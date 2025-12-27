Ellopták a karácsonyi show-t a cuki állatok: különös ajándékozás, egy falatnyi gibbonbébivel – fotók

Az állatok sem maradtak karácsonyi ajándék nélkül: különleges ünnepi lakomát tartottak a debreceni állatkertben. Idén a parányi gibbonbébi vitte idén a show-t!

A karácsony nemcsak nekünk, embereknek szól: a Debreceni Zoo lakói is különleges ajándékokat kaptak. A vidéki állatkertben már hagyomány, hogy az ünnep utáni első napon látványos etetéssel lepik meg az állatokat – idén sem volt ez másként.

A gondozók fajspecifikus finomságokkal készültek: a növényevők friss gyümölcsöket és zöldségeket kaptak, míg más állatok különleges, ünnepi „menüt" falatozhattak. Az ajándékokat nemcsak elfogyasztani volt élmény, hanem felfedezni is – több állat játékos kíváncsisággal bontotta ki a gondosan elrejtett falatokat.

Nílusi vízilovak (Hippopotamus amphibius) a különleges karácsonyi etetésen a debreceni állatkertben 2025. december 27-én.

Az idei rendezvény legnagyobb kedvence egyértelműen a decemberben született fehérkezű gibbonbébi volt. A kis jövevény már most elrabolta a látogatók szívét: anyjába kapaszkodva figyelte az ünnepi sürgés-forgást, miközben a család többi tagja is részt vett a karácsonyi lakomában.

A fehérkezű gibbonok különösen intelligens, társas főemlősök, így a gondozók számára is kiemelten fontos, hogy az ünnepi programok ne csak látványosak, hanem mentálisan is stimulálóak legyenek számukra.

Íme, a napokban született fehérkezű gibbon kölyök az anyjával (Hylobates lar) a különleges karácsonyi etetésen a debreceni állatkertben 2025. december 27-én. A faj szaporodása fogságban világszinten is ritkaságnak számít, így kiemelt jelentőségű az állomány megőrzése szempontjából. MTI/Czeglédi Zsolt

Címlapfotó: MTI/Czeglédi Zsolt