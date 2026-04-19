Ide jutottunk: sok magyar a jéghideg lakása helyett éjszakázott hajléktalanszállón az idei kemény télen

Pénzcentrum
2026. április 19. 08:34

A megszokottnál zordabb tél komoly próbára tette a fővárosi szociális ellátórendszert. A leghidegebb éjszakákon az éjjeli menedékhelyek a teljes kapacitásukat túllépve üzemeltek. Új jelenség, hogy a hajléktalanok mellett immár energiaszegénységben élők is kénytelenek voltak a krízispontokra menekülni, akik a saját otthonukat nem tudták kifűteni.

A budapesti hajléktalanellátásban részt vevő szervezetek és hatóságok közös téli értékeléséből kiderült, hogy a fagyos éjszakákon az éjjeli menedékhelyeken több alkalommal is túllépték a hivatalos férőhelyszámot. A Népszava cikkében Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta, hogy a megnövekedett igényeket pótágyakkal és matracokkal próbálták kielégíteni.

Ez elkerülhetetlenül növelte a zsúfoltságot az intézményekben. A szakember kiemelte azt a tendenciát is, hogy a rászorulók között megjelentek az energiaszegénységgel küzdő, de saját lakással rendelkező személyek.

Kapcsolódó cikkeink:

A téli időszakban a lakosság is aktívabban próbált segíteni. A diszpécserszolgálatokhoz rekordot jelentő, több mint háromezer bejelentés érkezett. A kivonuló krízisautók munkatársai azonban komoly nehézségekbe ütköztek az utcákon. A felkeresett, fagyhalál által veszélyeztetett embereknek csupán a 47 százalékát sikerült rávenniük arra, hogy biztonságos menedékhelyre menjenek. A többség annak ellenére is a szabad ég alatt maradt, hogy ezzel a kihűlést kockáztatta. Sőt, teát és takarót is mindössze a harmaduk fogadott el a szociális munkásoktól.

Az ellátószervezetek összesítése alapján az elmúlt években enyhén emelkedett a hajléktalanok száma a fővárosban. Ez a mutató azonban továbbra sem éri el a 2016 és 2018 közötti időszak magasabb adatait.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 18. 11:16
Visszalépett Szijjártó Péter: mégsem ad interjút a Partizánnak, pedig már zajlott a felkészülés
A Partizán inkorrektnek tartja a döntést.
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 18.
Ugyanaz a ruha, de húszezer forint a különbség: durván ráfázhat, aki a legelső webáruházból rendel
2026. április 19.
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
2026. április 18.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
2026. április 18.
Itt a rendelet: Orbánék a Tisza kezébe adták a gyeplőt, eddig marad a kamatstop, árrésstop és a hatósági üzemanyagár
1
4 hete
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
2
6 napja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
4
2 hónapja
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
5
2 hónapja
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 09:02
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
Pénzcentrum  |  2026. április 19. 07:00
Kitálalt a hazai fagylaltmester: húsbavágó igazság derült ki az idei nyári szezon árairól
Agrárszektor  |  2026. április 19. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.04.19. vasárnap