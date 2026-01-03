Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai

A Magyar Államkincstár (MÁK) december 23-án tette közzé a 2026-os évre vonatkozó családi pótlék utalások folyósítási dátumait honlapján. A listából kiderül, hogy melyik hónapban mikor várható a családtámogatási és fogyatékossági ellátások utalása 2026-ban. Ez alapján mutatjuk, mikor esedékes a családi pótlék folyósítása, illetve mely időpontokban kerül jóváírásra a bankszámlákon a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka.

Családi pótlék utalás 2026-ban

Főszabály szerint a megelőző hónap után járó családi pótlékot az adott hónap első 2-6. napján szokták utalni. Ettől azonban némely esetben eltérhet az utalás, ahogy történt például augusztusban és decemberben 2025 folyamán. Ezekben a hónapokban ugyanis két utalás történt, míg szeptemberben így egy sem; ahogy 2026 januárjában sem lesz utalán: a novemberre járó családi pótlék utalása 2025. december 2-án és a decemberre járó összeg utalása december 22-én már megtörtént. Így 2026-ban januárban nem utalnak, az első utalás február 3-án esedékes. 2026. augusztusban szintén két utalás várható.

A Magyar Államkincstár által közzétett, családtámogatási és fogyatékossági ellátásokra vonatkozó utalási dátumok szerint 2026-ban az első családi pótlék utalás február 3-án esedékes. Mutatjuk a 2026-os évre vonatkozó hivatalos dátumokat:

2026. január i ellátás – 2026. február 3. (kedd)

2026. februári ellátás – 2026. március 3. (kedd)

2026. márciusi ellátás – 2026. április 2. (csütörtök)

2026. áprilisi ellátás – 2026. május 5. (kedd)

2026. májusi ellátás – 2026. június 2. (kedd)

2026. júniusi ellátás – 2026. július 2. (csütörtök)

2026. júliusi ellátás – 2026. augusztus 4. (kedd)

2026. augusztusi ellátás – 2026. augusztus 24. (hétfő)

2026. szeptemberi ellátás – 2026. október 2. (péntek)

2026. októberi ellátás – 2026. november 3. (kedd)

2026. novemberi ellátás – 2026. december 2. (szerda)

2026. decemberi ellátás – 2027. január 5. (kedd)

Ezek tehát a hivatalos folyósítási dátumok: már látható, hogy augusztusban 2026-ban is kétszer utalnak majd. A decemberi utalás(ok) kapcsán viszont meg kell jegyezzük, hogy a tavalyi évre vonatkozó dátumok közt is volt korábban egy januári utalás feltüntetve: a december hónapra járó ellátáshoz eredetileg január 6-át adták meg. Ez később módosult december 22-re, tehát ezek a dátumok sem kőbevésettek! Így még elképzelhető, hogy 2026 decemberében is két utalás fog érkezni, ha később módosítanak.

Postai kifizetés esetén pedig várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg az ellátást a jogosultak.

Mennyi a családi pótlék összege 2026-ban?

A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett. Jelen tudásunk szerint 2026-ban is

az 1 gyermeket nevelő családok 12 200 forintot,

az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot,

a 2 gyermeket nevelő család gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot,

a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29 600 forintot,

a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot,

a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kapnak.

Családi pótlék igénylése 2026-ban

A családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő vagy a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket. A családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik – azaz, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk (a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges). Az igényléshez szükség van az alábbi dokumentumokra:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

kitöltött Kérelem családi pótlék megállapítására, bizonyos esetekben a kitöltött Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány;

a családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);

személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);

nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;

esetenként a gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)

a családi pótlék megosztása esetén a Családi pótlék megosztására irányuló kérelem.

A kapcsolódó nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetők. A családi pótlék igénylése beadhatók:

elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá),

személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban),

és postai úton (Budapest 1919 postacím) is.

Családi pótlék megosztása és változásbejelentés

Ugyanazon gyermek jogán a családi pótlék összege csak egy jogosult számára folyósítható (nem kérelmezheti ugyanarra a gyermekre az anya és az apa is, külön-külön a családi pótlékot), azonban a családi pótlék összege 50-50%-ban megosztható a két jogosult között. A Családi pótlék megosztására irányuló kérelem mellé csatolni kell a szülők közös nyilatkozatát a családi pótlék megosztása kapcsán vagy a bírósági határozatot a gyermek közös felügyeletéről, neveléséről.

A családi pótlék igénylés szempontjából fontos, hogy ha bármilyen, a juttatás folyósítása szempontjából releváns változás történik (pl. a gyermek egészségügyi állapotát, tanulmányait illetőleg), változásbejelentési kötelezettség áll fenn, 15 napos határidővel, melyet a Családi pótlék változás bejelentési kérelem útján lehet megtenni. Amennyiben nem teszünk eleget változásbejelentési kötelezettségünknek, a jogalap nélkül kifizetett családi pótlék összege visszakövetelhető!