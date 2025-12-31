2025. december 31. szerda Szilveszter
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Berlin, Németország - 2015. január 9.: Penny szupermarket Berlinben. A Penny Markt GmbH az élelmiszeripari Cologne Rewe csoport diszkont értékesítési vonala. A céget 1973-ban alapították és Németországban több mint 2200 piaccal működik
Vásárlás

Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be a Penny: itt az olcsósított termékek listája

Pénzcentrum
2025. december 31. 12:29

Befagyasztja közel 70 népszerű tejtermék árát januárban a PENNY. A vásárlók így az új évet a megszokott pénztárcabarát árak mellett extra megtakarítással kezdhetik. Az árcsökkenés januárban fokozatosan lép érvénybe és olyan, a mindennapokhoz szükséges alapélelmiszereket érint, mint a tej, tejföl, sajt, vaj, túró, tejszín vagy a joghurtok.

A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék, ami kosaranként átlagosan legalább két árucikket jelentett, köztük kiemelkedő volt a tej, a joghurtok és a tejföl fogyasztása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A diszkontlánc árcsökkentése januárban összesen közel 70 alapvető, hazai forrásból származó tejtermékre lesz érvényes, különböző kiszerelésű és zsírtartalmú tejekre, tejfölökre, sajtokra, vajakra, túrókra, tejszínekre és joghurtokra.

“Januári árcsökkentésünk az összes alapvető tejtermék-kategóriára kiterjed, így számos kiváló minőségű, hazai forrásból származó tejipari termék jelentős kedvezménnyel lesz megtalálható a polcokon” – mondta Bálint Zoltán, a Penny beszerzési osztályvezetője.

Az áreső mértéke a fogyasztóknak termékenként akár 10% megtakarítást is jelenthet, míg egyes árucikkek esetében ennél is több maradhat a pénztárcákban:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • a kilogrammos kiszerelésű Sissy trappista sajtkorong ára kilogrammonként minimum 100 forint-tal,
  • a 100 grammos Sissy teavaj ára több mint 15%-kal,
  • a kiemelkedően népszerű 200 grammos Sissy pásztorsajt ára több mint 14%-kal,
  • a 125 grammos Sissy szeletelt trappista sajtok (natúr/light/füstölt/laktózmentes) árai és a 250 grammos Sissy krémes túró ára átlagosan közel 11%-kal csökken.

Kedvezve a laktózérzékeny vásárlóknak a leárazott árucikkek között több laktózmentes termék is helyet kap, köztük a kedvező ár-érték arányú és 100%-ban hazai Sissy termékcsaládba tartozó laktózmentes tej, vaj, tejföl, túró, sajt, joghurtok és a kefír.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #bolt #forint #árak #penny #megtakarítás #tejtermék #tej #kedvezmény #háztartás #bevásárlás #termék #január #hazai #vásárlók #termékek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:29
12:15
12:04
11:33
11:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 31.
Készüljön, aki felvenné az Otthon Startot 2026-ban: rengeteg lakás ömölhet a piacra, sokan járhatnak jól
2025. december 30.
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. december 31. szerda
Szilveszter
1. hét
December 31.
Szilveszter
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2
2 hete
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
3
3 hete
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
4
2 hete
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
5
1 hete
Hivatalos, tényleg megszünteti a levélkézbesítést a posta: december végétől már nem érkeznek küldemények
PÉNZÜGYI KISOKOS
GIRO Bankkártya Rt.
a legnagyobb magyar bankközi bankkártya-szolgáltató. Ez a társaság üzemelteti azt az ATM hálózatot, melyben a magyar kártyabirtokosok bármelyik tagbank automatájából elérik saját bankjuk engedélyező központját, s így készpénzhez juthatnak

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 10:31
Erre kevés otthontulaj számított: komoly változás jön 2026-tól, fájdalmas rezsiárakat hozhat magával
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 10:10
Így alakul a boltok nyitvatartása december 31-én: eddig lesznek nyitva az élelmiszer- és bútorboltok, barkácsáruházak, drogériák
Agrárszektor  |  2025. december 31. 11:31
Itt az argentínok nagy terve: nem is hinnéd, mire készülnek a húspiacon