A fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai 2025 végén.
Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap
Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában december 31-én azoknak a településeknek a listája, melyek területfejlesztési célú forrásokhoz jutottak a 2025-ben hozott határozat szerint. A listára Kazinczy Krisztina, 22. kerületi önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet a közösségi médiában: a 401 támogatást kapott település közt ugyanis van, amelynél több mint 400 milliós összeg, máshol alig 10 ezer forintos támogatás szerepel.
A poszt tanúsága szerint a támogatási összegek elosztása nem túl egységes, még az egy lakosra jutó összegek tekintetében is óriási különbségek vannak. A Pénzcentrum szintén végignézte a települések listáját, és öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg Kétújfalun, Gyöngyösmelléken vagy Királyegyházán több mint 100 ezer forint jut egy főre.
A kérdéses rendelet, a kormány 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozata területfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos egyes további intézkedésekről úgy rendelkezik: hogy az 1. melléklet szerinti kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben és céllal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti támogatás nyújtására kerüljön sor. A határozat szerint a támogatások kifizetésének határideje 2026. január 10-e.
Az 1. melléklet az 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozathoz sorolja fel azoknak a településeknek az önkormányzatait, amelyek kedvezményezettjei ennek az intézkedésnek a pontos összegekkel és célokkal együtt. A települések teljes listája alapján látható, mely települések mekkora összegeket kapnak és ez mekkora támogatást jelentene egy lakosra vetítve. A legtöbb pénzt
- Komárom (442 369 648 Ft),
- Hatvan (440 678 574 Ft),
- Göd (412 685 725 Ft),
- Szigetszentmiklós (384 503 668 Ft),
- Dunaharaszti (368 535 742 Ft), és
- Dunaföldvár (310 641 298 Ft) kapja,
a legkevesebbet pedig
- Zomba (70 790 Ft),
- Vát (69 805 Ft),
- Monostorapáti (64 372 Ft),
- Abasár (26 277 Ft), és
- Nemesbük (10 450 Ft).
Ha viszont azt nézzük, hogy hányan laknak az adott településen és ez alapján mennyi az egy főre támogatási összeg, akkor azt láthatjuk, hogy
- Kétújfalu (287 557,7 Ft/fő),
- Gyöngyösmellék (158 041,1 Ft/fő), és
- Királyegyháza (128 701,5 Ft/fő) kapták a legnagyobb összegeket,
a legkevesebbet pedig
- Monostorapáti (60,7 Ft/fő),
- Zomba (39,5 Ft/fő),
- Mezőtúr (14,8 Ft/fő),
- Nemesbük (14,5 Ft/fő), és
- Abasár (10,6 Ft/fő) önkormányzata.
