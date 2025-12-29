2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Különböző mustárfajták és mustármagok egy rusztikus fatáblán
HelloVidék

Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!

Pais-Horváth Szilvia
2025. december 29. 14:30

Szilveszter nincs virsli nélkül – és virsli sincs mustár nélkül. Azért a házi mustárral az igazi, és bármilyen meglepő is, szinte lehetetlenség elrontani! Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.

Ha idén valami különleges meglepetéssel szeretnéd várni szilveszterkor a vendégeket, érdemes kipróbálni a házi készítésű magos mustárt. Ez nemcsak olcsóbb a bolti változatnál, de ízben is messze felülmúlja azt. Ráadásul az elkészítése is pofon egyszerű, nem igényel főzést: ha ma nekiállsz, holnap délutánra már kész is lesz, és akár ajándéknak is tökéletes. A legfontosabb hozzávaló: a mustármag is ma már szinte bárhol beszerezhető: patikákban, bioboltokban, és egyre több szupermarket polcain is viszonylag olcsón kapható.

A mustár alapja a mag, amelynek csípőssége a színétől függ: minél sötétebb a mag, annál karakteresebb az íze. A receptben szereplő fehérbor és borecet kellemes savasságot ad, miközben szépen kiemeli a magok aromáját. 

Tippek a mustármag vásárlásához:

  • Magyar online és helyi gazdaboltokban a kis csomagok pár száz forinttól elérhetők.
  • Nagyobb kiszerelésekben (200 g–1 kg) több adagra is elegendő a mag, az ár/kg pedig általában kedvezőbb.
  • Ázsiai fűszerboltokban vagy online fűszeráruházakban (pl. fűszer webáruház) is találhatsz különféle mustármagokat kedvező áron. A legjobb, ha több színváltozatban is tartasz otthon a kamrádban.
Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb
EZ IS ÉRDEKELHET
Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb
Nálatok sem maradhat le az újévi menüről a szerencsehozó lencse? Hagyd a reform recepteket, nincs jobb ilyenkor a füstölt húsos lencsefőzeléknél – a másnaposságot is gyógyítja!

A mustár nemcsak a virsli mellé tökéletes, hanem igazi egészségbomba is

Az apró, mindössze egy milliméteres mustármag tele van természetes vegyületekkel, például izotiocianátokkal, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak, így támogathatják az ízületek egészségét és csökkenthetik a reumás panaszokat. Emellett az őrölt mustármag serkenti az emésztést, enyhítheti a puffadást és a gyomorégést, miközben fokozza az étvágyat és a tápanyagok felszívódását.

Nem csak belsőleg hasznos: a mustármag természetes antibakteriális tulajdonsága révén bőrápolásra is alkalmas, maszkokban vagy krémekben segíthet a pattanások csökkentésében és a bőr tisztán tartásában. Így a mustármag egyszerre kínál ízt és egészségügyi előnyöket is, ezért érdemes rendszeresen beiktatni a mindennapi étrendbe.

5 egyszerű lépésben: így készíts otthon dijoni mustárt!

A mustármagok aránya szabadon variálható, de érdemes számolni azzal, hogy a sötétebb magok csípősebb mustárt eredményeznek.

Hozzávalók:

  • 50 g fehér vagy sárga mustármag
  • 50 g barna vagy fekete mustármag
  • 150 ml száraz fehérbor
  • 150 ml fehérbor-ecet
  • 8 g só
  1. A mustármagokat tedd egy tálba, öntsd fel a fehérborral és a fehérbor-ecettel, majd alaposan keverd össze.
  2. Fedd le, és hagyd szobahőmérsékleten körülbelül 24 órán át, hogy a magok megszívják magukat és megpuhuljanak.
  3. Másnap öntsd a keveréket aprítógépbe vagy erős turmixba, add hozzá a sót, majd dolgozd krémesre. A mustár állagát ízlés szerint alakíthatod: maradhat rusztikusan magos, de akár simábbra is turmixolhatod.
  4. Ha teljesen krémes mustárt szeretnél, a pépet egy finom szűrőn vagy passzírozón is átnyomhatod. Egy kanál hátával segíthetsz átnyomni a sima részt, így csak a héjak és nagyobb darabok maradnak fenn.
  5. A kész mustárt steril, tiszta üvegbe töltsd, zárd le, és tedd hűtőszekrénybe. Legalább egy nap pihentetés ajánlott, de néhány nap után lesz igazán harmonikus az íze.

Érdemes kísérletezni gyümölcsös, édes‑sós variációkkal

Az olasz mostarda di frutta (gyümölcsös mustár) hagyománya több évszázados: többféle gyümölccsel (alma, körte, birsalma, cseresznye, füge, barack) készítik, és eredetileg húsételek, főtt húsok, valamint sajtok mellé szolgálták fel.

Az otthon készített mustárt mi is szinte végtelen variációban feldobhatjuk: a klasszikus fügét, almát vagy barackot gazdagíthatjuk kandírozott citrushéjjal, aszalt szilvával vagy meggyel, de pikánssá tehetjük egy csipetnyi friss gyömbérrel, fokhagymával vagy chilivel.

Egy kevés méz, juharszirup vagy borecet is extra édességet és savasságot adhat, míg a fűszerek – például mustármag, szegfűszeg, koriander vagy szerecsendió – mélyebb aromát kölcsönöznek. Így mindenki könnyen a saját ízlésére szabhatja a mustárját, legyen szó virsli mellé, grillezett húsokhoz, sajtokhoz vagy akár szendvicsekhez.

  • A klasszikus olasz gyümölcsös mustár, édes‑csípős profillal, ideális sültekhez, főtt húsokhoz és sajtokhoz.
  • Gyümölcsdarabokkal készült változat különösen jól passzol sajtokhoz, hideg felvágottakhoz és előételekhez.
  • Cseresznyés mustár, színben és ízben is izgalmas, kiváló baromfihoz vagy grillhúsokhoz.
  • Sárgabarackkal ízesített mustár, amely barbecue‑ételekhez és szendvicsekbe is jól illik.
  • Fügés mustárok, ahol a gyümölcs édessége szépen harmonizál a mustár pikáns ízével – klasszikus választás sajttálhoz, aszpikos ételekhez vagy akár főtt húsok mellé.

Extra ötletek, amivel még feldobhatod a gyümölcsös mustárt:

  • Világosabb, friss ízekhez adj hozzá narancs‑ vagy citrushéjat, lime‑levet, akár egy csipetnyi friss mentát vagy bazsalikomot, így mediterrán karakterű condimentet kapsz.
  • Fűszeresebb, karakteresebb ízhez keverj némi friss gyömbért vagy chilipelyhet – ezek klasszikusan működnek grillhúsok, BBQ‑ételek vagy szaftos sertéshúsok mellett. seedsofitaly.com
  • Édes‑savanykás ízvilágot érhetsz el, ha a mustárba egy kevés balzsamecetet vagy mézet teszel, ami remekül harmonizál például liba‑ vagy kacsaételekhez, sajtokhoz vagy akár desszert szendvicsekhez is.

Végezetül: a házi mustár tárolása és felhasználása

Megfelelően tárolva – hűtőben, jól lezárva – a házi mustár akár hat hónapig is eláll. Használat előtt mindig keverd át, és ha bármilyen szokatlan szagot vagy penészedést tapasztalsz, inkább ne fogyaszd el.

Ez a házi magos mustár tökéletes kísérője a szilveszteri virslinek, de remekül illik sültekhez, kolbászokhoz, sajtokhoz vagy akár szendvicsekbe is. Kevés alapanyagból, minimális munkával készül – az ízélmény viszont garantáltan ünnepi.
Címlapkép: Getty Images
