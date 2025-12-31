Téli kirándulóhelyek Magyarországon: 5+1 meseszép túra, ami garantáltan feltölt energiával 2026-ban

Ilyenkor, szilveszter táján, amikor végre elfogyott a bejgli és túl vagyunk az első havazásokon, ha kitisztul az idő, sokan kihasználják a téli szünetet, és útnak indulnak. Összegyűjtöttünk 6+1 csodás túraútvonalat Magyarországon, ahol a friss levegő, a festői tájak és a természet közelsége garantáltan extra energiával tölt fel. Emellett adunk néhány tippet arra is, mire érdemes odafigyelni, ha télen kerekedünk fel!

Az elmúlt napokban a tél zordabb arcát is megmutatta, de az év utolsó napjai nemcsak a szilveszteri bulikról szólnak, és a január eleje sem csupán a bekuckózás ideje. Még ha fagy is van odakint, a természet hófehér ruhájában várja a felfedezőket! Pár óra utazással itthon Magyarországon is csodás, hegyes, mesebeli vidékeken barangolhatunk, erdők közt sétálva, élvezve a friss levegőt. Összegyűjtöttünk pár téli útvonalat, és adunk tippeket is, mire érdemes odafigyelni, ha kimozdulunk a szabadba:

1. Kányavári sziget – séta a Kis-Balaton kapujában

Télvíz idején, ha csak pár órányi természet adta szépségre és friss levegőre vágyunk, nincs is tökéletesebb választás a Kis-Balatonnál. Egy séta a Kányavári szigeten, felmászni a kilátóba, rácsodálkozni a nádasokra, a fodrozódó vízre, hallgatni a közeli nyírfás suhogását.

Fekete István főhősének, Tutajosnak még megadatott, hogy a Zala folyó szabályozása előtti időkben fedezhette fel a berekbeli vízi életet. A Kis-Balaton lápvilágában játszódik ugyanis az 1957-ben kiadott kisregény, a Tüskevár. Tutajos itt tanulja meg élete első nagy leckéjét, amikor Matula tanácsa ellenére szandálban indul el a tüskés-sásos mocsárba. Mi, akik a ’70-es és ’80-as években voltunk gyerekek, a Kis-Balatonból szinte semmit sem láthattunk.

Nem is igen tudtuk elképzelni, milyen is lehetett az, amikor a Zala folyó még szabadon kalózkodhatott, és rakhatta le a hordalékát ezen a tájon. Pedig a XVIII. század végéig még nem is tettek különbséget a Kis-Balaton és a Balaton között, ugyanis ez táj volt a tó öble.

A Matula-kunyhó a Kis-Balatonnál lévő Diás-szigeti Fekete István-emlékhelyen, Fenékpusztán. MTI/Varga György

A XX. század elején azonban a Zala mederének kialakításával, majd a ’60-as években a Sió zsilip üzembe helyezésével szinte teljesen eltűnt. A hajdani öbölből akkor mindössze két kicsi nyílt vízfelület (a Vörsi és Zalavári víz), valamint egy nagyobb összefüggő nádas maradt meg.

A Kis-Balaton nem fürdőzésre való hely, ne is olyan stégekkel és strandokkal tarkított kiépített vízpartot képzeljünk ide, mint amit pár kilométerrel arrébb, mondjuk a Keszthelyi-öbölnél találunk. Kizárólag vagy kerékpárúton vagy a Kányavári Szigeten látogatható szabadon. A Kányavári szigeten azonban bármikor, még ilyenkor télen is érdemes egy sétát tenni. Tágas (járványmentes időben fizetős) parkoló, a lakókocsis büfében meleg kávé vár, aztán el is indulhatunk egyet kirándulni!

A Kányavári szigeten, Fotó: Pais-H Szilvia

Az egyik fő attrakció mindjárt a parkoló után, a sziget elején fogad: egy fából épített íves fahíd, amin átkelve már a Kis-Balaton szívében járunk.

A szigeten kialakított tanösvény információs táblái bemutatják a térségben előforduló növényeket, állatokat. A szigeten két kilátóból is rácsodálkozhatunk a környező vízi világra, szinte a teljes Hídvégi tóra rálátni. A nagykilátótól 1-2 perc sétával a sziget belsejébe juthatunk, ahol tűzrakásra is lehetőség van, plusz játszóterezhetnek a gyerekek is. Fenékpusztán az elmúlt években egy formabontó, zöldtetős, tájba illő ökoturisztikai intézményt is átadtak: a Kis-Balaton Látogatóközpontot.

A Kis-Balaton Látogatóközpont épülete Keszthely külterületi településrészén, Fenékpusztán.

Ezer négyzetméteres bemutatóhellyel, amelynek elsődleges célja a fokozottan védett Kis-Balaton természeti értékeinek közvetítése. A kiírás szerint január 1-étől márciusig ugyan zárva tart, de elvileg működik benne interaktív kiállítás, mozi, tanösvény a tetőn, játszótér, étterem és ajándéküzlet. Az épület külső energiaforrást nem igényel, napelemparkkal, talajszondás fűtési rendszerrel készül.

2: A téli Bakony – benne a mi Gyilkos-tavunk

Eredetileg vaditatónak készült, mára a túrázók körében kultikus zarándokhellyé vált a Hubertlaki-tó (vagyis a Gyilkos-tó), amely Bakonybéltől nem messze, az erdő mélyén rejtőzik. A „Gyilkos-tó” nevét híres erdélyi testvérétől kapta, a vízből kiálló facsonkok látványa miatt.

A túra télen is ideális, minimális szintkülönbséget kínál, jól jelzett turistaútvonalakon vezet, és a tanösvény, a fenséges bükkszálerdő, a kulturált pihenőhelyek, valamint persze a tó mesés látványa kíséri az utazót.

A legkönnyebben Bakonybélből közelíthető meg, a Bakonykoppány felé vezető országúton. A faluközponttól 4 km-re, az út bal oldalán található a parkoló, az Odvaskő Panzió előtt pedig buszmegálló is rendelkezésre áll. A parkolótól a tóig a táv körülbelül 3 km. Visszafelé ugyanazon az útvonalon térhetünk vissza, vagy követhetjük a Hubertlaki-tanösvényt, majd egy széles, jelzetlen földúton csatlakozhatunk újra a jelzett turistaútra.

A kellemes erdei séta végén, szinte a semmiből, felbukkan a csoda: a Hubertlaki-tó, békésen szunnyadva a hatalmas fák ölelésében. Tökéletes pihenőhely: alig akad pár turista, néhány pad és egy kis beálló szolgálja a komfortot. A tükörsima vízből kiálló facsonkok időtlenül meredeznek ránk. A tó nem járható körbe teljesen, de a jobb oldali rövid szakaszon tovább sétálhatunk, hogy közelebbről is élvezhessük a látványt.

3. Óriások fogai – a kőszegi Kalapos-kövek

A Kőszegi-hegység egyik lenyűgöző látnivalója a Kalapos-kövek, ahová az osztrák határ melletti Bozsokról, Kőszegtől mindössze 9 km-re induló Óriások útja vezet. A Kalapos-kövek hatalmas, kiálló sziklatömbök, amelyek szinte sehogy sem illenek a környezetbe – bár tudományos magyarázatuk van az itt létükre.

Az embereket régóta foglalkoztatja, hogyan jöhettek létre ezek a különös, egyesek szerint szakrális jelentőséggel bíró képződmények. Egy 1908-ban itt talált bronzszobrocska, amely áldozati edényt vivő fiatal nőt ábrázol, arra utal, hogy a hely az őskorban igen fontos, szent hely szerepét tölthette be az itt élők életében.

A kiemelkedő, amorf sziklaalakzatok évszázadok óta foglalkoztatják az emberek fantáziáját. Egy legenda szerint hajdan óriások jártak erre, és a sziklák az óriások kipotyogott fogai. Más történet szerint az ördög lakott az egyik barlangban, és amikor dühében a velemi Szent Vid-hegyen kápolnát építettek, fejét beverte egy sziklába, ami hatalmas horpadást hagyott maga után. Így jöttek létre a Kalapos-kövek és a közeli Széles-kő különös sziklacsoportjai.

Az óriásfogakra emlékeztető képződmények a zöldpala felszínén találhatók, érdekes formáikkal pedig mindenkit elvarázsolnak, aki arra jár. A környéken több apró barlangot is felfedezhetünk.

Az Óriások Útja Tanösvény a Kőszegi-hegység Széles-kő és Kalapos-kő közötti jelentősebb sziklaalakzatait és kis barlangjait mutatja be. Kiindulópontja a bozsoki Sibrik-kastély; innen a kék háromszög jelzésen indulva 7 km hosszú, 5 állomásos útvonal vezet a Kalapos-kőig.

4. Jakab-hegyi kőtenger – a Mecsek természeti csodája

A Nyugat-Mecsek legmagasabb pontja, a 602 méteres Jakab-hegy Pécstől északnyugatra, Kővágószőlős határában emelkedik. Déli lejtőin a perm és triász időszaki vöröses homokkő- és konglomerátumrétegek tárulnak fel, a táj pedig természeti szépségekben és történelmi emlékekben egyaránt gazdag.

A hegy tetején található kolostorromok és az István-kilátó kiváló célpontok, melyekhez a kora vaskorban épített, hatalmas földvár sáncain keresztül juthatunk fel. Kihagyhatatlan látnivaló a Zsongor-kő sziklaképződménye, ahonnan káprázatos kilátás nyílik az előtte elterülő medencére.

A déli oldal ikonikus képződményei a Babás-szerkövek, más néven a „kővé vált nászmenet”, melyek évszázadok alatt alakultak ki, és a népnyelv szerint a nászmenet maradványai. A meredek kaptató alatt fantasztikus panoráma, friss erdei levegő és pihenőkkel tarkított ösvények várják a túrázókat. A Babás-szerkövektől a hegy csúcsáig további látnivalók találhatók: a Zsongor-kő kilátó, a Remete-barlang, a pálos kolostor romjai és vaskori erődmaradványok mind felfedezésre csábítanak.

5. Nyakaskő – őrületes kirándulóhelyek Pest megye szívében

Biatorbágy déli határában, a Tétényi-fennsík nyugati lejtőjén az erózió látványos sziklaformációkat hozott létre. A jellegzetes alakjáról Nyakaskőként ismert szikla nemcsak geológiai szempontból értékes, hanem kiváló túracélpont is. A lapos tetejére a bátrabb túrázók felmászhatnak, ahonnan káprázatos kilátás nyílik a környező mészkősziklákra és a településekkel tarkított síkságra.

A Nyakaskő mellett hosszan húzódó Madárszirt is impozáns látványt nyújt. A sziklafal tetején vezető ösvényről a beszédes nevű Százlépcsőn ereszkedhetünk le a gyepes, szavanna jellegű vidékre, így a kirándulás különleges élményt kínál minden túrázónak.

Megközelíthetőség: A Nyakaskő parkolója Biatorbágytól délre, a Sóskút felé vezető országúton található, a falu szélétől körülbelül 1 km-re. Alsómajor után balra kanyarodva egy bekötőútra érkezünk, ahol parkolóhelyek is rendelkezésre állnak. Busszal érkezve a Biatorbágy, Alsómajornál szálljunk le, az országúton Sóskút felé haladva, 200 m után egy hídon átkelve balra fordulva érhető el a parkoló és a túraút kezdete.

6. Prédikálószék-kilátó – lélegzetelállító panoráma a Dunakanyarra

Ha egy igazán felejthetetlen téli kirándulásra vágysz Magyarországon, akkor a Prédikálószék-kilátó tökéletes választás lehet. A 639 méter magas csúcsról páratlan kilátás nyílik a Dunakanyarra: a kanyargó Duna, a Visegrádi-hegység erdős lankái és a Börzsöny hegyei festői látványt nyújtanak. Tiszta időben még a Magas-Tátra csúcsai is felsejlenek a távolban.

A 2016-ban épült kilátó 12 méter magas, és három szintjéről más-más perspektívából csodálhatjuk meg a környező tájat. Egy kis pihenő után a Vadálló-kövek sziklacsoportja is útba ejthető, amely lenyűgöző természeti képződmény.

Megközelítés: Dobogókő felől: egy kb. 8 km-es közepesen nehéz túra vezet a kilátóhoz. Dömösről indulva: a Rám-szakadékhoz hasonlóan izgalmas, meredekebb útvonalon, a Vadálló-kövek érintésével érhetjük el a csúcsot (kb. 6 km).

6+1. Orfű – nemcsak fesztiválszezonban

Orfű nemcsak a fesztiválok vagy a horgászat miatt lehet vonzó úticél: a tavak és a Mecsek közelsége miatt télen is rengeteg kirándulóhelyet kínál. A tóparti sétányon már egy rövid séta is friss levegőt és nyugalmat ad, de ha többre vágysz, a Pécsi-tótól indulva meghódíthatod a Mecsek egyik magaslatát is. A Balázs-hegy tetején álló kilátóhoz bükkerdőn keresztül jutsz fel, és fent káprázatos panoráma nyílik a Pécsi-tóra és a Mecsek lankáira.

Innen, ha a sárga sárkány jelzést követed, elérheted a Sárkány-kutat, egy szeszélyes karsztforrást, amelyhez legenda fűződik: a föld mélyén egy hétfejű sárkány lakik, aki a barlangja elé hullott szikla miatt nem tud szabadulni. Az idő nagy részében békésen szendereg, ám amikor felébred és fürdőt vesz a barlang mélyén, a kipancsolt víz hangja messze hallatszik, a víz pedig kibugyog a barlang száján – egy kis mese a természet különleges játékáról.

Ha van időd, látogasd meg a szomszédos Abaligetet is. Bár az Abaligeti-barlang jelenleg zárva van, a mellette lévő park és tó önmagában is megér egy téli sétát, és akár a túra útvonalára is ráfűzheted.

Pár hasznos tipp a biztonságos téli természetjáráshoz:

Télen a hegyekbe indulva érdemes néhány fontos tudnivalót szem előtt tartani. Íme a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tíz tippje a biztonságos téli túrázáshoz:

Közlekedés: Válasszuk körültekintően az úticélt és a járművet. A népszerű parkolók hamar megtelnek, ezért érdemes időben érkezni, tömegközlekedést használni, vagy telekocsit szervezni. Havas útviszonyoknál mindig téli gumival felszerelt autóval induljunk. Időjárás: Indulás előtt és túra közben is ellenőrizzük az időjárást. A reggeli napsütés mellett később havazás, köd, eső vagy jeges utak is várhatnak ránk. Telefon és lámpa: Tartsuk feltöltve telefonunkat és fejlámpánkat, és vigyünk powerbankot, mert a hideg gyorsabban meríti az eszközöket. Offline térkép: Töltsük le az érintett terület offline térképét (pl. KÉKTÚRA vagy Természetjáró app). A GPS-szel könnyebb tájékozódni és visszatalálni az útra, ha eltévednénk. Öltözködés: Réteges, vízálló, jól szellőző és gyorsan száradó ruhát válasszunk. Extra: pehelydzseki, hőszigetelő fólia, pót zokni – életmentő lehet mínuszokban. Tervezés: Ne becsüljük alá a túra hosszát, induljunk időben, és mindig legyen nálunk fejlámpa pótelemmel. A téli nap hamar lemegy, így a visszaútra is számítsunk. Folyadék és étel: Bőven igyunk és együnk. Télen a víz könnyen megfagy, ezért védjük ruhával a kulacsot, és érdemes termoszban meleg italt vagy levest vinni. Terepviszonyok: A hó- és jéghelyzet gyorsan változik. Vigyünk csúszásgátlót, jó bokát tartó, vízálló bakancsot, és használjunk túrabotot a nehéz terepen. Fényvédelem: Havazás és napsütés esetén az UV-sugárzás erős lehet. Vigyünk napszemüveget, naptejet és ajakápolót.

Végezetül: probléma esetén minden esetben hívjuk a 112-t, és tájékozódjunk a hegyimentő szolgálat elérhetőségéről. Ellenőrizzük a MTSZ téli figyelmeztető térképét a lezárások miatt.