Piros bokszkesztyű
Sport

Visszatér a nehézsúly egykori királya: máris edz a Cigánykirály, hamarosan ringbe lépne

Pénzcentrum
2026. január 4. 16:33

A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére, alig néhány héttel azután, hogy a decemberi vereségét követően újból bejelentette visszavonulását.

A brit bunyós pályafutása során már számos alkalommal közölte, hogy búcsút int a sportágnak, ám ezek a bejelentések rendre csupán átmenetinek bizonyultak. Legutóbbi közösségimédia-aktivitása alapján most is ez a helyzet: Fury vasárnap arról számolt be, hogy Thaiföldön újra munkába állt, és megkezdte az edzéseket.

A nehézsúlyú klasszis legutóbb 2024 decemberében lépett kötelek közé, amikor másodszor is vereséget szenvedett az ukrán Olekszandr Usziktól, a kategória jelenlegi vitathatatlan világbajnokától. Fury a WBC (Ökölvívó Világtanács) nehézsúlyú világbajnoki övét négy éven át, 2020-tól 2024-ig birtokolta, mielőtt tavaly májusban elveszítette azt Uszikkal szemben.

Fury mérlege a profik között továbbra is impozáns: 37 mérkőzéséből 34-et megnyert, ezek közül 24-et kiütéssel fejezett be. Mindössze két vereség szerepel a neve mellett – mindkettő pontozással született –, emellett egy döntetlen található a statisztikájában.

A következő ellenfél személye egyelőre nem ismert, de a bokszvilágban már több név is felmerült lehetséges kihívóként. Szakértők szerint a nigériai gyökerekkel rendelkező brit Anthony Joshua, a WBO-bajnok Fabio Wardley, valamint Daniel Dubois egyaránt esélyes lehet rá, hogy még az idén szorítóba lépjen Furyval szemben. Az sem kizárt, hogy harmadszor is összecsap Olekszandr Uszikkal a nehézsúlyú trón visszahódításáért.
Címlapkép: Getty Images
