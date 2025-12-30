Az elmúlt napok hajnali fagyai ellenére életveszélyes jég alakult ki a Tisza-tónál: a jégréteg mindössze néhány centiméter vastag, így sportolásra és közlekedésre teljesen alkalmatlan.
Rémálom a vidéki nagyvárosban: egyre furcsább helyeken bukkannak fel a patkányok
A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Pécsen is. Az állatok egyre gyakrabban jelennek meg közterületeken, parkolókban, sőt forgalmas utak mentén is.
Aggasztó jelzések érkeznek Pécs több városrészéből: a patkányok egyre gyakrabban jelennek meg közterületeken, parkolókban, sőt forgalmas utak mentén is.
Az utóbbi hetekben több panasz is érkezett a belvárosi Centrum parkoló környékéről, ahol a lakók és arra járók rendszeresen látnak patkányokat fényes nappal is.
Ahogy egy olvasó írta:
"Szombaton délután a Szigeti úton mentem autóval, amikor egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a fogászati klinika és az egyetem elméleti tömbje között az úttesten szalad át valami. Macskának túl kicsi volt, egérnek túl nagy. A piros lámpánál megállva konstatáltam, hogy egy patkány az, ami szalad át az úton. Rögtön az jutott eszembe, hogy ahol egy patkány van, ott bizonyára van több is. Nem irigylem a környék lakóit. Fontos lenne kezdeni valamit ezekkel a rágcsálókkal, mert ha hagyjuk úgy elszaporodni őket, mint a varjakat, akkor bizony nagy bajban leszünk. A patkány rengeteg fertőzést terjeszt, komoly egészségügyi kockázatai is vannak tehát annak, ha ellepik a várost. Kíváncsi lennék nagyon a tisztiorvosi szolgálat véleményére a témában."
Legutóbb Tatabányán okoztak tömeges panaszt a patkányok: a lakosok arra panaszkodtak, hogy a WC-ből bukkannak fel, és már az otthonokat is ellepik.
