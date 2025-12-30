Meglepő fordulat jön a magyar versenyhorgászatban: 2026-tól betiltják az élő csalit, miközben zöld utat kap a mobiltelefon használata az országos bajnokságokon.
Döbbenetes! Katasztrófa a Balatonnál: tömeges a halpusztulás - minden ebbe az irányba mutat
A Balaton déli partján az elmúlt években egyre gyakrabban tapasztalhatóak téli halpusztulások a kikötők környékén. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint ezek az események nem elszigetelt, lokális problémák, hanem a tó egészének ökológiai működését érintő, rendszerszintű jelenség következményei.
A Balaton déli partján létesített, bővített vagy átalakított kikötők mindegyikénél hasonló ökológiai kockázatok jelentkeznek, különösen ott, ahol nagy kiterjedésű, mélyített és erősen védett öblözetek jöttek létre. A jelenség tehát nem köthető egyetlen beruházáshoz - írta Facebook-bejegyzésében Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
Ahogy közölték, a klímaváltozás miatt a Balaton telei egyre gyakrabban jégmentesek, miközben a tó továbbra is sekély és szélnek kitett. Ez a körülmény a nyílt vízen télen is erős hullámzást és folyamatos vízmozgást eredményez, ami a halak számára jelentős energiafelhasználással jár. A halak ezért a téli időszakban menedékhelyet keresnek, amelyet a déli parton létesített, védett kikötőmedencék kínálnak.
Oxigénhiányos állapot kialakulásának kockázata
A zárt, gyenge átkeveredésű kikötőmedencékben a halak nagy sűrűsége, az üledék oxigénfogyasztása és az algák téli alacsony oxigéntermelése együttesen oxigénhiányt idézhet elő. Ilyen körülmények között rövid idő alatt tömeges halpusztulás alakulhat ki, akár külső zavarás nélkül is.
Északi és déli part közötti különbségek
Az északi parton a mélyebb víz és a part menti morfológia lehetővé teszi az „átfolyós” kikötők kialakítását, míg a déli part sekély vízviszonyai miatt jellemzően zárt, mélyített medencék jönnek létre. Ezek előhelyi csapdaként működnek a halak számára. Kivételt jelentenek azok a déli parti kikötők, ahol jelentős vízbetorkolás biztosítja az átöblítést, például Balatonmáriafürdő, ahol nincs ilyen kockázat.
Őshonos, kulcsfontosságú halfajok érintettsége
A téli halpusztulás elsősorban a Balaton őshonos halfajait érinti, például a dévérkeszeget, karikakeszeget, bodorkát, küszt és süllőt. Ezek a fajok:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- alapvető szerepet játszanak a tó táplálékhálózatában
- hozzájárulnak az ökoszisztéma stabilitásához
- meghatározóak a halgazdálkodás és a horgászat szempontjából
- Ezért a probléma nem csupán gazdasági, hanem ökológiai kérdés is, amely a Balaton működését érinti.
A kárókatonák szerepe
A HUN-REN kutatóintézet szerint a kárókatonák jelenléte nem az elsődleges ok, hanem a halak tömörülését erősítő tényező. A beszorult rajokban a madarak vadászata tovább növeli az oxigénhiányos állapotot, de a hosszú távú megoldás a kikötők átjárhatóságának és vízáramlásának javítása.
A szakemberek szerint a Balaton természetes vízszint-ingadozása nem áll közvetlen kapcsolatban a jelenséggel. A téli halpusztulás inkább a klímaváltozás és az emberi partbeépítés (kikötőépítés) együttes hatásából ered. Rövid távú intézkedések, mint a levegőztetés vagy a kárókatonák riasztása, csak tüneti megoldások. A tartós megoldás szakmailag megalapozott kikötőtervezést igényel, amely figyelembe veszi:
- a klímaváltozás hatásait
- a kikötők geometriai és hidraulikai sajátosságait
- a halállomány viselkedését
- a Balaton egészének ökológiai működését.
A Balaton déli partján tapasztalt téli halpusztulások tehát nem elszigetelt jelenségek, hanem komoly ökológiai kockázat jelei.
Top 10 ingyenes vidéki szilveszteri buli 2025-ben: tűzijáték, Péterfy Bori és Bohemian Betyars a főtereken!
Következzen pár bejgli-lemozgató szabadtéri program a vidéki Magyarország megannyi szegletéből!
Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.
Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!
Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.
Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak az eplényi Síarénában és Mátraszentistvánon is.
2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben, Igalon.
Az önkormányzat az év utolsó ülésén ismét elhalasztotta a kérdést, pedig a tervezett helyszín – Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál – már régóta ismert.
Különleges magyar ételeket keresel? Nem riadsz vissza az igazán régi receptekről sem? A Gasztromesék idei receptgyűjteménye csak rád vár – próbáld ki őket, nem fogsz...
Ellopták a karácsonyi show-t a cuki állatok: különös ajándékozás, egy falatnyi gibbonbébivel – fotók
Az állatok sem maradtak karácsonyi ajándék nélkül: különleges ünnepi lakomát tartottak a debreceni állatkertben. Idén a parányi gibbonbébi vitte idén a show-t!
Meglepő, mennyiért visz át télen a balatoni komp: itt a teljes menetrend szilveszterre és januárra is
A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár.
Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb
Nálatok sem maradhat le az újévi menüről a szerencsehozó lencse? Hagyd a reform recepteket, nincs jobb ilyenkor a füstölt húsos lencsefőzeléknél – a másnaposságot is...
2025 nem kímélte a vidéki vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak.
Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a nap, kantárral a kézben kivezettük a lovakat...
Karácsonykor ezt sok gazdi elrontja: ne add a házikedvencednek, bármennyire is imádja + Fotón a bűnös
Az ünnepek alatt sok gazda elköveti azt a hibát, hogy túleteti házikedvencét, vagy olyan ételekkel kínálja meg, amelyek számára kifejezetten mérgezőek lehetnek.
Karácsonyi meglepetés-videó készült a kertbarátoknak: Borbás Marcsi, Szomoru Miklós, Udvaros Dorottya mellett sok hazai sztár üzent
A népszerű pilisszentkereszti kertész és blogger, Szomoru Miklós karácsonyi videóval lepte meg követőit: hazai színészek, zenészek és ismert bloggerek üzennek benne a kertbarátoknak.
Bodrogi Gyula titkos kedvence: így készül a tökéletes tiszacsegei karácsonyi halászlé – íme a titka!
Nem lehet véletlen, hogy Bodrogi Gyula rajong a tiszacsegei halászléért: ez az étel évtizedek óta az egyik legnagyobb magyar gasztroklasszikus. Most megmutatjuk, mi a titka...
Ez lett 2026 év rovara Magyarországon: ritka hangyaleső, komoly bírság járhat érte.
Egyetlen napra újra megnyitja kapuit a Pest vármegyei Tóalmáson található Szent András Gyógyvizes Strand, ráadásul a belépésért nem kell fizetni.
Megmenekült a lakitelki csodaház: bírsággal fenyegették a tulajdonost, de végül nem kell leszendie a karácsonyi fényeket
Lakiteleken idén majdnem véget ért Cseh Rózsa hagyományos adventi díszkivilágítása.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.