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Autó

Elárulta Karácsony Gergely, mennyivel emelkedhetnek a parkolási díjak, miután a fővároshoz kerülnek a parkolási bevételek

Pénzcentrum
2026. október 2. 06:29

A közeljövőben nem emelkednek a budapesti parkolási díjak - szögezte le Karácsony Gergely. A főpolgármester ugyanakkor arról is nyilatkozott, hogy a jövőben az inflációt követő, időszakos díjkorrekciókat tartana szükségesnek.

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Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) öt év szünet után ült össze újra. Az ülésen született megállapodás szerint a kormány 120 milliárd forint egyszeri támogatást ad Budapestnek, a kerületi parkolási bevételek pedig a fővároshoz kerülnek. A pénz egy útalapba megy, és csak útfelújításra lehet költeni. A döntést hat kerület, Ferencváros, Erzsébetváros, Józsefváros, Zugló, Terézváros és a XIII. kerület polgármesterei közös nyilatkozatban bírálták. Szerintük a lépés mintegy 9 milliárd forint bevételtől fosztja meg őket, és jogi lépéseket is kilátásba helyeztek.

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Karácsony: „Az én anyukámat szidják, és a kerületek teszik zsebre a pénzt

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Karácsony Gergely és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter volt a vendég tegnap este. A műsor végén nyíltan megkérdezték azt is a főpolgármestertől, emelkednek-e a parkolási díjak attól, hogy a főváros veszi át a rendszert. A főpolgármester a válaszát messziről indította:

Most egy olyan szereposztás van, hogy a főpolgármester beterjeszti, a Fővárosi Közgyűlés megszavazza a parkolási díjemelést, az én anyukámat szidják, és a kerületek teszik zsebre a pénzt

– fogalmazott Karácsony Gergely.

Elismerte, hogy a fővárosnak innentől kezdve érdeke fűződne a parkolási díjak alakulásához, hiszen bevételt hozna neki. Szerinte viszont fontos, hogy az autósok lássák, mire megy el a befizetett pénz. A jelenlegi rendszerről úgy fogalmazott: „most sajnos tudjuk, hogy a kétharmad részben működés van", azaz a bevétel nagyobb részét maga a rendszer üzemeltetése viszi el.

Rövid távon nincs emelés, hosszabb távon az infláció lehet a mérce

Rónai Egon azonban nem érte be ennyivel, az emelésre vonatkozó direkt kérdésre Karácsony már konkrétabb választ adott: „Legutóbb emeltünk egy nagyon jelentős mértékben parkolási díjat. Szerintem a közeljövőben nem fogunk emelni.

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Hozzátette: a parkolási díjak évek óta az inflációnál jóval kisebb mértékben nőnek, mert az évenkénti, inflációt követő korrekció rendre elmarad. A főpolgármester szerint ha valaki közterületen tárolja az autóját, az olyan szolgáltatás, „amiért a világon mindenhol fizetni kell”. Úgy látja, hogy

a jövőben szükség lehet „az inflációt követő időszakos emelések”-re.

Mire számíthatnak a budapesti autósok?

A főpolgármester szavai alapján rövid távon nem kell újabb drágulással számolni. Hosszabb távon viszont reális lehet a díjak rendszeres, inflációhoz igazított emelése. A díjakról továbbra is a Fővárosi Közgyűlés dönt. Kérdés még, hogy a kerületek esetleges jogi lépései hogyan befolyásolják a bevételek átadását.

Fotó: MTI/Kovács Márton
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TolllerBela
40 perce
Ahogyan elnézem az autós mobilitás fejlőpését, ez a karácsony nem sokáig lesz polgármester ! Semmit az autózás megkönnyítése, elviselhetősége érdekében, mindent a felfoghatatlan retro érdekében ! Hová vezet ez ? Trágya tárolókat, lóváltó állomásokat, istállókat sem akar építeni, csak a bicikli !
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