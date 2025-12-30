Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek

Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon. A nevet is váltó Method Feeder Országos Bajnokság és a Rakósbotos Pontyfogó OB szabályai alapjaiban alakulnak át – erről beszélt részletesen Polyák Csaba, a MOHOSZ versenysport-vezetője saját YouTube-videójában.

A legnagyobb port kavart döntés, hogy a method versenyeken teljesen eltűnik az élő csali: csonti, giliszta, kukac – ezek helyett kizárólag műcsalik használata lesz engedélyezett. Ezzel a MOHOSZ célja a versenyek egységesítése és a halak védelmének fokozása.

Ezzel párhuzamosan a korábban tiltott mobiltelefon használat is engedélyezetté válik a rajthelyen. Polyák Csaba szerint a mobilok használata lehetővé teszi a gyorsabb mérlegelést, az időjárási adatok figyelését, és akár a stratégiai kommunikációt is a csapatok között, ami új dimenziót nyithat a versenyeken.

További változások a szabályokban