: 6 490 Ft
- 5 találat: 246 350 Ft
A Joker nyerőszámai a következők:
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
4 5 5 9 1 7
Ezen a héten (1.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 147 666 940 forintot nyert! Így a következő héten 30 millió forint lesz a Joker várható főnyereménye.
További nyeremények a Jokeren:
- 2 találat: 7 544 db, 2 500 Ft
- 3 találat: 710 db, 25 000 Ft
- 4 találat: 84 db, 250 000 Ft
- 5 találat: 2 db, 2 500 000 Ft
