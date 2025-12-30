Új korszak kezdődhat Siófokon: modern diákszállóval és konferenciaközponttal újul meg a Debreceni Egyetem campusának szíve!
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon. A nevet is váltó Method Feeder Országos Bajnokság és a Rakósbotos Pontyfogó OB szabályai alapjaiban alakulnak át – erről beszélt részletesen Polyák Csaba, a MOHOSZ versenysport-vezetője saját YouTube-videójában.
A legnagyobb port kavart döntés, hogy a method versenyeken teljesen eltűnik az élő csali: csonti, giliszta, kukac – ezek helyett kizárólag műcsalik használata lesz engedélyezett. Ezzel a MOHOSZ célja a versenyek egységesítése és a halak védelmének fokozása.
Ezzel párhuzamosan a korábban tiltott mobiltelefon használat is engedélyezetté válik a rajthelyen. Polyák Csaba szerint a mobilok használata lehetővé teszi a gyorsabb mérlegelést, az időjárási adatok figyelését, és akár a stratégiai kommunikációt is a csapatok között, ami új dimenziót nyithat a versenyeken.
További változások a szabályokban
- Két haltartó kötelező: minden versenyzőnek legalább két haltartóval kell rendelkeznie.
- Összeakadt halak kezelése egyszerűsödik: a korábbi bonyolult eljárás helyett gyorsabb megoldások jönnek.
- Döntők újraindítása: a döntőkben mindenki nulláról indul, így a selejtező eredményei nem befolyásolják a végső eredményt.
- Új kategóriák: bevezetik az 55 év felettieknek szóló Method Masters OB-t, míg a női kupa országos bajnoksággá lép elő.
- A “freestyle” szó kikerül a method szakág nevéből, a szabályok részben szigorodnak, részben pedig lazulnak, hogy a modern eszközök és technikák is beépíthetők legyenek a versenyzésbe.
Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.
Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!
Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.
Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak az eplényi Síarénában és Mátraszentistvánon is.
2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben, Igalon.
Az önkormányzat az év utolsó ülésén ismét elhalasztotta a kérdést, pedig a tervezett helyszín – Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál – már régóta ismert.
Különleges magyar ételeket keresel? Nem riadsz vissza az igazán régi receptekről sem? A Gasztromesék idei receptgyűjteménye csak rád vár – próbáld ki őket, nem fogsz...
Ellopták a karácsonyi show-t a cuki állatok: különös ajándékozás, egy falatnyi gibbonbébivel – fotók
Az állatok sem maradtak karácsonyi ajándék nélkül: különleges ünnepi lakomát tartottak a debreceni állatkertben. Idén a parányi gibbonbébi vitte idén a show-t!
Meglepő, mennyiért visz át télen a balatoni komp: itt a teljes menetrend szilveszterre és januárra is
A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár.
Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb
Nálatok sem maradhat le az újévi menüről a szerencsehozó lencse? Hagyd a reform recepteket, nincs jobb ilyenkor a füstölt húsos lencsefőzeléknél – a másnaposságot is...
2025 nem kímélte a vidéki vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak.
Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a nap, kantárral a kézben kivezettük a lovakat...
Karácsonykor ezt sok gazdi elrontja: ne add a házikedvencednek, bármennyire is imádja + Fotón a bűnös
Az ünnepek alatt sok gazda elköveti azt a hibát, hogy túleteti házikedvencét, vagy olyan ételekkel kínálja meg, amelyek számára kifejezetten mérgezőek lehetnek.
Karácsonyi meglepetés-videó készült a kertbarátoknak: Borbás Marcsi, Szomoru Miklós, Udvaros Dorottya mellett sok hazai sztár üzent
A népszerű pilisszentkereszti kertész és blogger, Szomoru Miklós karácsonyi videóval lepte meg követőit: hazai színészek, zenészek és ismert bloggerek üzennek benne a kertbarátoknak.
Bodrogi Gyula titkos kedvence: így készül a tökéletes tiszacsegei karácsonyi halászlé – íme a titka!
Nem lehet véletlen, hogy Bodrogi Gyula rajong a tiszacsegei halászléért: ez az étel évtizedek óta az egyik legnagyobb magyar gasztroklasszikus. Most megmutatjuk, mi a titka...
Ez lett 2026 év rovara Magyarországon: ritka hangyaleső, komoly bírság járhat érte.
Egyetlen napra újra megnyitja kapuit a Pest vármegyei Tóalmáson található Szent András Gyógyvizes Strand, ráadásul a belépésért nem kell fizetni.
Megmenekült a lakitelki csodaház: bírsággal fenyegették a tulajdonost, de végül nem kell leszendie a karácsonyi fényeket
Lakiteleken idén majdnem véget ért Cseh Rózsa hagyományos adventi díszkivilágítása.
Egy évnyi lezárás után végre jó hírt kaptak a túrázók és a kőszegiek: megindulhat a régóta várt felújítás a népszerű Óház-kilátónál.
