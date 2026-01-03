2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
Magyarország bankjegye, amelyen Deák Ferenc de Kehida prominens magyar államférfi látható, húszezer forintot ér készpénzben.
Gazdaság

Hamarosan már csak így fizethetünk: visszavágják a készpénzes tranzakciókat, sokan nem örülnek majd

Pénzcentrum
2026. január 3. 18:35

Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is. A lépés célja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés hatékonyságának növelése - jelentette a Ruhr24.

Az európai döntéshozók 2024-ben fogadták el azt az átfogó rendeletet, amely három éven belül alapvetően átalakítja a készpénzhasználat szabályait az unió egész területén. A jogszabály szerint 2027 nyarától kereskedelmi tranzakcióknál legfeljebb 10 000 euró értékben lehet majd készpénzzel fizetni, függetlenül attól, hogy az adott tagállam korábban milyen gyakorlatot követett.

A változás különösen azokat az országokat érinti érzékenyen, ahol eddig nem létezett ilyen korlátozás. Németországban például jelenleg korlátlan összegben fizethetnek készpénzzel a vásárlók, és csak 10 000 euró felett kötelező a személyazonosság és a pénz forrásának igazolása, valamint az adatok rögzítése.

A szigorítás azonban nemcsak a felső határ bevezetéséről szól: három évvel később már 3000 eurós összeg felett is kötelező lesz a vásárlók adatainak nyilvántartása, ami jelentős adminisztratív többletterhet ró a kereskedőkre.

Az új szabályozás kizárólag kereskedelmi tranzakciókra vonatkozik. Magánszemélyek közötti adásvétel esetén – ha egyik fél sem végez üzletszerű tevékenységet – továbbra sem lesz jogszabályi korlát a készpénzes fizetésre. Így például egy használt autó vagy egy ingatlan magánszemélytől történő megvásárlásakor a felek szabadon dönthetnek a fizetés módjáról és összegéről. Amennyiben azonban az eladó hivatásos kereskedő, már az új uniós limitek lesznek az irányadók.

Magyarországon jelenleg magánszemélyek számára nincs általános készpénzfizetési felső határ. Vállalkozások közötti ügyleteknél ugyanakkor már most is érvényben van egy szerződésenkénti, havi másfél millió forintos készpénzkorlát, amelynek túllépése szankciókat vonhat maga után. Ez a rendszer 2027-től az egységes európai szabályozáshoz igazodik majd.

Az unión belül jelenleg rendkívül eltérő a készpénzhasználat szabályozása. Franciaország és Spanyolország már most is szigorú, 1000 eurós limitet alkalmaz, Belgiumban 3000, Olaszországban 5000, Horvátországban pedig 10 000 euró a határ. Számos tagállamban – például Ausztriában, Svédországban és Írországban – viszont egyáltalán nincs törvényi korlátozás.

Az uniós rendelet minimumkövetelményeket fogalmaz meg. Azok az országok, amelyek jelenleg a 10 000 eurónál alacsonyabb készpénzlimittel működnek, a jövőben is fenntarthatják a szigorúbb szabályaikat. Vagyis miközben az EU egységesíti a keretet, bizonyos fokú mozgástér megmarad a nemzeti jogalkotók számára, feltéve, hogy a hazai előírások nem enyhébbek az európai minimumnál.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #készpénz #euró #adminisztráció #magyarország #európai unió #pénzmosás #gazdaság #kereskedelem #szabályozás

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
