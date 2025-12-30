2025. december 30. kedd Dávid
Közelkép fiatal patkányok (Rattus norvegicus) szaglásznak a konyhában a mosogatóban lévő tányéron lévő ételmaradékot. Harc a rágcsálókkal a lakásban. Kiirtás.
HelloVidék

Rémálom a vidéki nagyvárosban: egyre furcsább helyeken bukkannak fel a patkányok

HelloVidék
2025. december 30. 09:45

A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Pécsen is. Az állatok egyre gyakrabban jelennek meg közterületeken, parkolókban, sőt forgalmas utak mentén is. 

Aggasztó jelzések érkeznek Pécs több városrészéből: a patkányok egyre gyakrabban jelennek meg közterületeken, parkolókban, sőt forgalmas utak mentén is. A Bama.hu szerint már nem elszigetelt esetről van szó, hanem egy terjedő problémáról, amely komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet.

Az utóbbi hetekben több panasz is érkezett a belvárosi Centrum parkoló környékéről, ahol a lakók és arra járók rendszeresen látnak patkányokat fényes nappal is.

Ahogy egy olvasó írta:

"Szombaton délután a Szigeti úton mentem autóval, amikor egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a fogászati klinika és az egyetem elméleti tömbje között az úttesten szalad át valami. Macskának túl kicsi volt, egérnek túl nagy. A piros lámpánál megállva konstatáltam, hogy egy patkány az, ami szalad át az úton. Rögtön az jutott eszembe, hogy ahol egy patkány van, ott bizonyára van több is. Nem irigylem a környék lakóit. Fontos lenne kezdeni valamit ezekkel a rágcsálókkal, mert ha hagyjuk úgy elszaporodni őket, mint a varjakat, akkor bizony nagy bajban leszünk. A patkány rengeteg fertőzést terjeszt, komoly egészségügyi kockázatai is vannak tehát annak, ha ellepik a várost. Kíváncsi lennék nagyon a tisztiorvosi szolgálat véleményére a témában."

Legutóbb Tatabányán okoztak tömeges panaszt a patkányok: a lakosok arra panaszkodtak, hogy a WC-ből bukkannak fel, és már az otthonokat is ellepik.

 
Címlapkép: Getty Images
