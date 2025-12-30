Top 10 ingyenes vidéki szilveszteri buli 2025-ben: tűzijáték, Péterfy Bori és Bohemian Betyars a főtereken!

Fújd el a gyertyákat, kapcsold ki a Last Christmast, készítsd elő a pezsgőt, mert ma-holnap itt a szilveszter! Ha még nem tudod, hová indulj 2025 utolsó éjszakáján, íme néhány bejgli-lemozgató szabadtéri parti a vidéki Magyarország megannyi szegletéből.

Az idei szilveszteren pezsgő helyett garantáltan jobban fogy majd idén a forralt bor. Jelen állás szerint, aki a szabadban szeretné tölteni 2025-ös év utolsó napját, annak alaposan fel kell öltöznie: december 31-én fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, többfelé hózáporok is előfordulhatnak. A helyzetet tovább nehezíti a napközben egyre erősödő, helyenként viharossá fokozódó szél, amely nyugati–délnyugatira, majd északnyugatira fordul. Vagyis a szabadban bulizóknak idén tényleg érdemes rétegesen öltözni, ha nem szeretnének fagyoskodni a puncsparti és a tűzijáték alatt.

Ha még nem tudod, hová is indulj, íme néhány bejgli-lemozgató szabadtéri buli a vidéki Magyarország legjobb pontjairól:

1. Szilveszteri buli 2025. Kecskeméten – Főtéren

Kecskemét idén is ingyenes, nagyszabású szabadtéri programmal vár az év utolsó estéjén. December 31-én, szerdán este 21 órától a Főtér ad otthont a Szilveszter 2025 rendezvénynek, ahol zenével, látványos fénytechnikával és fergeteges hangulattal köszöntik az új évet. Az est Hamvai PG energikus szettjével indul, majd 23 órától Voksán Virág veszi át a pultot, hogy az éjféli lézershow után is pörgesse a hangulatot 01:30-ig.

A program a Téli Csodaország és a Kecskeméti Advent záróeseménye is, így garantáltan emlékezetes lezárást kínál az ünnepi időszaknak, miközben a szervezők biztonságos környezetet biztosítanak, és a pirotechnikai eszközök használatát is korlátozzák.

2. Indítsd a szilvesztert Siófokon az Évzáró Puncs Partyval!

Igazi téli bulihangulattal vár idén is az Évzáró Puncs Party és Szilveszter Siófokon! Karácsony és Szilveszter között a Fő téren minden este tribute zenekarok – a FullJovi Tribute, a Bryan Adams By Room Service, a Youngers – AC/DC tribute és a Szerelemvonat – Demjén tribute – gondoskodnak az évzáró parti hangulatról. Szilveszterkor a The Freakend zenekar, Koós Réka és a Budapest Show Band lép színpadra, és éjfélkor egy látványos tűzijáték varázsolja teljessé a Balaton-parti évbúcsúztatást.

Forró italok, ünnepi fények és fantasztikus zene – minden adott, hogy stílusosan köszönjük az óévet!

3. Szilveszteri utcabál Szombathelyen 2025-ben – Fő tér

Évtizedes hagyomány, hogy Szombathelyen is utcabállal búcsúztatják az óévet a Fő téren, és idén sem lesz ez másképp. Az este 8-tól kezdődő programot DJ-szett indítja, majd 10-től hajnalig a Cabo Wabo Party Band pörgeti a hangulatot. Éjfélkor következik a Himnusz és az újévi köszöntő, amit idén László Győző mond, ezt követően pedig egy látványos, de csökkentett zaj- és környezeti hatású tűzijáték kápráztatja el a közönséget.

A buli a zenekar hajnali fél kettőig tartó fellépésével zárul, így garantált a hangulatos évbúcsúztatás Szombathely szívében.

4. Háromnapos szilveszteri őrület Egerben – Dobó István tér

Eger idén is teljes gőzzel búcsúztatja az óévet: december 29. és 31. között a Dobó István tér három napon át a szabadtéri buli központjává válik. A program minden este ingyenes, és a koncertek, DJ-szettek, forró italok és téli finomságok garantálják a fergeteges hangulatot. A sorozat december 29-én indult.

December 30-án 18 órától a Room Service – Bryan Adams Tribute Band érkezik, 20:30-tól pedig "A Nyughatatlan" gondoskodik arról, hogy senki ne maradjon egy helyben.

A csúcspont december 31-én érkezik: 17 órától The Feelgood Acoustic hangol be, 20 órától a Bohemian Betyars koncertje emeli új szintre a hangulatot, közben DJ Richmonde pörgeti a talpalávalót, majd 23:30-tól Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar vezeti át a tömeget az új évbe. Éjfélkor látványos tűzijáték köszönti 2026-ot, a buli pedig hajnalig folytatódik.

A szilveszteri est házigazdája Rohlicsek Judit, a részvétel minden nap ingyenes, így tényleg nincs kifogás az otthon maradásra. Ha egy nyitott, zenés és táncos utcai bulira vágysz, ahol együtt számol vissza a tömeg, Eger főtere a tökéletes választás az év utolsó napjaira.

5. Szilveszteri buli 2025. Miskolc belvárosában – Szent István tér

Miskolc idén sem hagyja cserben a bulizni vágyókat: december 31-én, szerdán 18 órától a Szent István tér ingyenes szabadtéri rendezvénnyé változik, ahol a városlakók és az odalátogatók együtt köszönthetik az új évet.

Az est programja már korán, 18 órakor Melody Maker fellépésével indul, 19:45-től Bárány Attila, majd 21:15-től Péterfy Bori & Love Band pörgeti a hangulatot. 22:45-től a Mystery Gang lép színpadra, majd éjfélkor látványos lézershow kápráztatja el a közönséget. 00:30-tól Dan von Shulcz gondoskodik róla, hogy a tánc és a jókedv hajnalig folytatódjon, miközben 20:00 és éjfél között folyamatos lézerfény-effektek teszik igazán emlékezetessé a szilveszteri estét.

6. Szilveszteri utcabál 2025. Szegeden – Széchenyi tér

Idén sem marad el Szeged legnagyobb szabadtéri szilveszteri bulija a Széchenyi téren: december 31-én kora estétől hajnalig fergeteges programok várnak. A hangulatot 19 órától DJ melegíti be, 20 órától a Traubi Zenekar koncertje kezdődik, majd 23 órától a Zanzibár együttes lép színpadra, hogy a közönséget ráhangolja az éjféli visszaszámlálásra.

Éjfélkor látványos tűzijáték köszönti az új évet, ezt követően a Zanzibár rövid ráadása után fél egytől az Útközband utcabálja viszi tovább a hangulatot hajnalig. A Széchenyi téren december 27-től minden megtalálható, ami a tökéletes szilveszteri bulihoz kell: álarcok, trombiták, konfettik és más party kellékek.

7. Szilveszteri utcabál Debrecenben – Kossuth tér

Debrecen idén is fergeteges szilveszteri utcabállal búcsúztatja az óévet a Kossuth téren, ahol egész éjjel a zenéről, táncról és a jó hangulatról gondoskodnak. Az est 20:00-kor az Abrakazabra és Szirota Jennifer koncertjével kezdődik, majd 20:45–21:00 között DJ Sunny pörgeti a legjobb bulizenéket. 21:00–22:00 között a legendás Sugarloaf lép színpadra, ezt követően 22:00–22:15 újra DJ Sunny hangolja a közönséget az éjfélre.

22:15–22:55 között az Abrakazabra Roy-jal élő koncerttel folytatja a programot, majd 22:55–23:15 DJ Sunny újra átadja a pódiumot a bulihangulatnak. 23:15–23:55 között az Abrakazabra Szandival az óév utolsó koncertjét adja, hogy mindenki hangulatban legyen a visszaszámláláshoz. Éjfélkor közösen hallgathatják a Himnuszt, majd az újévi tűzijáték köszönti 2026-ot. A buli 00:00–02:00 között DJ Sunny fergeteges szettjével folytatódik, így a Kossuth tér idén is garantáltan Debrecen egyik legnagyobb, szabadtéri szilveszteri bulijává válik.

8. Szilveszteri buli Székesfehérvár belvárosában

Székesfehérvár idén is ingyenes szabadtéri bulival búcsúztatja az óévet: a belváros szívében, a Zichy-színpadnál december 31-én, 20:00 órakor indul a Fehérvári Szilveszter. A koncertsorozatban fellép Kátai Jr., DJ Andrea Lane, a RetroZóna zenekar, DJ Strong R. és DJ Zsiráf, a házigazda pedig Németh Gábor lesz.

A jó zene, a barátok és a belváros ünnepi hangulata garantálja a fergeteges évzárást: a részletes program szerint 20:00–01:30 között folyamatosan pörög a buli, éjfélkor pedig az Újévi köszöntő és Himnusz teszi teljessé az évbúcsúztatást.

9. Szilveszter Zalaegerszeg Dísz terén – buli, lézershow, tilos petárda

Zalaegerszeg idén is ingyenes szilveszteri bulival vár mindenkit a Dísz téren, december 31-én, szerdán 20:00 órától. Az est házigazdája és hangulatfelelőse DJ Roland, a zenéről pedig DJ Lotters, Dred és Doris gondoskodnak, hogy a közönség a kezdetektől az éjféli visszaszámlálásig fergeteges hangulatban bulizhasson. Éjfélkor, a Himnusz után lézershow kezdődik, hiszen Zalaegerszeg 2020 óta tűzijátékmentes település: a döntést a kisgyermekek, a háziállatok védelme és a klímavédelem indokolja.

Fontos tudnivaló, hogy petárdázni 2005 óta tilos, a birtoklásuk is szabálysértésnek minősül, akár 150 ezer forintos bírságot vonhat maga után. A hivatalos, legális tűzijátékokat december 31-én 18:00-tól január 1-jén 6:00-ig lehet használni, de mindenkit kérnek, hogy legyen tekintettel a családokra és az állatokra. Az idei zalaegerszegi szilveszteri program garantálja, hogy mindenki biztonságos és hangulatos környezetben búcsúztathassa az óévet, a tűzijáték helyett pedig látványos multimédia lézerfény-show kápráztatja el a résztvevőket.

Szilveszteri buli Győr belvárosában: StarMachine és Kovács Áron pörgeti a hangulatot

Győr belvárosa idén is garantáltan felpezsdül december 31-én: a Széchenyi téren este 21 órától a Popdarálóban ismertté vált StarMachine zenekar szolgáltatja a legnagyobb slágereket, hogy együtt táncoljuk át magunkat az új esztendőbe. A zenekarral tart Kovács Áron is, aki mindig hatalmas lelkesedéssel tér vissza Győrbe – és idén sem marad el a fergeteges közös „vonatozás”.

Ha szeretnél együtt visszaszámolni, jó zenére bulizni és méltó módon lezárni az évet, ott a helyed a Széchenyi téren: start 21:00, a buli pedig hajnal 1-ig tart.