Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe

Nem újdonság, hogy a dohányáruk ára folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben. Viszont amíg a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében a drágulást követheti akár későbbi árcsökkenés, a cigarettára és egyéb dohányárura ez nem jellemző. 2026-tól is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak januártól.

A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2025. december 31-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!

A SZTFH december 31-én frissített listája szerint január 1-jétől, illetve január 5-től emelkedett 36 cigaretta és 33 szivar és szivarka, valamint 38 féle fogyasztási dohány ára is. A január 1-től megdrágult 41 termék a következő:

Borkum Riff Cherry Ruby (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint

Borkum riff Original (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint

Borkum Riff Vanilla Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint

Borkum Riff Black (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint

Borkum Riff Whisky Bronze (Egyéb fogyasztási dohány) ---4050 forint

Stanwell Melange (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint

Stanwell Vanilla Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint

Alsbo Sungold (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint

Alsbo Ruby (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint

HW Half Corona (Szivar) ---2400 forint

Handelsgold Blond (Szivar) ---640 forint

Handelsgold red (Szivar) ---640 forint

Handelsgold Blue (Szivar) ---640 forint

Handelsgold Green (Szivar) ---640 forint

Handelsgold Bright Red (Szivar) ---640 forint

Amigos (Szivarka) ---1950 forint

Neos Country (Szivar) ---2900 forint

Cafe Cream -Signature Original (Szivarka) ---1550 forint

Cafe Cream -Signature Blue (Szivarka) ---1550 forint

Villiger Export (Szivar) ---2200 forint

Peterson Wild Atlantik (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint

Peterson Connemara Black (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint

Peterson Irish Dew (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint

Peterson Aran Mixture (Egyéb fogyasztási dohány) ---4400 forint

Handelsgold White (Szivar) ---640 forint

Handelsgold Purple (Szivar) ---640 forint

Peterson Early Morning pipe (Egyéb fogyasztási dohány) ---7200 forint

Meharis Brasil 10 (Szivarka) ---1900 forint

Meharis Ecuador 10 (Szivarka) ---1900 forint

Meharis Java 10 (Szivarka) ---1900 forint

Meharis Red Orient 10 (Szivarka) ---1900 forint

WO Larsen Golden dream (Egyéb fogyasztási dohány) ---4800 forint

Orlik Golden Sliced (Egyéb fogyasztási dohány) ---5200 forint

Principes Corona Red (Szivar) ---2400 forint

Principes Corona Brown (Szivar) ---2400 forint

Principes Corona Blond (Szivar) ---2400 forint

Principes Corona Caribbean (Szivar) ---2400 forint

Principes Corona Original (Szivar) ---2400 forint

Don Tomás Nicaragua Robusto (Szivar) ---11000 forint

Don Tomás Dominican Churchill (Szivar) ---13000 forint

Villiger Export Maduro 5 (Szivar) ---2200 forint

A január 5-től emelkedő cigaretta árak és egyéb dohánytermékek

Január 5-től 89 termék drágul meg, közöttük 36 cigaretta. Ezek a következők:

Gauloises Blue KS --- 2580 forint

Golden Gate Red 100 By News --- 2089 forint

West Red 100 --- 2480 forint

Davidoff Reach Blue --- 2500 forint

Davidoff Reach Silver --- 2500 forint

Davidoff Gold Slims --- 2599 forint

Davidoff White Slims --- 2599 forint

West White Superslims --- 2370 forint

West Ice Superslims --- 2370 forint

Symphonia Piros --- 2440 forint

Gauloises Red KS --- 2580 forint

Gauloises Yellow KS --- 2580 forint

Hamilton Blue 20 szál ECS TT --- 2070 forint

Hamilton Red 20 szál ECS TT --- 2070 forint

Hamilton Silver 20 szál ECS TT --- 2070 forint

Davidoff Blue PL --- 2670 forint

Davidoff Classic PL --- 2670 forint

Davidoff Green PL --- 2670 forint

Davidoff Gold PL --- 2670 forint

Davidoff Black Reshape --- 2599 forint

Davidoff White Reshape --- 2599 forint

Davidoff Violet Superslims --- 2670 forint

Davidoff Rose Superslims --- 2670 forint

West Compact Blue --- 2050 forint

West Compact White --- 2050 forint

West Ice KS --- 2480 forint

West Red KS --- 2480 forint

West Silver KS --- 2480 forint

West Rich Blue KS --- 2480 forint

West Blue KS --- 2480 forint

West Silver 100 --- 2480 forint

Golden Gate Blue 100 By News --- 2089 forint

Davidoff White PL --- 2420 forint

Davidoff White Superslims --- 2599 forint

Austin Ssl-line Silver --- 2100 forint

Austin Ssl-line Blue --- 2100 forint

Rocky Patel Number 6 Corona --- 2900 forint

My Father Jaime Garcia R.E.T. Gordo --- 4700 forint

Capitol Gala Double Robusto --- 3900 forint

Capitol Casino Robusto Grande --- 3500 forint

Capitol Jack Robusto --- 3300 forint

Cohiba Wide Short 6 --- 7900 forint

Asylum Cool Brew Robusto --- 4500 forint

Eiroa CBT Toro --- 6500 forint

CLE Corojo Short Corona --- 2700 forint

A január 5-től dráguló szivarok és szivarkák:

West Blue Szivarka 17 --- 1020 forint

West Red Szivarka 17 --- 1020 forint

West Blue Szivarka 10 --- 629 forint

West Red Szivarka 10 --- 629 forint

West Purple Szivarka 17 --- 1020 forint

West Mentol Szivarka 10 --- 629 forint

West Coral Szivarka 10 --- 629 forint

West Purple Szivarka 10 --- 629 forint

A január 5-től dráguló fogyasztási dohányok:

P&S Blue 30g --- 2580 forint

West Red 30g --- 2589 forint

West Blue 30g --- 2589 forint

West Silver 30g --- 2589 forint

P&S Blue 40g zacskó --- 3190 forint

West Blue 40g zacskó --- 3460 forint

West Silver 40g zacskó --- 3460 forint

West Blue 40g tasakos --- 3400 forint

West Red 40g tasakos --- 3460 forint

West Red 40g zacskó --- 3460 forint

Symphonia 50g --- 3990 forint

P&S Red 50g --- 4149 forint

West Red 50g --- 4329 forint

West Blue 50g --- 4329 forint

West Silver 50g --- 4329 forint

Golden Virginia 30g --- 2600 forint

Golden Virginia 50g --- 4199 forint

West Blue 50g --- 4329 forint

Drum Blue 30gr --- 2490 forint

Drum Yellow 30 gr --- 2490 forint

Austin Star Blue 50g --- 3570 forint

Austin Star Blue 30g --- 2149 forint

A január 5-től dráguló hevítésre szánt dohánytermékek:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

iD Rich Bronze --- 1999 forint

iD Balanced Blue --- 1999 forint

iD Warm Amber --- 1999 forint

iD Bright Yellow --- 1999 forint

iD Velvet Copper --- 1999 forint

iD Bold Magenta 20 --- 1999 forint

iD Wild Red 20 --- 1999 forint

iD Flora Pink 20 --- 1999 forint

iD Rich Bronze --- 1999 forint

iD Balanced Blue --- 1999 forint

iD Warm Amber --- 1999 forint

iD Bright Yellow --- 1999 forint

iD Velvet Copper --- 1999 forint

iD Flora Pink --- 1999 forint

iD Bold Magenta --- 1999 forint

iD Wild Red --- 1999 forint

iD Bright Yellow --- 1999 forint

iD Wild Red --- 1999 forint

iD Flora Pink --- 1999 forint

iD Velvet Copper --- 1999 forint

iD Bold Magenta --- 1999 forint

iD Warm Amber --- 1999 forint

iD Balanced Blue --- 1999 forint

A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:

A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt. Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el. 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e.

A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.

Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH. A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.