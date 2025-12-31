December 31 nyitvatartás szempontból kivételes nap a boltokban: sok üzlet a megszokott rendtől eltérően hamarabb zár, vagy már ki sem nyit.
Idén is bizarr módon búcsúztatják az évet Pécsen: tömegek csobbannak a jeges orfűi tóban
Orfűn 2026. január 1-jén ismét megrendezik a hagyományos újévi jeges csobbanást a Pécsi-tó partján, immár tizedik alkalommal - írja a bama.hu.
A szervezők délelőtt 11 órára várják a bátor fürdőzőket és az érdeklődőket a tópartra, ahol a vállalkozó kedvűek a jeges vízbe merülhetnek, hogy különleges módon indítsák az új esztendőt.
Az eseményen minden korosztály részt vehet, a helyszínen forró italokkal és finom falatokkal is készülnek a szervezők.
A csobbanás saját felelősségre történik, a résztvevőknek érdemes törölközővel, sapkával vagy akár kisebb harapnivalóval is készülniük a közös programra.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalása: Kikötők és a téli halpusztulás a Balaton déli partján.
Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon.
Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!
Ahogy megnyitották, úgy is zárták be: jelképes áron búcsúztak a vendégektől Mosonmagyaróváron. Hétfőn végleg bezárt a Pityókás, ezzel eltűnt az utolsó vendéglátóhely is a város...
A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Pécsen is.
Az elmúlt napok hajnali fagyai ellenére életveszélyes jég alakult ki a Tisza-tónál: a jégréteg mindössze néhány centiméter vastag, így sportolásra és közlekedésre teljesen alkalmatlan.
Top 10 ingyenes vidéki szilveszteri buli 2025-ben: tűzijáték, Péterfy Bori és Bohemian Betyars a főtereken!
Következzen pár bejgli-lemozgató szabadtéri program a vidéki Magyarország megannyi szegletéből!
Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.
Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!
Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.
Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak az eplényi Síarénában és Mátraszentistvánon is.
2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben, Igalon.
Az önkormányzat az év utolsó ülésén ismét elhalasztotta a kérdést, pedig a tervezett helyszín – Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál – már régóta ismert.
Különleges magyar ételeket keresel? Nem riadsz vissza az igazán régi receptekről sem? A Gasztromesék idei receptgyűjteménye csak rád vár – próbáld ki őket, nem fogsz...
Ellopták a karácsonyi show-t a cuki állatok: különös ajándékozás, egy falatnyi gibbonbébivel – fotók
Az állatok sem maradtak karácsonyi ajándék nélkül: különleges ünnepi lakomát tartottak a debreceni állatkertben. Idén a parányi gibbonbébi vitte idén a show-t!
Meglepő, mennyiért visz át télen a balatoni komp: itt a teljes menetrend szilveszterre és januárra is
A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár.
Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb
Nálatok sem maradhat le az újévi menüről a szerencsehozó lencse? Hagyd a reform recepteket, nincs jobb ilyenkor a füstölt húsos lencsefőzeléknél – a másnaposságot is...
2025 nem kímélte a vidéki vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak.
Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a nap, kantárral a kézben kivezettük a lovakat...
