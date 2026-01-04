Visszatér a nehézsúly egykori királya: máris edz a Cigánykirály, hamarosan ringbe lépne

Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére, alig néhány héttel azután, hogy a decemberi vereségét követően újból bejelentette visszavonulását.
A brit bunyós pályafutása során már számos alkalommal közölte, hogy búcsút int a sportágnak, ám ezek a bejelentések rendre csupán átmenetinek bizonyultak. Legutóbbi közösségimédia-aktivitása alapján most is ez a helyzet: Fury vasárnap arról számolt be, hogy Thaiföldön újra munkába állt, és megkezdte az edzéseket.
A nehézsúlyú klasszis legutóbb 2024 decemberében lépett kötelek közé, amikor másodszor is vereséget szenvedett az ukrán Olekszandr Usziktól, a kategória jelenlegi vitathatatlan világbajnokától. Fury a WBC (Ökölvívó Világtanács) nehézsúlyú világbajnoki övét négy éven át, 2020-tól 2024-ig birtokolta, mielőtt tavaly májusban elveszítette azt Uszikkal szemben.
Fury mérlege a profik között továbbra is impozáns: 37 mérkőzéséből 34-et megnyert, ezek közül 24-et kiütéssel fejezett be. Mindössze két vereség szerepel a neve mellett – mindkettő pontozással született –, emellett egy döntetlen található a statisztikájában.
A következő ellenfél személye egyelőre nem ismert, de a bokszvilágban már több név is felmerült lehetséges kihívóként. Szakértők szerint a nigériai gyökerekkel rendelkező brit Anthony Joshua, a WBO-bajnok Fabio Wardley, valamint Daniel Dubois egyaránt esélyes lehet rá, hogy még az idén szorítóba lépjen Furyval szemben. Az sem kizárt, hogy harmadszor is összecsap Olekszandr Uszikkal a nehézsúlyú trón visszahódításáért.
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor.
Megelégelték a diósgyőri szurkolók a nihilt: komolyat léptek az ultrák, mindenkit csatlakozni hívnak
A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Wilfried Nancy szerint igazságtalanul ítélik meg a Celticnél eltöltött első hetei alapján, de elismeri, hogy az állása veszélyben lehet egy újabb vereség után.
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.