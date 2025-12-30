A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalása: Kikötők és a téli halpusztulás a Balaton déli partján.
Itt csobbanhatsz szilveszterkor a Balatonban: nem vicc, még fürdőruha-szépségverseny is lesz
Jéghideg víz, forró tea és egy utolsó merülés az év végén: december 31-én szilveszteri pancsolásra invitálnak Ábrahámhegyen. A program délben indul, és egészen kora estig tart.
Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Balaton körüli településeken a szilveszteri, vagy éppen újévi csobbanás. Az év utolsó napján, 2025. december 31-én 12 és 17 óra között most az Ábrahámhegyi Strandon lesz módunk megmártózni a jéghideg Balatonban.
A különleges fürdőzésen forralt bor, forró tea, pogácsa és sütemény vár mindenkit.
Ahogy megnyitották, úgy is zárták be: jelképes áron búcsúztak a vendégektől Mosonmagyaróváron. Hétfőn végleg bezárt a Pityókás, ezzel eltűnt az utolsó vendéglátóhely is a város...
A városi környezetben nem idegen a róka, a vaddisznó vagy egy-egy patkány felbukkanása. Az utóbbi időben azonban jelentősen megszaporodtak a rágcsáló-bejelentések Pécsen is.
Az elmúlt napok hajnali fagyai ellenére életveszélyes jég alakult ki a Tisza-tónál: a jégréteg mindössze néhány centiméter vastag, így sportolásra és közlekedésre teljesen alkalmatlan.
Top 10 ingyenes vidéki szilveszteri buli 2025-ben: tűzijáték, Péterfy Bori és Bohemian Betyars a főtereken!
Következzen pár bejgli-lemozgató szabadtéri program a vidéki Magyarország megannyi szegletéből!
Az óriási ragadozó kifogása nemcsak a horgász kitartását, hanem komoly szakmai felkészültségét is próbára tette.
Meglepnéd a barátokat szilveszterkor? Így készíts ínyenc házi magos mustárt fillérekből – recepttel!
Aki egyszer már kóstolt rendes, házilag készült mustárt, az utána bizony fanyalogni fog az íztelen bolti változatokra.
Bár a hó még nem tökéletes, a pályák már használhatók, és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak az eplényi Síarénában és Mátraszentistvánon is.
2026 januárjától emelkednek a belépőjegyek és a wellness szolgáltatások díjai a népszerű Balaton-közeli gyógyfürdőben, Igalon.
Az önkormányzat az év utolsó ülésén ismét elhalasztotta a kérdést, pedig a tervezett helyszín – Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál – már régóta ismert.
Különleges magyar ételeket keresel? Nem riadsz vissza az igazán régi receptekről sem? A Gasztromesék idei receptgyűjteménye csak rád vár – próbáld ki őket, nem fogsz...
Ellopták a karácsonyi show-t a cuki állatok: különös ajándékozás, egy falatnyi gibbonbébivel – fotók
Az állatok sem maradtak karácsonyi ajándék nélkül: különleges ünnepi lakomát tartottak a debreceni állatkertben. Idén a parányi gibbonbébi vitte idén a show-t!
Meglepő, mennyiért visz át télen a balatoni komp: itt a teljes menetrend szilveszterre és januárra is
A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár.
Ne gondold túl a szilveszteri lakomát! Így készül a retro lencsefőzelék füstölt hússal, nincs ennél finomabb
Nálatok sem maradhat le az újévi menüről a szerencsehozó lencse? Hagyd a reform recepteket, nincs jobb ilyenkor a füstölt húsos lencsefőzeléknél – a másnaposságot is...
2025 nem kímélte a vidéki vendéglátást: sorra zártak be azok a helyek, amelyek évtizedeken át a közösségi élet és a helyi gasztronómia kultikus helyei voltak.
Diktafonnal a kézben fél napon át kísértük Kassai Lajost, megnéztük, hogyan gyakorol a lovardában, aztán, mikor kisütött a nap, kantárral a kézben kivezettük a lovakat...
Karácsonykor ezt sok gazdi elrontja: ne add a házikedvencednek, bármennyire is imádja + Fotón a bűnös
Az ünnepek alatt sok gazda elköveti azt a hibát, hogy túleteti házikedvencét, vagy olyan ételekkel kínálja meg, amelyek számára kifejezetten mérgezőek lehetnek.
Karácsonyi meglepetés-videó készült a kertbarátoknak: Borbás Marcsi, Szomoru Miklós, Udvaros Dorottya mellett sok hazai sztár üzent
A népszerű pilisszentkereszti kertész és blogger, Szomoru Miklós karácsonyi videóval lepte meg követőit: hazai színészek, zenészek és ismert bloggerek üzennek benne a kertbarátoknak.
Bodrogi Gyula titkos kedvence: így készül a tökéletes tiszacsegei karácsonyi halászlé – íme a titka!
Nem lehet véletlen, hogy Bodrogi Gyula rajong a tiszacsegei halászléért: ez az étel évtizedek óta az egyik legnagyobb magyar gasztroklasszikus. Most megmutatjuk, mi a titka...
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.