Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most

A 2025-ös év végi toplistákat olvasva sokakban maradhatott hiányérzet, hogy fontos filmekről maradt le tavaly. Hogy ez ne történhessen meg 2026-ban, összegyűtöttük, hogy milyen filmeket érdemes már most bevésni a naptárba, rátenni a watchlistre. Mutatjuk azt is, mik voltak az ünnepi időszak legkedveltebb filmjei a mozikban.

A Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai szerint az ünnepek alatt a legtöbben - a december 25-től december 28-ig tartó időszakban több mint 100 ezer jegyet váltottak csak az Avatar: Tűz és Hamu című filmre, ami már a franchise harmadik része. A mozis jegyeladási versenyben ezúttal második lett Zootropolisz 2, ami az Avatar 3. bemutatása előtt három héten át volt a hétvégi toplista tetején. A karácsonyi időszakban és az azt követő hétvégén sokan megnézték a Legénybúcsú című magyar vígjátékot, az Anakonda című kalandfilmet, a SpongyaBob: Kalózkalandot, és a Szenvedélyes nőket is.

Milyen filmeket érdemes várni 2026-ban?

Először kezdjük azokkal a filmekkel, amiket még 2025-ben mutattak be a mozikban, azonban nem feltétlenül jutott el rá mindenki az első hetekben. Még mindig műsoron van az Avatar harmadik része a Tűz és hamu, és még mindig megy az Érzelmi érték is, a hazai közönség számára leginkább A világ legrosszabb embere című filmjéről ismert Joachim Trier új filmje. Továbbra is látható a mozikban az Anaconda című kalandvígjáték, az Arco című igazán különleges animációs film (gyerekeknek is kiváló szórakozás), a Luc Besson-féle Dracula, valamint a legújabb SpongyaBob-film is. Aki ezekről lemaradt volna, még pótolhatja.

A sort azokkal a filmekkel folytatjuk, amelyeknek már ismert a tervezett bemutatási dátuma, vagyis be lehet írni a naptárba. Január 1-jén mutatján be Mamoru Hosoda Scarlet című új animációs filmjét, és a Nürnberg című adaptációs háborús filmet is Russel Crowe-val és Rami Malekkel.

Január 8-án érkezik a mozikba Park Chan-wook új filmje, a Nincs más választás. Aznap mutatják be az Ősi ösztön című trópusi horrort is, illetve a The Housemaid című thriller, ami A téboly otthona című bestseller adaptációja Amanda Seyfrieddel és Sydney Sweeneyvel.

Január 15-én mutatják be a 28 évvel később – A csonttemplom című zombis folytatásfilmet, a 28 nappal/héttel/évvel negyedik darabját. Érkezik továbbá az Alpha című dráma, a magyar gyökerekkel rendelkező Mélissa Borossal a főszerepben. Mozikba kerül a Csak egy baleset volt című fesztiválkedvenc thriller, valamint a Jó kutya című horrorfilm.

Január 22-én érkezik a nagyvászonra Chloé Zhao (A nomádok földje) legújabb, Hamnet című filmje, mely a Hamlet, Shakespeare drámájának keletkezési körülményeiről szól. Elvileg izgalmasabb, mint ez hangzik. Érkezik továbbá a Káel Csaba rendezte Magyar menyegző, mely két budapesti fiatalember kalotaszegi kalandjait beszéli el. Bemutatják ezen a napon még a Mercy című sci-fit is, Criss Prattel.

Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát várhatóan január 29-én kerül mozikba, mely Velencében és más fesztiválokon is sok díjat és jelölést besöpört.

A film a szeptemberi velencei világpremiere óta számos díjat nyert, bemutatták a világ számos pontján,és a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, a FIPRESCI a 46. Kairói Nemzetközi Filmfesztiválon életműdíjjal ismerte el az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt rendező munkásságát is. Több év végi rangos filmes toplistára is felkerül a Csendes barát. Mindenképp érdemes megnéznie annak, akinek kicsit is felkeltette a film az érdeklődését!

Menjünk tovább: még januárban bemutatják továbbá A búvóhely című francia vígjátékot, valamint Sam Raimi új horrorját, a Segítség!-et. Február 5-én kerül mozikba A hang története című érzékeny film két népdalgyűjtő kapcsolatáról. Szintén aznap kerül mozikba A köztársaság sasmadarai című thriller is és a Bérelt család című vígjáték Brendan Fraserrel.

Február 12-én mutatják be a Beléd estem című magyar romkomot, és a Dögölj meg, szerelmem című házassági drámát Jennifer Lawrence-szel és Robert Pattinsonnal a főszerepben. Mozikba kerül a Crime 101 is, melyben feltűnik többek között Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry és Barry Keoghan is. Érkezik továbbá Emerald Fennell (Saltburn, Ígéretes fiatal nő) Üvöltő szelek-adaptációja Jacob Elordi és Margot Robbie főszereplésével.

Február 19-én mozikba kerül a Dermesztő kór című horror, valamint a magyar Itt érzem magam otthon című thriller, és a Két ügyész című biografikus thriller. Február 26-án pedig bemutatják A tyúk című Pálfi György-filmet egy valódi tyúkkal a főszerepben, illetve a Ha tudnék, beléd rúgnék című feketekomédiát.

Márciusban jön A menyasszony című újabb Frankenstein-adaptáció és az Agyugrász című Pixar-film egy kísérleti robothód kalandjairól. Bemutatják továbbá a Reminders of Him - Emlékek róla című romantikus drámát. Mozikba kerül az - A marsi írójának (amiből a Mentőexpedíció című film készült Matt Damonnal), Andy Weir legújabb sci-fi regénye alapján készült - A Hail Mary küldetés Ryan Goslinggal a főszerepben.

Áprilisban jön a Super Mario Galaxis című animációs film, a Te & Én & Toszkána című romkom, és a Michael Jacksonról szóló Michael. A további bemutatókról sokat már nem tudni előre, de több nagy dobás premierdátuma azért nyilvános: május 21-én érkezik a mozikba Jon Favreau A mandalóri és Grogu című Star Wars-filmje. Július 16-án pedig bemutatják Christopher Nolan Odüsszeia-adaptációját Matt Damonnal, Anne Hathaway-jel, Tom Hollanddal és még számos sztárral a főbb szerepekben.

Ezeken túl is számos nagy érdeklődésre számot tartó film érkezik 2026-ban a mozikba, vagy streamingre. A teljesség igénye nélkül felsorolunk még pár címet, amit érdemes lehet feljegyezni. Év eleje jön elvileg streamingr a People We Meet on Vacation, egy ígéretes adaptációs film. Érkezik a Sikoly 7. és még akár év elején meg is érkezhet a Silent Hill: Visszatérés című film is, mely 20 év után folytatja a Silent Hill történetét. Jön A nagy fogás című Ben Affleck-Matt Damon zsarufilm és érkezik a 2020-as Greenland - Az utolsó menedék, amiből kiderül, hogy létezik még egy utolsó utáni menedék is a katasztrófasújtotta Földön, amit Gerald Butler karakterének kell megkeresnie. Elvileg lesz egy Kraken című norvég szörnyfilm is.

Márciusban jön a The Dog Stars egy új posztapokaliptikus Ridley Scott-film, és a GOAT: Will, a bajnok című

animációs film egy kosarazó zebrával. Áprilisban érkezik Lee Cronin múmiás filmje, és 20 év után ugyancsak folytatást kap Az ördög Pradát visel 2026-ban, melyben visszatér Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci és Emily Blunt is. Új karaktert formál meg Sydney Sweeney. Folytatást kap az Aki bújt című horrorvígjáték is (Ready or Not: Here I Come) és jön Robert Pattinson és Zendaya főszereplésével a The Drama című romantikus dráma.

Májusban érkezik a legújabb Mortal Kombat II, júniusban a Masters of the Universe, ami se nem DC, se nem Marvel-film, hanem a Mattel univerzumát bővíti. Még tavasszal érkezik a Supergirl, a Toy Story 5, a Horrorra akadva 6., és a The Dish című Stephen Spielberg rendezte UFO-s sci-fi Emily Blunttal, Colman Domingóval és Josh O’Connorral.

Júliusban várható a Spider-Man: Brand New Day. A Disney sem pihent: 10 évvel az animációs film megjelenése után máris itt az élőszereplős Moana (avagy Vaiana). Érkezik a Minions 3 is, valamint a függetlenség napjára időzített Young Washington.

film

Augusztusban mutatják be a rajzfilmekből ismert kengyelfutó gyalogkakukk és a prérifarkas filmjét, Coyote vs. Acme címmel. Szeptemberben érkezik az új Resident Evil és 28 év után folytatást kap az Átkozott boszorkák is: visszatér Sandra Bullock és Nicole Kidman is. Októberben lesz elvileg Aaron Sorkin facebookos dokudrámájának, a The Social Reckoningnak a bemutatója, és jön a Bohócrém 4. része, az Aang legendája: Az utolsó léghajlító, valamint a Judy című film Alejandro González Iñárritu rendezésében.

Novemberben jöhet az Éhezők vidala-franchise legújabb része, a The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Jön egy újabb Karácsonyi ének adaptáció (Ebenezer: A Christmas Carol), amiben Johnny Depp játsza Scrooge szerepét. Önálló filmmel jelentkezik a The Cat in the Hat.

Valószínűleg év vége felé érkezik az Apádra ütök sorozat - ki tudja, hanyadik - új része, a Menyemre ütök. Jön még Az élőhalottak éjszakája franchise - melyet 20 éve nem folytattak - legújabb része a Return of the Living Dead. Jön egy új Disney-film is, a Hexed. Elvileg decemberben mutatják a Bosszúállók: Ítéletnapot, a Dűne filmsorozat 3. részét, Robert Eggers természetfeletti horrorját (Werwulf), a Jumanji 3-at, amiben még visszatér a régi crew, és mozikba kerül a The Angry Birds Movie 3.

Még alig tudni valamit Greta Gerwig Narnia-filmjéről, mely lehet, hogy csak 2027-ben kerül mozikba. Biztosan érdekes lesz, mit kezd C.S. Lewis klasszikus ifjúsági regénysorozatával a Frances Ha, a Lady Bird és a Barbie alkotója. Talán még 2026-ban, talán már csak utána érkezik ugyancsak a Peaky Blinders: The Immortal Man című film, ami lezárja a sorozatot. Készül egy The Adventures of Cliff Booth című film, melyet David Fincher rendez és Quentin Tarantino ír, érkezhet továbbá egy új Laika animáció, a Kubo és a varázshúrok rendezőjétől: a Wildwood. Érkezhet a Végső állomás sorozat 7. része, a Coco 2 és Taika Waititi új filmje is: a Kazuo Ishiguro regénye alapján készült Klara and the Sun.