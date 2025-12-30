2025. december 30. kedd Dávid
Közelkép egy nagy csukáról, amelyet egy fiatal halász tart egy felfújható csónakban, miközben a nap lenyugszik egy nyugodt tó felett. A naplemente vibráló fénye megvilágítja a jelenetet, meleg tónusokat vetítve a vízre és visszatükröz
HelloVidék

Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek

HelloVidék
2025. december 30. 15:15

Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon. A nevet is váltó Method Feeder Országos Bajnokság és a Rakósbotos Pontyfogó OB szabályai alapjaiban alakulnak át – erről beszélt részletesen Polyák Csaba, a MOHOSZ versenysport-vezetője saját YouTube-videójában.

A legnagyobb port kavart döntés, hogy a method versenyeken teljesen eltűnik az élő csali: csonti, giliszta, kukac – ezek helyett kizárólag műcsalik használata lesz engedélyezett. Ezzel a MOHOSZ célja a versenyek egységesítése és a halak védelmének fokozása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezzel párhuzamosan a korábban tiltott mobiltelefon használat is engedélyezetté válik a rajthelyen. Polyák Csaba szerint a mobilok használata lehetővé teszi a gyorsabb mérlegelést, az időjárási adatok figyelését, és akár a stratégiai kommunikációt is a csapatok között, ami új dimenziót nyithat a versenyeken.

További változások a szabályokban

  • Két haltartó kötelező: minden versenyzőnek legalább két haltartóval kell rendelkeznie.
  • Összeakadt halak kezelése egyszerűsödik: a korábbi bonyolult eljárás helyett gyorsabb megoldások jönnek.
  • Döntők újraindítása: a döntőkben mindenki nulláról indul, így a selejtező eredményei nem befolyásolják a végső eredményt.
  • Új kategóriák: bevezetik az 55 év felettieknek szóló Method Masters OB-t, míg a női kupa országos bajnoksággá lép elő.
  • A “freestyle” szó kikerül a method szakág nevéből, a szabályok részben szigorodnak, részben pedig lazulnak, hogy a modern eszközök és technikák is beépíthetők legyenek a versenyzésbe.
Címlapkép: Getty Images
