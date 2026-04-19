Ide jutottunk: sok magyar a jéghideg lakása helyett éjszakázott hajléktalanszállón az idei kemény télen
A megszokottnál zordabb tél komoly próbára tette a fővárosi szociális ellátórendszert. A leghidegebb éjszakákon az éjjeli menedékhelyek a teljes kapacitásukat túllépve üzemeltek. Új jelenség, hogy a hajléktalanok mellett immár energiaszegénységben élők is kénytelenek voltak a krízispontokra menekülni, akik a saját otthonukat nem tudták kifűteni.
A budapesti hajléktalanellátásban részt vevő szervezetek és hatóságok közös téli értékeléséből kiderült, hogy a fagyos éjszakákon az éjjeli menedékhelyeken több alkalommal is túllépték a hivatalos férőhelyszámot. A Népszava cikkében Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta, hogy a megnövekedett igényeket pótágyakkal és matracokkal próbálták kielégíteni.
Ez elkerülhetetlenül növelte a zsúfoltságot az intézményekben. A szakember kiemelte azt a tendenciát is, hogy a rászorulók között megjelentek az energiaszegénységgel küzdő, de saját lakással rendelkező személyek.
A téli időszakban a lakosság is aktívabban próbált segíteni. A diszpécserszolgálatokhoz rekordot jelentő, több mint háromezer bejelentés érkezett. A kivonuló krízisautók munkatársai azonban komoly nehézségekbe ütköztek az utcákon. A felkeresett, fagyhalál által veszélyeztetett embereknek csupán a 47 százalékát sikerült rávenniük arra, hogy biztonságos menedékhelyre menjenek. A többség annak ellenére is a szabad ég alatt maradt, hogy ezzel a kihűlést kockáztatta. Sőt, teát és takarót is mindössze a harmaduk fogadott el a szociális munkásoktól.
Az ellátószervezetek összesítése alapján az elmúlt években enyhén emelkedett a hajléktalanok száma a fővárosban. Ez a mutató azonban továbbra sem éri el a 2016 és 2018 közötti időszak magasabb adatait.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.