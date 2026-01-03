A Pénzcentrum 2026. január 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hamarosan már csak így fizethetünk: visszavágják a készpénzes tranzakciókat, sokan nem örülnek majd
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is. A lépés célja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés hatékonyságának növelése - jelentette a Ruhr24.
Az európai döntéshozók 2024-ben fogadták el azt az átfogó rendeletet, amely három éven belül alapvetően átalakítja a készpénzhasználat szabályait az unió egész területén. A jogszabály szerint 2027 nyarától kereskedelmi tranzakcióknál legfeljebb 10 000 euró értékben lehet majd készpénzzel fizetni, függetlenül attól, hogy az adott tagállam korábban milyen gyakorlatot követett.
A változás különösen azokat az országokat érinti érzékenyen, ahol eddig nem létezett ilyen korlátozás. Németországban például jelenleg korlátlan összegben fizethetnek készpénzzel a vásárlók, és csak 10 000 euró felett kötelező a személyazonosság és a pénz forrásának igazolása, valamint az adatok rögzítése.
A szigorítás azonban nemcsak a felső határ bevezetéséről szól: három évvel később már 3000 eurós összeg felett is kötelező lesz a vásárlók adatainak nyilvántartása, ami jelentős adminisztratív többletterhet ró a kereskedőkre.
Az új szabályozás kizárólag kereskedelmi tranzakciókra vonatkozik. Magánszemélyek közötti adásvétel esetén – ha egyik fél sem végez üzletszerű tevékenységet – továbbra sem lesz jogszabályi korlát a készpénzes fizetésre. Így például egy használt autó vagy egy ingatlan magánszemélytől történő megvásárlásakor a felek szabadon dönthetnek a fizetés módjáról és összegéről. Amennyiben azonban az eladó hivatásos kereskedő, már az új uniós limitek lesznek az irányadók.
Magyarországon jelenleg magánszemélyek számára nincs általános készpénzfizetési felső határ. Vállalkozások közötti ügyleteknél ugyanakkor már most is érvényben van egy szerződésenkénti, havi másfél millió forintos készpénzkorlát, amelynek túllépése szankciókat vonhat maga után. Ez a rendszer 2027-től az egységes európai szabályozáshoz igazodik majd.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az unión belül jelenleg rendkívül eltérő a készpénzhasználat szabályozása. Franciaország és Spanyolország már most is szigorú, 1000 eurós limitet alkalmaz, Belgiumban 3000, Olaszországban 5000, Horvátországban pedig 10 000 euró a határ. Számos tagállamban – például Ausztriában, Svédországban és Írországban – viszont egyáltalán nincs törvényi korlátozás.
Az uniós rendelet minimumkövetelményeket fogalmaz meg. Azok az országok, amelyek jelenleg a 10 000 eurónál alacsonyabb készpénzlimittel működnek, a jövőben is fenntarthatják a szigorúbb szabályaikat. Vagyis miközben az EU egységesíti a keretet, bizonyos fokú mozgástér megmarad a nemzeti jogalkotók számára, feltéve, hogy a hazai előírások nem enyhébbek az európai minimumnál.
Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!
A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát ez a hal kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
Megújult a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. A legnézettebb adások között szerepelt banki csalásokat bemutató vidó és 1000 forintos kaja kihívás is.
Fontos változás élesedett: már ilyen esetben sem kell súlyadót, települési adót és illetéket fizetniük egyes magyaroknak
Az egyik módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.
Gazdasági visszaesés, szűkülő hitelkeretek és eltűnő vagyonok jöhetnek 2026-ban az asztrológus szerint.
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
A a növekedés legfeljebb fél százalék körül alakulhatott, a forint kiemelkedő évet zárt, és több kormányzati intézkedés is érdemben befolyásolta a gazdasági folyamatokat.
Egy eddig nem látott méretű sáskafaj jelent meg és telepedett le Magyarországon.
A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Januártól csak élőflórás termék viselheti a tejföl nevet, a többinek új elnevezést kell kapnia.
Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde.
2025 egyszerre hozott bizonytalanságot és fordulópontokat a gazdaság, a geopolitika és a technológiai fejlődés terén is.
A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.
November végéig több kamatot fizetett ki az állam, mint 2024-ben összesen, és a tendencia tovább romlik.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.
Súlyos látlelet a magyar közutakról, vasúthálózatról: ha ez így megy tovább, nyugodtan készülhetünk a katasztrófára
Magyarország közlekedési infrastruktúrájában súlyos aránytalanságok alakultak ki a közúti fejlesztések túlsúlya és a vasúti hálózat elhanyagolása miatt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók.