Nagyon durva havazás éri el Magyarországot: mutatjuk, hol mennyi fog esni

Jelentős havazás érkezik Magyarországra a jövő héten egy mediterrán ciklon hatására. Az előrejelzések szerint a déli és délkeleti országrészekben akár 25–30 centiméter vastag hótakaró is kialakulhat, miközben északnyugaton jóval kevesebb csapadék várható - számolt be az Időkép.
Magyarországon a nagyobb havazásokat többnyire mediterrán ciklonok idézik elő, és a következő hetekben sem lesz ez másként. Ezek az időjárási rendszerek kiszámíthatatlanságuk miatt különösen nehezen jelezhetők előre, ezért a pontos pálya és a légtömegek határvonalának elmozdulása továbbra is bizonytalan.
A numerikus meteorológiai modellek több lehetséges forgatókönyvet is felvázolnak, ezek alapján azonban már készíthetők nagyságrendi becslések a várható hómennyiségre. Az ECMWF-modell különböző futásai szerint például Szeged térségében 20–40 centiméter közötti hó is lehullhat a vasárnap hajnalig várható csapadékkal együtt. Bár néhány szélsőséges előrejelzés 40 centiméter feletti értékeket is mutat, a meteorológusok szerint Szeged térségében egy 25–30 centis hóvastagság reális lehet.
Országos viszonylatban a legkisebb hómennyiség az északnyugati országrészben és az északi határvidéken valószínű, míg a legtöbb hó a déli és délkeleti területeken hullhat. A mediterrán ciklon biztosítja a nedvességutánpótlást a hazánk felett tartózkodó hideg légtömeg számára, ezért a havazás több hullámban érkezik.
Az első csapadékhullám már kedden megkezdődik. A hó mennyisége északi, északnyugati irányban fokozatosan csökken, egyes északi határ menti és északnyugati területek akár teljesen szárazon maradhatnak. Ezzel szemben délen helyenként 10–15 centiméter friss hó hullhat kedd reggelre. A legtöbb csapadék a Dunántúl déli részén és a Duna–Tisza köze déli felén várható, miközben keleten és délkeleten eső, havas eső, illetve ónos eső is előfordulhat.
A havazást erős szél is kíséri. Kedden az északnyugati és északi szél a Dunántúl északi részén és északkeleten lehet élénk vagy erős, szerdán elsősorban nyugaton és északkeleten, csütörtökön pedig már nagyobb területen kell erős széllökésekre számítani. A szél hatására hófúvás alakulhat ki, ami jelentősen ronthatja a közlekedési feltételeket. A hőmérséklet tartósan alacsony marad, napközben is többnyire fagypont alatt vagy annak közelében alakul. Péntekre virradóra különösen hideg idő valószínű, ami az idei tél eddigi leghidegebb reggele lehet.
A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy az elkövetkező napokban elengedhetetlen a téli gumi használata. Az előrejelzések folyamatosan pontosodnak, ezért érdemes naprakészen követni az aktuális időjárási információkat és figyelmeztetéseket.
címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA
