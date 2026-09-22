Egyre több csomagpontnál okoz gondot a hajléktalanok tartós jelenléte

Több budapesti kerületben is tarthatatlanná vált a helyzet az éjjel-nappal nyitvatartó, beltéri csomagkiadó helyiségek állapota miatt, ahová egyre gyakrabban költöznek be otthontalanok. A lakosok orrfacsaró bűzre, hiányos higiéniára és a csomagok nehézkes átvételére panaszkodnak, az önkormányzatok, a rendőrség, valamint a szolgáltatók hatásköre ugyanakkor sok esetben korlátozott a probléma gyors megoldásában.

A jelenség a főváros több pontját, köztük a VII., a VIII. és a XIII. kerületet is érinti. A csomagküldő cégek jellemzően társasházaktól, magánszemélyektől vagy önkormányzati cégektől bérelnek utcai bejáratú üzlethelyiségeket.

Erzsébetvárosban, egy Rózsa utcai önkormányzati ingatlan esetében például annyira elfajult a helyzet az állandó rongálások és az illetéktelenül bent tartózkodók miatt, hogy a bérlő vállalkozás jelenleg épp visszaadja a helyiséget. Bár próbálták biztonságossá tenni a területet, a kísérletek sorra elbuktak. Az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy vagyonvédelmi okokból kizárólag közterületen és önkormányzati tulajdonú ingatlanban intézkedhetnek, magánterületen történt jogsértés esetén csak a rendőrséget tudják értesíteni - írja a Blikk.

Hasonló problémákkal küzdenek a VIII. kerületi Fiumei úton is, ahol egy magáncég által üzemeltetett csomagpontnál okoz gondot az életvitelszerű tartózkodás. A józsefvárosi önkormányzat a panaszok nyomán célzott ellenőrzést rendelt el a helyszínen. A közterület-felügyelők felszólíthatják az érintetteket a távozásra, emellett bevonhatják a szociális szervezeteket és a rendőrséget is. A kerület vezetése ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy egész Budapestet érintő kihívás, amelynek megoldásához széles körű szociális összefogásra van szükség.

A XIII. kerületben szintén jelezték, hogy a magánterületen működő automaták esetében az önkormányzatnak nincs intézkedési joga. A beérkező bejelentéseket továbbítják az üzemeltető cégeknek és az érintett társasházaknak. Az egyik problémás helyszínen a lakóközösség már napirendre is tűzte az üzlethelyiség biztonságosabb lezárását.

A szolgáltatók közül a GLS egyértelművé tette, hogy a helyiségek takarítása, karbantartása és megfelelő védelme minden esetben a bérbeadó feladata. A cég alapvető követelményként írja elő partnereinek a beléptetőrendszerek – például az éjszakai SMS-kódos ajtónyitás –, valamint az élőerős őrzés biztosítását, továbbá saját kamerarendszert is működtet az automatáknál. Amennyiben arról kapnak jelzést, hogy a csomagpont a bent tartózkodók miatt megközelíthetetlen, azonnal felszólítják a bérbeadót a helyzet rendezésére, a takarításra vagy szükség esetén a hatóságok bevonására.