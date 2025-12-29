2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
HelloVidék

Dermesztő téli fogás a Tiszán: kétméteres harcsát vitt partra a rutinos pergetőhorgász

HelloVidék
2025. december 29. 17:18

Ritka és látványos fogásról számoltak be Tiszakécskén: egy rutinos pergetőhorgász a fagyos decemberi reggelen egy kétméteres, 72 kilogrammos harcsát emelt partra a Tisza egyik holtágából. Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.

Sánta Mihály december 28-án, vasárnap reggel pergetett a 2-es holtág halnevelde alatti szakaszán, amikor a korábban is bevált műcsalira határozott kapás érkezett. Az erőteljes rávágást követően több mint másfél órás, maratoni fárasztás kezdődött, amely végül sikerrel zárult: a kapitális harcsát Tari Feri halőr és a közelben horgászók segítségével sikerült partra emelni - írta a Pecaverzum.

A Király és Társai Kft., amely a tiszakécskei Tisza-holtágak halgazdálkodási jogát gyakorolja, közlése szerint a kifogott harcsa 2 méter hosszú és 72 kilogrammot nyomott. A fogás különlegességét növeli, hogy Sánta Mihály számára nem ez volt az első óriás ebben az évben: augusztusban ugyanebből a holtágból egy 53 kilogrammos harcsát is kifogott.

A halgazdálkodó hangsúlyozta: sem az augusztusi, sem a mostani kapitális példány nem került vissza a vízbe. A döntést szakmai indokkal támasztották alá, kiemelve, hogy az ilyen méretű csúcsragadozók eltávolítása hozzájárulhat a békéshal-állomány védelméhez.

„Nagy gratuláció és köszönet Misinek, hogy horgászatával hozzájárul a békéshalaink megőrzéséhez” – fogalmaztak. Elismerésként a horgászt 2026-ra szóló tiszteletbeli pergetőengedéllyel jutalmazták meg.

Címlapkép: Getty Images
#horgászat #tél #hal #december #rekord #harcsa #halgazdálkodás #tisza #hellovidék

