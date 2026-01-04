2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
Note pad with text 2026 on wooden work desk. Planning resolutions for New Year 2026. Laptop, eyeglasses, pen.
Kvíz

Kvíz: Ismered a 2026-os munkaidő naptárt? Mikor lesznek hosszú hétvégék, ledolgozós szombatok?

Pénzcentrum
2026. január 4. 18:02

Átlapoztad már az idei, 2026-os munkaidő naptárt, ismered a fix dátumú és a mozgó ünnepek elhelyezkedését? Tudod, mikor lesznek a munkaszüneti napok, az áthelyezett pihenőnapok és a szombati munkanapok az aktuális munkaévben? Ha te is azok közé tartozol, akik szeretik idejében megtervezni szabadságaikat és a lehető leggazdaságosabban beosztani szabadidejüket, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára tudásod!

Kvíz: Ismered a 2026-os munkaidőnaptárt? Mikor lesznek hosszú hétvégék, ledolgozós szombatok?

1/10 kérdés
Mikortól meddig tart a húsvéti hosszú hétvége 2026-ban?
március 29-től április 1-ig
április 3-tól április 6-ig
április 10-től április 14-ig
március 21-től március 24-ig
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik piros betűs ünnepnap esik szombatra 2026-ban?
december 25.
augusztus 20.
október 23.
március 15.
3/10 kérdés
Mikor lesz pünkösdhétfő 2026-ban?
június 8.
június 1.
május 18.
május 25.
4/10 kérdés
Hány hosszú hétvégét élvezhetnek a magyar dolgozók a 2026-ban?
7
5
1
3
5/10 kérdés
A 2026-os munkaidő naptár szerint hogyan ünnepeljük a következő szentestét?
áthelyezett munkanapként
áthelyezett pihenőnapként
munkaszüneti napként
sima munkanapként
6/10 kérdés
Hány ledolgozós szombat lesz 2026-ban?
3
5
7
1
7/10 kérdés
Milyen napra esik 2026-ban október 23-a?
hétfő
péntek
szombat
szerda
8/10 kérdés
Hány napos lesz a karácsonyi hosszú hétvége 2026-ban?
5
4
3
6
9/10 kérdés
Melyik ünnepnapnak köszönhetünk háromnapos hosszú hétvégét 2026-ban?
munka ünnepe
nagypéntek
mindenszentek
államalapítás
10/10 kérdés
Mikor lesz 2026 első szombati munkanapja?
január 10-e
augusztus 8-a
február 7-e
április 11-e
