Kvíz: Ismered a 2026-os munkaidő naptárt? Mikor lesznek hosszú hétvégék, ledolgozós szombatok?

Átlapoztad már az idei, 2026-os munkaidő naptárt, ismered a fix dátumú és a mozgó ünnepek elhelyezkedését? Tudod, mikor lesznek a munkaszüneti napok, az áthelyezett pihenőnapok és a szombati munkanapok az aktuális munkaévben? Ha te is azok közé tartozol, akik szeretik idejében megtervezni szabadságaikat és a lehető leggazdaságosabban beosztani szabadidejüket, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered a 2026-os munkaidőnaptárt? Mikor lesznek hosszú hétvégék, ledolgozós szombatok? 1/10 kérdés Mikortól meddig tart a húsvéti hosszú hétvége 2026-ban? március 29-től április 1-ig április 3-tól április 6-ig április 10-től április 14-ig március 21-től március 24-ig Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik piros betűs ünnepnap esik szombatra 2026-ban? december 25. augusztus 20. október 23. március 15. Következő kérdés 3/10 kérdés Mikor lesz pünkösdhétfő 2026-ban? június 8. június 1. május 18. május 25. Következő kérdés 4/10 kérdés Hány hosszú hétvégét élvezhetnek a magyar dolgozók a 2026-ban? 7 5 1 3 Következő kérdés 5/10 kérdés A 2026-os munkaidő naptár szerint hogyan ünnepeljük a következő szentestét? áthelyezett munkanapként áthelyezett pihenőnapként munkaszüneti napként sima munkanapként Következő kérdés 6/10 kérdés Hány ledolgozós szombat lesz 2026-ban? 3 5 7 1 Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen napra esik 2026-ban október 23-a? hétfő péntek szombat szerda Következő kérdés 8/10 kérdés Hány napos lesz a karácsonyi hosszú hétvége 2026-ban? 5 4 3 6 Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik ünnepnapnak köszönhetünk háromnapos hosszú hétvégét 2026-ban? munka ünnepe nagypéntek mindenszentek államalapítás Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor lesz 2026 első szombati munkanapja? január 10-e augusztus 8-a február 7-e április 11-e Eredmények

Címlapkép: Getty Images

