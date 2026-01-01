Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban

Módosul a kuponok érvényességi ideje, illetve változnak a pontgyűjtési lehetőségek is a Decathlonnál. A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.

"Kedves Hűségprogram Tagunk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Decathlon Hűségprogram Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) módosításáról. A változások a hűségpontok beváltásával kapott kuponok érvényességi idejét, illetve a pontgyűjtési lehetőségeket érintik" - írja levelében a sportáruházlánc.

A hűségprogramban résztvevőknek küldött levelükben részletezik is a módosításokat.

Decathlon kuponok érvényességi ideje

A módosítás 2026. január 1. napján, vagy azt követően hűségpontok beváltásával igényelt kuponokra vonatkozik.

A 2026. január 1. napján, vagy azt követően beváltott hűségpontokkal igényelt kuponok érvényességi ideje 1 évről 3 hónapra módosul.

A 2025. december 31-ig beváltott hűségpontokkal igényelt kuponok érvényességi ideje változatlanul 1 év marad.

Pontgyűjtési lehetőségek

2026. január 1. napjától a Visszavásárlás szolgáltatás ("Buyback") igénybevételével értékesített használt sporttermékek vételára után is járnak majd hűségpontok. A korábbi hűségpont gyűjtési lehetőségek változatlanok maradnak. Az ÁSZF módosítás 2026. január 1-jén lép hatályba - írták a tájékoztató levélben.