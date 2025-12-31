2025. december 31. szerda Szilveszter
aerial view of Pecs, Hungary at winter with snowy rooftops
HelloVidék

Idén is bizarr módon búcsúztatják az évet Pécsen: tömegek csobbannak a jeges orfűi tóban

Pénzcentrum
2025. december 31. 11:15

Orfűn 2026. január 1-jén ismét megrendezik a hagyományos újévi jeges csobbanást a Pécsi-tó partján, immár tizedik alkalommal - írja a bama.hu.

A szervezők délelőtt 11 órára várják a bátor fürdőzőket és az érdeklődőket a tópartra, ahol a vállalkozó kedvűek a jeges vízbe merülhetnek, hogy különleges módon indítsák az új esztendőt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eseményen minden korosztály részt vehet, a helyszínen forró italokkal és finom falatokkal is készülnek a szervezők.

A csobbanás saját felelősségre történik, a résztvevőknek érdemes törölközővel, sapkával vagy akár kisebb harapnivalóval is készülniük a közös programra.
Címlapkép: Getty Images
#úszás #újév #rendezvény #pécs #tó #baranya megye #hellovidék #hagyomány #2026

