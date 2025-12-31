December 31 nyitvatartás szempontból kivételes nap a boltokban: sok üzlet a megszokott rendtől eltérően hamarabb zár, vagy már ki sem nyit.
Árrésstop se kell, brutális árcsökkentést jelentett be a Penny: itt az olcsósított termékek listája
Befagyasztja közel 70 népszerű tejtermék árát januárban a PENNY. A vásárlók így az új évet a megszokott pénztárcabarát árak mellett extra megtakarítással kezdhetik. Az árcsökkenés januárban fokozatosan lép érvénybe és olyan, a mindennapokhoz szükséges alapélelmiszereket érint, mint a tej, tejföl, sajt, vaj, túró, tejszín vagy a joghurtok.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék, ami kosaranként átlagosan legalább két árucikket jelentett, köztük kiemelkedő volt a tej, a joghurtok és a tejföl fogyasztása.
A diszkontlánc árcsökkentése januárban összesen közel 70 alapvető, hazai forrásból származó tejtermékre lesz érvényes, különböző kiszerelésű és zsírtartalmú tejekre, tejfölökre, sajtokra, vajakra, túrókra, tejszínekre és joghurtokra.
“Januári árcsökkentésünk az összes alapvető tejtermék-kategóriára kiterjed, így számos kiváló minőségű, hazai forrásból származó tejipari termék jelentős kedvezménnyel lesz megtalálható a polcokon” – mondta Bálint Zoltán, a Penny beszerzési osztályvezetője.
Az áreső mértéke a fogyasztóknak termékenként akár 10% megtakarítást is jelenthet, míg egyes árucikkek esetében ennél is több maradhat a pénztárcákban:
- a kilogrammos kiszerelésű Sissy trappista sajtkorong ára kilogrammonként minimum 100 forint-tal,
- a 100 grammos Sissy teavaj ára több mint 15%-kal,
- a kiemelkedően népszerű 200 grammos Sissy pásztorsajt ára több mint 14%-kal,
- a 125 grammos Sissy szeletelt trappista sajtok (natúr/light/füstölt/laktózmentes) árai és a 250 grammos Sissy krémes túró ára átlagosan közel 11%-kal csökken.
Kedvezve a laktózérzékeny vásárlóknak a leárazott árucikkek között több laktózmentes termék is helyet kap, köztük a kedvező ár-érték arányú és 100%-ban hazai Sissy termékcsaládba tartozó laktózmentes tej, vaj, tejföl, túró, sajt, joghurtok és a kefír.
