Idén is bizarr módon búcsúztatják az évet Pécsen: tömegek csobbannak a jeges orfűi tóban

Orfűn 2026. január 1-jén ismét megrendezik a hagyományos újévi jeges csobbanást a Pécsi-tó partján, immár tizedik alkalommal - írja a bama.hu.

A szervezők délelőtt 11 órára várják a bátor fürdőzőket és az érdeklődőket a tópartra, ahol a vállalkozó kedvűek a jeges vízbe merülhetnek, hogy különleges módon indítsák az új esztendőt.

Az eseményen minden korosztály részt vehet, a helyszínen forró italokkal és finom falatokkal is készülnek a szervezők.

A csobbanás saját felelősségre történik, a résztvevőknek érdemes törölközővel, sapkával vagy akár kisebb harapnivalóval is készülniük a közös programra.