fiatal nő csukott szemmel relaxál egy gyógyfürdő pezsgőfürdőjében ülve, a háttérben a hidromasszázs fúvókákkal.
HelloVidék

Áremelés jön a népszerű vidéki gyógyfürdőben: januártól ennyibe kerül a pihenés

HelloVidék
2025. december 29. 13:15

Döntés született az Igali-Gyógyfürdő jövő évi árairól: 2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai. A fürdő vezetése szerint az áremelés elkerülhetetlenné vált, mivel az üzemeltetéshez szükséges anyagok, eszközök, vegyszerek és a bérek költségei is folyamatosan növekednek.

A fürdő tájékoztatása szerint január 1-jétől a belépőjegyek ára egységesen 300 forinttal emelkedik, míg a wellness kezelések díja átlagosan 200 forinttal lesz magasabb. A vezetőség hangsúlyozta: a korrekció mértéke mérsékelt, céljuk továbbra is az, hogy az Igali Gyógyfürdő megőrizze kedvező ár-érték arányát.

A mostani emelés nem előzmény nélküli: legutóbb 2025 elején módosultak az árak, akkor átlagosan 400 forinttal nőtt a belépők ára. Gellért Attila marketingvezető a Sonline.hu-nak elmondta: a mostani lépés a stabil működéshez szükséges, ugyanakkor igyekeznek a vendégek számára minél kevesebb terhet jelenteni.

A fürdő 2025-ben kifejezetten sikeres évet zárt. Több mint 220 ezer látogatót fogadtak, ami mintegy öt százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és új forgalmi rekordot állított fel. A nyári hónapokban minden korábbi csúcs megdőlt, egyedül szeptemberben alakult a vendégszám a tavalyi szinten.

Szántó Imre László polgármester szerint a növekedés egyik kulcsa az, hogy a fürdő versenyképes áron kínál jó minőségű szolgáltatásokat, miközben az igali gyógyvíz országosan is kiemelkedő adottságokkal rendelkezik. A magas ásványianyag-tartalmú, minősített gyógyvíz önmagában is komoly vonzerőt jelent, amit rendszeres programokkal és folyamatos fejlesztésekkel egészítenek ki.

2026-ban sem maradnak el az újdonságok

A fürdő több kisebb fejlesztést tervez, amelyek a vendégek kényelmét és a szolgáltatások színvonalát javítják. Emellett 2026-ban a Demján Sándor Programban elnyert pályázati forrásból fejlesztik a beléptető rendszert, új öltözőszekrényeket vásárolnak, informatikai fejlesztéseket hajtanak végre, valamint egy új gépjármű is beszerzésre kerül.

Az Igali Gyógyfürdő továbbra is teljes egészében önkormányzati tulajdonban működik, és a vezetés hangsúlyozza: a cél nem csupán a vendégszám megtartása, hanem a szolgáltatások minőségének további emelése – még a növekvő költségek ellenére is.
