Férfi egy pohár világos sört tölt az üvegből. Fából készült asztal és elmosódott háttér. Alkoholos italok bárban, ünnepi parti és éjszakai élet koncepció.
HelloVidék

5 forintért mérték a sört és a nagyfröccsöt: bezárt az utolsó kocsma is a Vigalmi negyedben

HelloVidék
2025. december 30. 10:45

Ahogy megnyitották, úgy is zárták be: jelképes áron búcsúztak a vendégektől Mosonmagyaróváron. Hétfőn végleg bezárt a Pityókás, ezzel eltűnt az utolsó vendéglátóhely is a város egykor pezsgő Vigalmi negyedéből.

Hétfőn végleg bezárt a mosonmagyaróvári Városközpontban található Vigalmi negyed utolsó vendéglátóhelye, a Pityókás. A döntéssel egy 23 éves történet ért véget: a hely üzemeltetője, Kiss József jelképes búcsúval zárta le a korszakot, az utolsó estén 5 forintért mérte a csapolt sört és a nagyfröccsöt.

– Ahogy nyitottunk, úgy is zártunk. 2002-ben egy forintért adtuk az első sört, most öt forintért az utolsót – fogalmazott az üzemeltető a Kisalföldnek.

A Pityókás volt az utolsó működő vendéglátóhely a Vigalmi negyedben

A korábban szintén itt működő Vigadó és a DCorner már három éve bezártak. Kiss József felidézte: a Pityókást 2002-ben egy barátjával nyitotta meg, 2005 óta pedig egyedül vitte tovább az üzletet. Bár a környéken több hely is működött egymás mellett, eltérő árakkal és vendégkörrel, hosszú ideig megfértek egymás mellett.

A Covid-járvány idején azonban fordulópont következett: Kiss József saját tulajdonú ingatlanban nyitotta meg a Dot Pizza, Kebabot, miközben a bérelt helyiségekben működő egységeket sorra bezárta. A Pityókás bezárása érzelmileg is nehéz döntés volt számára.

Az okok között a vendéglátás általános nehézségei és a fogyasztói szokások átalakulása is szerepelnek. A pandémia óta kevesebben járnak klasszikus kocsmákba, borozókba, a street food irányába tolódott az igény. A fiatalok gyakran inkább boltban vásárolják meg az italokat, és otthon fogyasztják el azokat.

– Korábban heti 300–400 liter folyóbor is elfogyott, mostanában 40 liter is alig – mondta Kiss József.

A működést a költségek emelkedése is nehezítette. A bérelt ingatlanok tulajdonosváltása, a közüzemi díjak drasztikus növekedése – különösen a távhő árának többszörösére emelkedése – mind hozzájárultak a döntéshez.

Munkaerőhiány és szigorodó szabályok

A mosonmagyaróvári térségben külön problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya, amit Ausztria elszívó ereje tovább erősít. Amikor még mindhárom vendéglátóhely működött, akár 30–40 embernek is munkát adtak, ma viszont egy álláshirdetésre alig érkezik jelentkező.

A szigorodó szabályozás, a növekvő bírságok és a kártyás fizetések terjedésével csökkenő borravalók szintén nehezítik a vendéglátósok helyzetét. Kiss József ugyanakkor hangsúlyozta: a Pityókás dolgozóinak biztosították a további munkalehetőséget a Dotnál.
 
 
Címlapkép: Getty Images
1
3 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
2 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
4
2 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
2 hete
Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat
