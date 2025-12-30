Kiadták a figyelmeztetést: életveszély a Tisza-tónál! Óvatosnak kell lenni 2025 utolsó napjaiban is

Az elmúlt napok hajnali fagyai ellenére életveszélyes jég alakult ki a Tisza-tónál: a jégréteg mindössze néhány centiméter vastag, így sportolásra és közlekedésre teljesen alkalmatlan. A szakemberek és a hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek: sem embereknek, sem háziállatoknak nem szabad a jégre menni, mert a beszakadás kockázata rendkívül magas.

Az elmúlt napok tartós hajnali fagyai hatására a Tisza-tó nagy részén vékony jégréteg képződött, ám a szakemberek szerint a kialakult jégpáncél rendkívül veszélyes, és sem sportolásra, sem közlekedésre nem alkalmas.

Szepesi Imre poroszlói horgászati szakértő közlése alapján a tó felszínén jelenleg mindössze körülbelül két centiméter vastag a jég. A vonatkozó biztonsági előírások szerint állóvizeken legalább tíz centiméteres jégtakaró szükséges ahhoz, hogy az biztonságosan teherbíró legyen – írja a szoljon.hu.

A szakember hangsúlyozta: a megfelelő vastagság eléréséhez még több napon át tartó, erőteljes fagyra lenne szükség. Addig is arra kérik a helyieket és az idelátogatókat, hogy saját biztonságuk érdekében semmiképpen se lépjenek a jégre.

A figyelmeztetés nemcsak az emberekre vonatkozik, hanem a háziállatokra is, mivel a vékony jégréteg még egy kutya vagy macska súlyát sem képes elbírni, így az állatok jégre engedése is súlyos balesethez vezethet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vízi rendészet és a helyi szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a jég állapotát, és arra is felhívják a figyelmet, hogy a Tisza-tó áramlásai miatt a jég vastagsága területenként jelentősen eltérhet, ami tovább növeli a beszakadás veszélyét.