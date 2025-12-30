Többfunkciós egyetemi központ épül a Balaton déli partján: modern diákszállót is ígérnek

Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!

A Debreceni Egyetem teljes körű felújítást és bővítést tervez siófoki campusán, amely a diákok és a szakmai programok számára egyaránt modern, többfunkciós központtá válik. A beruházás célja, hogy a Petőfi sétányon található épületegyüttes diákszállója és konferenciaszárnya megfeleljen a gazdasági, műszaki, turisztikai és egészségügyi programok, konferenciák és oktatások lebonyolításának, miközben a diákok számára kényelmes szállást biztosít - írta a Magyar Építők.

A Debreceni Egyetem az uniós közbeszerzési közlönyben tette közzé a campus felújítására szóló ajánlati felhívást, az ajánlatok benyújtásának határideje 2026. január 20. A nyugati épületszárny négy szintből áll, és a felújítás során a meglévő helyiségeket jelentősen átalakítják: körülbelül 100 fő befogadására alkalmas, modern szobákat alakítanak ki, miközben a teljes gépészeti és elektromos rendszer megújul. A régi gázkazánokat korszerű rendszerek váltják fel, kiépítik a hűtést, a belső hálózat, a tűzjelző-, beléptető-, kamera- és riasztórendszer is megújul.

A diákszálló és az oktatási szárny között fekvő konferenciaszárny kétszintes, és a felújítás után a campus főépületeként működik majd. A Petőfi sétány felőli oldalon kerül kialakításra a főbejárat és a recepció, itt kap helyet a bár, az étterem, a konferenciatermek, valamint a konyha és kiszolgáló helyiségei. A tervezés során több vizesblokkot is kialakítanak, figyelembe véve az épület várható intenzív használatát.

A campus külső területei is megújulnak: a meglévő fa- és cserjeállomány megőrzésével új, dekoratív növényekkel egészítik ki a zöldfelületeket. A diákszálló és a konferenciaszárny között kültéri teraszt alakítanak ki, a telek két pontján pedig sorompókkal szabályozzák a forgalmat. A telek területe 9249 négyzetméter, a beépített terület 2760 négyzetméter, a felújított rész pedig 2505 négyzetméter lesz.

A Siófoki Campus az egykori Sió, majd Hullám Szálló épületegyüttesében kap helyet, és a Debreceni Egyetem 2024 tavaszán kötött megállapodása szerint Siófok bekapcsolódik a hazai felsőoktatásba, együttműködve a város szakképzési centrumaival. A nyertes ajánlattevő feladata lesz a szükséges gyártmány- és fedvénytervek elkészítése, valamint folyamatos rendelkezésre bocsátása a kivitelezés ideje alatt. A beruházás nem engedélyköteles, így a munkálatok gyorsan elindulhatnak, és a campus hamarosan a diákok és a szakmai közösség számára teljesen megújult formában nyílik meg.