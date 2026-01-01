A békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
Módosul a kuponok érvényességi ideje, illetve változnak a pontgyűjtési lehetőségek is a Decathlonnál. A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
"Kedves Hűségprogram Tagunk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Decathlon Hűségprogram Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) módosításáról. A változások a hűségpontok beváltásával kapott kuponok érvényességi idejét, illetve a pontgyűjtési lehetőségeket érintik" - írja levelében a sportáruházlánc.
A hűségprogramban résztvevőknek küldött levelükben részletezik is a módosításokat.
Decathlon kuponok érvényességi ideje
- A módosítás 2026. január 1. napján, vagy azt követően hűségpontok beváltásával igényelt kuponokra vonatkozik.
- A 2026. január 1. napján, vagy azt követően beváltott hűségpontokkal igényelt kuponok érvényességi ideje 1 évről 3 hónapra módosul.
- A 2025. december 31-ig beváltott hűségpontokkal igényelt kuponok érvényességi ideje változatlanul 1 év marad.
Pontgyűjtési lehetőségek
2026. január 1. napjától a Visszavásárlás szolgáltatás ("Buyback") igénybevételével értékesített használt sporttermékek vételára után is járnak majd hűségpontok. A korábbi hűségpont gyűjtési lehetőségek változatlanok maradnak. Az ÁSZF módosítás 2026. január 1-jén lép hatályba - írták a tájékoztató levélben.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.
Így alakul a boltok nyitvatartása december 31-én: eddig lesznek nyitva az élelmiszer- és bútorboltok, barkácsáruházak, drogériák
December 31 nyitvatartás szempontból kivételes nap a boltokban: sok üzlet a megszokott rendtől eltérően hamarabb zár, vagy már ki sem nyit.
A The European Correspondent két, a Lidlből származó adatgyűjtése rávilágít arra, hogy a mindennapi élelmiszerek költségei jelentősen eltérnek Európa-szerte.
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
37 márka 124 fej- és fülhallgatóját – 91 fülhallgató, 33 fejhallgató – vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Hihetetlen árak a parlamenti étteremben: potom pénzért ebédelhetnek a politikusok, mutatjuk a friss étlapot
Az Országház éttermének étlapja ritkán látható bepillantást ad abba, milyen árakon ebédelhetnek a parlamentben dolgozók.
A buborékos ital évtizedek óta a bőség, a szerencse és az újrakezdés szimbóluma, amely nélkül sokak számára elképzelhetetlen a karácsony vagy a szilveszter.
Óriási átverésekkel indultak el a nagy leértékelések a magyar üzletekben: erre nagyon figyelj, ha ma vásárolsz
A karácsony utáni leárazások sokak számára az év legizgalmasabb időszakát jelentik, ám nem árt résen lenni.
Az év utolsó napjai hagyományosan a virsli és a pezsgő fő szezonját jelentik: december végén akár két‑háromszorosára is nő ezeknek a termékeknek a forgalma.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
A december 27-e sokak számára régóta várt dátum, ekkor indulnak ugyanis a karácsony utáni nagy leárazások a boltokban.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
A virsli áránál érdemi csökkenésre csak hónapok múlva lehet számítani, hiába indult már el lefelé a sertésár a termékpályán.
A kínai eredetű Temu online piactér működési modellje gyökeresen megváltozhat az Európai Unió tervezett vámszabály-módosításai miatt.
Komoly mértékben akciózza le a Lidl hétfőtől több egészségügyi termék árát, ami akár életmódváltásban is segíthet.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
Karácsony után minden évben beindul az ajándékvisszaváltási roham, csakhogy a visszaváltással kapcsolatban sok tévhit él.
Népszerű trópusi csemege teremhet dögivel a magyar földeken: ellenálóbb a búzánál, kukoricánál, napraforgónál is
A földimogyoró a jövő alternatív növénye lehet a hazai szántóföldeken. Jobban alkalmazkodik a megváltozott klímához a búzánál, kukoricánál, napraforgónál.
Újra itt a tűzijáték-vásár a nagy áruházak parkolóiban: ennyibe kerül 2025-ben a szilveszteri durrogtatás
Hamarosan megjelennek a tűzijáték-árusok a nagyobb áruházak parkolóiban, ahol december 28. és 31. között lehet beszerezni a szilveszteri pirotechnikai eszközöket.
Hihetetlen az ok, de nagyon komoly boltbezárási hullám jöhet Magyarországon: sokak kedvenc helye tűnhet el
A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag idén háromrészes sorozatban vizsgálta meg a hamisítás piacát Magyarországon.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
Mutatjuk, milyen last minute egyedi ajándék, élmény ajándék vagy karácsonyi DIY csináld magad meglepetés ötletek léteznek, amivel nem lehet melléfogni.
A borravaló mértéke átalakulóban van, szektoronként eltér, és az évszakok is érezhetően befolyásolják.