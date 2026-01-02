Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Nem újdonság, hogy a dohányáruk ára folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben. Viszont amíg a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében a drágulást követheti akár későbbi árcsökkenés, a cigarettára és egyéb dohányárura ez nem jellemző. 2026-tól is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak januártól.
A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2025. december 31-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!
A SZTFH december 31-én frissített listája szerint január 1-jétől, illetve január 5-től emelkedett 36 cigaretta és 33 szivar és szivarka, valamint 38 féle fogyasztási dohány ára is. A január 1-től megdrágult 41 termék a következő:
- Borkum Riff Cherry Ruby (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
- Borkum riff Original (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
- Borkum Riff Vanilla Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
- Borkum Riff Black (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
- Borkum Riff Whisky Bronze (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
- Stanwell Melange (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
- Stanwell Vanilla Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
- Alsbo Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
- Alsbo Ruby (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
- HW Half Corona (Szivar) ---2400 forint
- Handelsgold Blond (Szivar) ---640 forint
- Handelsgold red (Szivar) ---640 forint
- Handelsgold Blue (Szivar) ---640 forint
- Handelsgold Green (Szivar) ---640 forint
- Handelsgold Bright Red (Szivar) ---640 forint
- Amigos (Szivarka) ---1950 forint
- Neos Country (Szivar) ---2900 forint
- Cafe Cream -Signature Original (Szivarka) ---1550 forint
- Cafe Cream -Signature Blue (Szivarka) ---1550 forint
- Villiger Export (Szivar) ---2200 forint
- Peterson Wild Atlantik (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
- Peterson Connemara Black (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
- Peterson Irish Dew (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
- Peterson Aran Mixture (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
- Handelsgold White (Szivar) ---640 forint
- Handelsgold Purple (Szivar) ---640 forint
- Peterson Early Morning pipe (Egyéb fogyasztási dohány) ---7200 forint
- Meharis Brasil 10 (Szivarka) ---1900 forint
- Meharis Ecuador 10 (Szivarka) ---1900 forint
- Meharis Java 10 (Szivarka) ---1900 forint
- Meharis Red Orient 10 (Szivarka) ---1900 forint
- WO Larsen Golden dream (Egyéb fogyasztási dohány) ---4800 forint
- Orlik Golden Sliced (Egyéb fogyasztási dohány) ---5200 forint
- Principes Corona Red (Szivar) ---2400 forint
- Principes Corona Brown (Szivar) ---2400 forint
- Principes Corona Blond (Szivar) ---2400 forint
- Principes Corona Caribbean (Szivar) ---2400 forint
- Principes Corona Original (Szivar) ---2400 forint
- Don Tomás Nicaragua Robusto (Szivar) ---11000 forint
- Don Tomás Dominican Churchill (Szivar) ---13000 forint
- Villiger Export Maduro 5 (Szivar) ---2200 forint
A január 5-től emelkedő cigaretta árak és egyéb dohánytermékek
Január 5-től 89 termék drágul meg, közöttük 36 cigaretta. Ezek a következők:
- Gauloises Blue KS --- 2580 forint
- Golden Gate Red 100 By News --- 2089 forint
- West Red 100 --- 2480 forint
- Davidoff Reach Blue --- 2500 forint
- Davidoff Reach Silver --- 2500 forint
- Davidoff Gold Slims --- 2599 forint
- Davidoff White Slims --- 2599 forint
- West White Superslims --- 2370 forint
- West Ice Superslims --- 2370 forint
- Symphonia Piros --- 2440 forint
- Gauloises Red KS --- 2580 forint
- Gauloises Yellow KS --- 2580 forint
- Hamilton Blue 20 szál ECS TT --- 2070 forint
- Hamilton Red 20 szál ECS TT --- 2070 forint
- Hamilton Silver 20 szál ECS TT --- 2070 forint
- Davidoff Blue PL --- 2670 forint
- Davidoff Classic PL --- 2670 forint
- Davidoff Green PL --- 2670 forint
- Davidoff Gold PL --- 2670 forint
- Davidoff Black Reshape --- 2599 forint
- Davidoff White Reshape --- 2599 forint
- Davidoff Violet Superslims --- 2670 forint
- Davidoff Rose Superslims --- 2670 forint
- West Compact Blue --- 2050 forint
- West Compact White --- 2050 forint
- West Ice KS --- 2480 forint
- West Red KS --- 2480 forint
- West Silver KS --- 2480 forint
- West Rich Blue KS --- 2480 forint
- West Blue KS --- 2480 forint
- West Silver 100 --- 2480 forint
- Golden Gate Blue 100 By News --- 2089 forint
- Davidoff White PL --- 2420 forint
- Davidoff White Superslims --- 2599 forint
- Austin Ssl-line Silver --- 2100 forint
- Austin Ssl-line Blue --- 2100 forint
- Rocky Patel Number 6 Corona --- 2900 forint
- My Father Jaime Garcia R.E.T. Gordo --- 4700 forint
- Capitol Gala Double Robusto --- 3900 forint
- Capitol Casino Robusto Grande --- 3500 forint
- Capitol Jack Robusto --- 3300 forint
- Cohiba Wide Short 6 --- 7900 forint
- Asylum Cool Brew Robusto --- 4500 forint
- Eiroa CBT Toro --- 6500 forint
- CLE Corojo Short Corona --- 2700 forint
A január 5-től dráguló szivarok és szivarkák:
- West Blue Szivarka 17 --- 1020 forint
- West Red Szivarka 17 --- 1020 forint
- West Blue Szivarka 10 --- 629 forint
- West Red Szivarka 10 --- 629 forint
- West Purple Szivarka 17 --- 1020 forint
- West Mentol Szivarka 10 --- 629 forint
- West Coral Szivarka 10 --- 629 forint
- West Purple Szivarka 10 --- 629 forint
A január 5-től dráguló fogyasztási dohányok:
- P&S Blue 30g --- 2580 forint
- West Red 30g --- 2589 forint
- West Blue 30g --- 2589 forint
- West Silver 30g --- 2589 forint
- P&S Blue 40g zacskó --- 3190 forint
- West Blue 40g zacskó --- 3460 forint
- West Silver 40g zacskó --- 3460 forint
- West Blue 40g tasakos --- 3400 forint
- West Red 40g tasakos --- 3460 forint
- West Red 40g zacskó --- 3460 forint
- Symphonia 50g --- 3990 forint
- P&S Red 50g --- 4149 forint
- West Red 50g --- 4329 forint
- West Blue 50g --- 4329 forint
- West Silver 50g --- 4329 forint
- Golden Virginia 30g --- 2600 forint
- Golden Virginia 50g --- 4199 forint
- West Blue 50g --- 4329 forint
- Drum Blue 30gr --- 2490 forint
- Drum Yellow 30 gr --- 2490 forint
- Austin Star Blue 50g --- 3570 forint
- Austin Star Blue 30g --- 2149 forint
A január 5-től dráguló hevítésre szánt dohánytermékek:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
- iD Rich Bronze --- 1999 forint
- iD Balanced Blue --- 1999 forint
- iD Warm Amber --- 1999 forint
- iD Bright Yellow --- 1999 forint
- iD Velvet Copper --- 1999 forint
- iD Bold Magenta 20 --- 1999 forint
- iD Wild Red 20 --- 1999 forint
- iD Flora Pink 20 --- 1999 forint
- iD Rich Bronze --- 1999 forint
- iD Balanced Blue --- 1999 forint
- iD Warm Amber --- 1999 forint
- iD Bright Yellow --- 1999 forint
- iD Velvet Copper --- 1999 forint
- iD Flora Pink --- 1999 forint
- iD Bold Magenta --- 1999 forint
- iD Wild Red --- 1999 forint
- iD Bright Yellow --- 1999 forint
- iD Wild Red --- 1999 forint
- iD Flora Pink --- 1999 forint
- iD Velvet Copper --- 1999 forint
- iD Bold Magenta --- 1999 forint
- iD Warm Amber --- 1999 forint
- iD Balanced Blue --- 1999 forint
A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:
- A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt.
- Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el.
- 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e.
A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH. A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.
