Itt csobbanhatsz szilveszterkor a Balatonban: nem vicc, még fürdőruha-szépségverseny is lesz

Jéghideg víz, forró tea és egy utolsó merülés az év végén: december 31-én szilveszteri pancsolásra invitálnak Ábrahámhegyen. A program délben indul, és egészen kora estig tart.

Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Balaton körüli településeken a szilveszteri, vagy éppen újévi csobbanás. Az év utolsó napján, 2025. december 31-én 12 és 17 óra között most az Ábrahámhegyi Strandon lesz módunk megmártózni a jéghideg Balatonban.

FAcebook

A különleges fürdőzésen forralt bor, forró tea, pogácsa és sütemény vár mindenkit.