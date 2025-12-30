2025. december 30. kedd Dávid
2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Alacsony szögből készült portré boldog, diadalmas férfi diplomásról, aki az egyetem közelében áll, kezében a diplomával. Alulról fiatal, jóképű férfi büszke a tanulmányi eredményekre, aki a főiskolai diplomáját ünnepli.
HelloVidék

Többfunkciós egyetemi központ épül a Balaton déli partján: modern diákszállót is ígérnek

HelloVidék
2025. december 30. 11:15

Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!

A Debreceni Egyetem teljes körű felújítást és bővítést tervez siófoki campusán, amely a diákok és a szakmai programok számára egyaránt modern, többfunkciós központtá válik. A beruházás célja, hogy a Petőfi sétányon található épületegyüttes diákszállója és konferenciaszárnya megfeleljen a gazdasági, műszaki, turisztikai és egészségügyi programok, konferenciák és oktatások lebonyolításának, miközben a diákok számára kényelmes szállást biztosít - írta a Magyar Építők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Debreceni Egyetem az uniós közbeszerzési közlönyben tette közzé a campus felújítására szóló ajánlati felhívást, az ajánlatok benyújtásának határideje 2026. január 20. A nyugati épületszárny négy szintből áll, és a felújítás során a meglévő helyiségeket jelentősen átalakítják: körülbelül 100 fő befogadására alkalmas, modern szobákat alakítanak ki, miközben a teljes gépészeti és elektromos rendszer megújul. A régi gázkazánokat korszerű rendszerek váltják fel, kiépítik a hűtést, a belső hálózat, a tűzjelző-, beléptető-, kamera- és riasztórendszer is megújul.

A diákszálló és az oktatási szárny között fekvő konferenciaszárny kétszintes, és a felújítás után a campus főépületeként működik majd. A Petőfi sétány felőli oldalon kerül kialakításra a főbejárat és a recepció, itt kap helyet a bár, az étterem, a konferenciatermek, valamint a konyha és kiszolgáló helyiségei. A tervezés során több vizesblokkot is kialakítanak, figyelembe véve az épület várható intenzív használatát.

A campus külső területei is megújulnak: a meglévő fa- és cserjeállomány megőrzésével új, dekoratív növényekkel egészítik ki a zöldfelületeket. A diákszálló és a konferenciaszárny között kültéri teraszt alakítanak ki, a telek két pontján pedig sorompókkal szabályozzák a forgalmat. A telek területe 9249 négyzetméter, a beépített terület 2760 négyzetméter, a felújított rész pedig 2505 négyzetméter lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Siófoki Campus az egykori Sió, majd Hullám Szálló épületegyüttesében kap helyet, és a Debreceni Egyetem 2024 tavaszán kötött megállapodása szerint Siófok bekapcsolódik a hazai felsőoktatásba, együttműködve a város szakképzési centrumaival. A nyertes ajánlattevő feladata lesz a szükséges gyártmány- és fedvénytervek elkészítése, valamint folyamatos rendelkezésre bocsátása a kivitelezés ideje alatt. A beruházás nem engedélyköteles, így a munkálatok gyorsan elindulhatnak, és a campus hamarosan a diákok és a szakmai közösség számára teljesen megújult formában nyílik meg.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #felújítás #egyetem #beruházás #felsőoktatás #konferencia #siófok #hellovidék #debreceni egyetem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:35
11:15
11:06
10:45
10:28
Pénzcentrum
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
2 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
4
2 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
2 hete
Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 10:03
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 07:15
Most mi lesz? Bóvliba tette Budapestet a Moody's: további leminősítést is kaphat a magyar főváros
Agrárszektor  |  2025. december 30. 10:33
Változás lesz a magyar boltokban: ha sokszor veszel tejfölt, ezt tudnod kell