2026. január 2. péntek Ábel
2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Repülés, ősz, reggel, város, drón nézet vidék télen település
HelloVidék

Ez a 401 település kap támogatást 2026-ban: van, ahová 400 millió forint jut, de Nemesbük alig 10 ezer forintot kap

Pénzcentrum
2026. január 2. 20:06

Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában december 31-én azoknak a településeknek a listája, melyek területfejlesztési célú forrásokhoz jutottak a 2025-ben hozott határozat szerint. A listára Kazinczy Krisztina, 22. kerületi önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet a közösségi médiában: a 401 támogatást kapott település közt ugyanis van, amelynél több mint 400 milliós összeg, máshol alig 10 ezer forintos támogatás szerepel. 

A poszt tanúsága szerint a támogatási összegek elosztása nem túl egységes, még az egy lakosra jutó összegek tekintetében is óriási különbségek vannak. A Pénzcentrum szintén végignézte a települések listáját, és öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg Kétújfalun, Gyöngyösmelléken vagy Királyegyházán több mint 100 ezer forint jut egy főre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kérdéses rendelet, a kormány 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozata területfejlesztési célú források felhasználásával kapcsolatos egyes további intézkedésekről úgy rendelkezik: hogy az 1. melléklet szerinti kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben és céllal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti támogatás nyújtására kerüljön sor. A határozat szerint a támogatások kifizetésének határideje 2026. január 10-e. 

Az 1. melléklet az 1595/2025. (XII. 31.) Korm. határozathoz sorolja fel azoknak a településeknek az önkormányzatait, amelyek kedvezményezettjei ennek az intézkedésnek a pontos összegekkel és célokkal együtt. A települések teljes listája alapján látható, mely települések mekkora összegeket kapnak és ez mekkora támogatást jelentene egy lakosra vetítve. A legtöbb pénzt

  • Komárom (442 369 648 Ft),
  • Hatvan (440 678 574 Ft), 
  • Göd (412 685 725 Ft),
  • Szigetszentmiklós (384 503 668 Ft),
  • Dunaharaszti (368 535 742 Ft), és
  • Dunaföldvár (310 641 298 Ft) kapja,

a legkevesebbet pedig 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • Zomba (70 790 Ft),
  • Vát (69 805 Ft),
  • Monostorapáti (64 372  Ft),
  • Abasár (26 277  Ft), és
  • Nemesbük (10 450 Ft).

Ha viszont azt nézzük, hogy hányan laknak az adott településen és ez alapján mennyi az egy főre támogatási összeg, akkor azt láthatjuk, hogy 

  • Kétújfalu (287 557,7 Ft/fő),
  • Gyöngyösmellék (158 041,1 Ft/fő), és
  • Királyegyháza (128 701,5 Ft/fő) kapták a legnagyobb összegeket,

a legkevesebbet pedig 

  • Monostorapáti (60,7 Ft/fő),
  • Zomba (39,5 Ft/fő),
  • Mezőtúr (14,8 Ft/fő),
  • Nemesbük (14,5 Ft/fő), és
  • Abasár (10,6 Ft/fő) önkormányzata.
Téli kirándulóhelyek Magyarországon: 5+1 meseszép túra, ami garantáltan feltölt energiával 2026-ban
EZ IS ÉRDEKELHET
Téli kirándulóhelyek Magyarországon: 5+1 meseszép túra, ami garantáltan feltölt energiával 2026-ban
Ilyenkor, szilveszter táján, amikor végre elfogyott a bejgli és túl vagyunk az első havazásokon, ha szebbre fordul az idő, sokan kihasználják a téli szünetet, és útnak indulnak. Összegyűjtöttünk hát mi is 5 csodás túraútvonalat Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #önkormányzat #támogatás #forrás #magyar közlöny #kormányhatározat #hellovidék #területfejlesztés #települések #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:06
19:00
18:28
18:02
17:28
Pénzcentrum
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
Kimerítették a kasszát az ünnepek? Íme 5+1 filléres recept, amivel kihúzhatod az újév első fizujáig
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
NAPTÁR
Tovább
2026. január 2. péntek
Ábel
1. hét
Január 2.
Az introvertáltak világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
2 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
4 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
4
2 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
5 napja
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Záloglevél
olyan kamatozó értékpapír, amelynek ingatlan a fedezete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 2. 19:00
Lesújtó gazdasági jóslat érkezett az IMF-től 2026-ra: sokakat ér majd hidegzuhanyként, ami jön
Pénzcentrum  |  2026. január 2. 18:02
Kvíz: A filmek nagy szakértője vagy? Lássuk, képben vagy-e a 2026-ban érkező filmpremierekkel!
Agrárszektor  |  2026. január 2. 19:32
Ami 2026-ban lesz, olyan ritkán van Magyarországon: jobb lesz felkészülni