Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 1. héten, vasárnap

Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán. Lássuk, elvitték-e ezt a komoly összeget, indult-e valakinek nagyon jól az új év?

Kihúzták a Hatoslóttó nyerőszámait az 1. játékheti, vasárnaői sorsoláson is. Kiderült, hogy elvitték-e az egymilliárd forintot is meghaladó főnyereményt: a nyerőszámokért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai az 1. játékhéten a következők:

1; 4; 13; 16; 26; 39

Ezen a játékhéten (1.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő húzás alkalmával már 1 milliárd 475 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 2 825 Ft

4 találat: 6 490 Ft

5 találat: 246 350 Ft

A Joker nyerőszámai a következők:

4 5 5 9 1 7

Ezen a héten (1.) volt telitalálat a Jokeren, egy szerencsés játékos 147 666 940 forintot nyert! Így a következő héten 30 millió forint lesz a Joker várható főnyereménye.

További nyeremények a Jokeren:

2 találat: 7 544 db, 2 500 Ft

3 találat: 710 db, 25 000 Ft

4 találat: 84 db, 250 000 Ft

5 találat: 2 db, 2 500 000 Ft

