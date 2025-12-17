Jövő hét elejétől ugyan jelentősebb átalakulás indulhat Európa időjárásában, karácsony nagy részén még enyhe maradhat az idő.
Frissen felújított vidéki termálfürdő kerülhet lakat alá: december 31-ig dől el, elkerülhető-e a bezárás
Bizonytalanná vált a jászberényi Lehel Termálfürdő jövője: a város legutóbbi képviselő-testületi ülésén elhangzott, hogy csak december 31-ig biztosított a fürdő működtetése. Amennyiben addig nem sikerül megállapodni az üzemeltetésről, a létesítményt akár be is zárhatják.
A termalonline.hu cikke szerint eredménytelenül zárult az a pályázat, amelyet korábban a jászberényi Lehel Termálfürdő üzemeltetésére írtak ki. Ez komoly kihívás elé állította az önkormányzatot, mivel jelenleg nincs hosszú távon biztosított működtető.
Budai Lóránt polgármester a testületi ülésen egyértelműen fogalmazott: ha az év végéig nem rendeződik a helyzet, a fürdőt kénytelenek lesznek bezárni. Ennek elkerülése érdekében az önkormányzat újabb egyeztetéseket kezdeményezett a jelenlegi üzemeltető céggel, és akár rendkívüli képviselő-testületi ülést is összehívhatnak még 2025-ben.
A városvezető ugyanakkor hangsúlyozta: a megoldáshoz mindkét fél együttműködésére szükség van. „Egy megállapodáshoz két fél kell” – fogalmazott.
Önkormányzati üzemeltetés? Nem ilyen egyszerű
Felmerült annak lehetősége is, hogy az önkormányzat saját cége, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vegye át a termálfürdő működtetését. Ez azonban jelenleg nem járható út, mivel a cég nem rendelkezik a szükséges üzemeltetési engedélyekkel, így rövid távon nem tudná biztosítani a fürdő működését.
A helyzet különösen érzékeny annak fényében, hogy a Lehel Termálfürdőt 2019-ben újították fel, és azóta is népszerű célpontja a helyieknek és a környékről érkező vendégeknek. A családok jelenleg 13,5 ezer négyzetméteren, rendezett, természeti környezetben pihenhetnek, kikapcsolódhatnak és feledhetik a mindennapok fáradalmait.
