Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.
Dermesztő téli fogás a Tiszán: kétméteres harcsát vitt partra a rutinos pergetőhorgász
Ritka és látványos fogásról számoltak be Tiszakécskén: egy rutinos pergetőhorgász a fagyos decemberi reggelen egy kétméteres, 72 kilogrammos harcsát emelt partra a Tisza egyik holtágából. Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.
Sánta Mihály december 28-án, vasárnap reggel pergetett a 2-es holtág halnevelde alatti szakaszán, amikor a korábban is bevált műcsalira határozott kapás érkezett. Az erőteljes rávágást követően több mint másfél órás, maratoni fárasztás kezdődött, amely végül sikerrel zárult: a kapitális harcsát Tari Feri halőr és a közelben horgászók segítségével sikerült partra emelni - írta a Pecaverzum.
A Király és Társai Kft., amely a tiszakécskei Tisza-holtágak halgazdálkodási jogát gyakorolja, közlése szerint a kifogott harcsa 2 méter hosszú és 72 kilogrammot nyomott. A fogás különlegességét növeli, hogy Sánta Mihály számára nem ez volt az első óriás ebben az évben: augusztusban ugyanebből a holtágból egy 53 kilogrammos harcsát is kifogott.
A halgazdálkodó hangsúlyozta: sem az augusztusi, sem a mostani kapitális példány nem került vissza a vízbe. A döntést szakmai indokkal támasztották alá, kiemelve, hogy az ilyen méretű csúcsragadozók eltávolítása hozzájárulhat a békéshal-állomány védelméhez.
„Nagy gratuláció és köszönet Misinek, hogy horgászatával hozzájárul a békéshalaink megőrzéséhez” – fogalmaztak. Elismerésként a horgászt 2026-ra szóló tiszteletbeli pergetőengedéllyel jutalmazták meg.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Különleges magyar ételeket keresel? Nem riadsz vissza az igazán régi receptekről sem? A Gasztromesék idei receptgyűjteménye csak rád vár – próbáld ki őket, nem fogsz...
Ellopták a karácsonyi show-t a cuki állatok: különös ajándékozás, egy falatnyi gibbonbébivel – fotók
Az állatok sem maradtak karácsonyi ajándék nélkül: különleges ünnepi lakomát tartottak a debreceni állatkertben. Idén a parányi gibbonbébi vitte idén a show-t!
Meglepő, mennyiért visz át télen a balatoni komp: itt a teljes menetrend szilveszterre és januárra is
A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár.
Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb
Nálatok sem maradhat le az újévi menüről a szerencsehozó lencse? Hagyd a reform recepteket, nincs jobb ilyenkor a füstölt húsos lencsefőzeléknél – a másnaposságot is...
2025 nem kímélte a vidéki vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak.
Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a nap, kantárral a kézben kivezettük a lovakat...
Karácsonykor ezt sok gazdi elrontja: ne add a házikedvencednek, bármennyire is imádja + Fotón a bűnös
Az ünnepek alatt sok gazda elköveti azt a hibát, hogy túleteti házikedvencét, vagy olyan ételekkel kínálja meg, amelyek számára kifejezetten mérgezőek lehetnek.
Karácsonyi meglepetés-videó készült a kertbarátoknak: Borbás Marcsi, Szomoru Miklós, Udvaros Dorottya mellett sok hazai sztár üzent
A népszerű pilisszentkereszti kertész és blogger, Szomoru Miklós karácsonyi videóval lepte meg követőit: hazai színészek, zenészek és ismert bloggerek üzennek benne a kertbarátoknak.
Bodrogi Gyula titkos kedvence: így készül a tökéletes tiszacsegei karácsonyi halászlé – íme a titka!
Nem lehet véletlen, hogy Bodrogi Gyula rajong a tiszacsegei halászléért: ez az étel évtizedek óta az egyik legnagyobb magyar gasztroklasszikus. Most megmutatjuk, mi a titka...
Ez lett 2026 év rovara Magyarországon: ritka hangyaleső, komoly bírság járhat érte.
Egyetlen napra újra megnyitja kapuit a Pest vármegyei Tóalmáson található Szent András Gyógyvizes Strand, ráadásul a belépésért nem kell fizetni.
Megmenekült a lakitelki csodaház: bírsággal fenyegették a tulajdonost, de végül nem kell leszendie a karácsonyi fényeket
Lakiteleken idén majdnem véget ért Cseh Rózsa hagyományos adventi díszkivilágítása.
Egy évnyi lezárás után végre jó hírt kaptak a túrázók és a kőszegiek: megindulhat a régóta várt felújítás a népszerű Óház-kilátónál.
Unod a bejglit, mégis hagyományos ízekre éhezel? A pozsonyi kifli receptje lesz a tökéletes választás: ezt az omlós tésztát gazdag diós és mákos töltelék teszi...
Alföldi Róbert nem bízta a véletlenre: Szombathelyen szerezte be a karácsonyfáját - nézzétek, mit vett!
Próbák és ünnepi készülődés – a Jászai Mari-díjas színész-rendezőnek most Szombathely lett a második otthona. A sűrű menetrend közepette még a karácsonyfa-beszerzést is itt intézte.
Varsóból futott be a Szegedi Vadaspark legújabb lakója. A karantén után végre elfoglalhatta helyét a fiatal kea.
Miközben sok vidéki településen csak a rászorulók kapnak segítséget az ünnepek előtt, van egy tolnai falu, ahol minden háztartásra gondolnak. Mórágyon senki sem marad ajándék...
Mely kerti növények bizonyultak a 2025-ös év nagy nyerteseinek? Ilyen aszályos években mit érdemes egyáltalán ültetni, és milyen új trendek rajzolódnak ki?
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.