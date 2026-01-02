2026. január 2. péntek Ábel
Close up of a womans hands picking up cigarette from a box of cigarettes
Vásárlás

Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe

Pénzcentrum
2026. január 2. 10:02

Nem újdonság, hogy a dohányáruk ára folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben. Viszont amíg a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében a drágulást követheti akár későbbi árcsökkenés, a cigarettára és egyéb dohányárura ez nem jellemző. 2026-tól is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak januártól.

A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2025. december 31-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!

A SZTFH december 31-én frissített listája szerint január 1-jétől, illetve január 5-től emelkedett 36 cigaretta és 33 szivar és szivarka, valamint 38 féle fogyasztási dohány ára is. A január 1-től megdrágult 41 termék a következő:

  • Borkum Riff  Cherry Ruby (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
  • Borkum riff Original (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
  • Borkum Riff Vanilla Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
  • Borkum Riff Black (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
  • Borkum Riff  Whisky Bronze (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint
  • Stanwell Melange (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
  • Stanwell  Vanilla Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
  • Alsbo Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
  • Alsbo Ruby (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
  • HW Half Corona (Szivar) ---2400 forint
  • Handelsgold  Blond (Szivar) ---640 forint
  • Handelsgold red (Szivar) ---640 forint
  • Handelsgold Blue (Szivar) ---640 forint
  • Handelsgold Green (Szivar) ---640 forint
  • Handelsgold  Bright Red (Szivar) ---640 forint
  • Amigos (Szivarka) ---1950 forint
  • Neos Country (Szivar) ---2900 forint
  • Cafe Cream -Signature Original (Szivarka) ---1550 forint
  • Cafe Cream -Signature Blue (Szivarka) ---1550 forint
  • Villiger Export (Szivar) ---2200 forint
  • Peterson Wild Atlantik (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
  • Peterson Connemara Black (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
  • Peterson Irish Dew (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
  • Peterson Aran Mixture (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint
  • Handelsgold White (Szivar) ---640 forint
  • Handelsgold Purple (Szivar) ---640 forint
  • Peterson Early Morning pipe (Egyéb fogyasztási dohány) ---7200 forint
  • Meharis Brasil 10 (Szivarka) ---1900 forint
  • Meharis Ecuador 10 (Szivarka) ---1900 forint
  • Meharis Java  10 (Szivarka) ---1900 forint
  • Meharis Red Orient 10 (Szivarka) ---1900 forint
  • WO Larsen Golden dream (Egyéb fogyasztási dohány) ---4800 forint
  • Orlik Golden Sliced (Egyéb fogyasztási dohány) ---5200 forint
  • Principes Corona Red (Szivar) ---2400 forint
  • Principes Corona Brown (Szivar) ---2400 forint
  • Principes Corona Blond (Szivar) ---2400 forint
  • Principes Corona Caribbean (Szivar) ---2400 forint
  • Principes Corona Original (Szivar) ---2400 forint
  • Don Tomás Nicaragua  Robusto (Szivar) ---11000 forint
  • Don Tomás Dominican Churchill (Szivar) ---13000 forint
  • Villiger Export Maduro 5 (Szivar) ---2200 forint

A január 5-től emelkedő cigaretta árak és egyéb dohánytermékek

Január 5-től 89 termék drágul meg, közöttük 36 cigaretta. Ezek a következők:

  • Gauloises Blue KS --- 2580 forint
  • Golden Gate Red 100 By News --- 2089 forint
  • West Red 100 --- 2480 forint
  • Davidoff Reach Blue --- 2500 forint
  • Davidoff Reach Silver --- 2500 forint
  • Davidoff Gold Slims --- 2599 forint
  • Davidoff White Slims --- 2599 forint
  • West White Superslims --- 2370 forint
  • West Ice Superslims --- 2370 forint
  • Symphonia Piros --- 2440 forint
  • Gauloises Red KS --- 2580 forint
  • Gauloises Yellow KS --- 2580 forint
  • Hamilton Blue 20 szál ECS TT --- 2070 forint
  • Hamilton Red 20 szál ECS TT --- 2070 forint
  • Hamilton Silver 20 szál ECS TT --- 2070 forint
  • Davidoff Blue PL --- 2670 forint
  • Davidoff Classic PL --- 2670 forint
  • Davidoff Green PL --- 2670 forint
  • Davidoff Gold PL --- 2670 forint
  • Davidoff Black Reshape --- 2599 forint
  • Davidoff White Reshape --- 2599 forint
  • Davidoff Violet Superslims --- 2670 forint
  • Davidoff Rose Superslims --- 2670 forint
  • West Compact Blue --- 2050 forint
  • West Compact White --- 2050 forint
  • West Ice KS --- 2480 forint
  • West Red KS --- 2480 forint
  • West Silver KS --- 2480 forint
  • West Rich Blue KS --- 2480 forint
  • West Blue KS --- 2480 forint
  • West Silver 100 --- 2480 forint
  • Golden Gate Blue 100 By News --- 2089 forint
  • Davidoff White PL --- 2420 forint
  • Davidoff White Superslims --- 2599 forint
  • Austin Ssl-line Silver --- 2100 forint
  • Austin Ssl-line Blue --- 2100 forint
  • Rocky Patel Number 6 Corona --- 2900 forint
  • My Father Jaime Garcia R.E.T. Gordo --- 4700 forint
  • Capitol Gala Double Robusto --- 3900 forint
  • Capitol Casino Robusto Grande --- 3500 forint
  • Capitol Jack Robusto --- 3300 forint
  • Cohiba Wide Short 6 --- 7900 forint
  • Asylum Cool Brew Robusto --- 4500 forint
  • Eiroa CBT Toro --- 6500 forint
  • CLE Corojo Short Corona --- 2700 forint

A január 5-től dráguló szivarok és szivarkák:

  • West Blue Szivarka 17 --- 1020 forint
  • West Red Szivarka 17 --- 1020 forint
  • West Blue Szivarka 10 --- 629 forint
  • West Red Szivarka 10 --- 629 forint
  • West Purple Szivarka 17 --- 1020 forint
  • West Mentol Szivarka 10 --- 629 forint
  • West Coral Szivarka 10 --- 629 forint
  • West Purple Szivarka 10 --- 629 forint

A január 5-től dráguló fogyasztási dohányok:

  • P&S Blue 30g --- 2580 forint
  • West Red 30g --- 2589 forint
  • West Blue 30g --- 2589 forint
  • West Silver 30g --- 2589 forint
  • P&S Blue 40g zacskó --- 3190 forint
  • West Blue 40g zacskó --- 3460 forint
  • West Silver 40g zacskó --- 3460 forint
  • West Blue 40g tasakos --- 3400 forint
  • West Red 40g tasakos --- 3460 forint
  • West Red 40g zacskó --- 3460 forint
  • Symphonia 50g --- 3990 forint
  • P&S Red 50g --- 4149 forint
  • West Red 50g --- 4329 forint
  • West Blue 50g --- 4329 forint
  • West Silver 50g --- 4329 forint
  • Golden Virginia 30g --- 2600 forint
  • Golden Virginia 50g --- 4199 forint
  • West Blue 50g --- 4329 forint
  • Drum Blue 30gr --- 2490 forint
  • Drum Yellow 30 gr --- 2490 forint
  • Austin Star Blue 50g --- 3570 forint
  • Austin Star Blue 30g --- 2149 forint

A január 5-től dráguló hevítésre szánt dohánytermékek:

A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:

  1. A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt.
  2. Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el.
  3. 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e. 

A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.

Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH. A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.
