Kiszivárgott egy dokumentum Orbánék egyik utolsó intézkedéséről: óriási szívességet tettek egy kínai akkugyárnak - több százmilliárd adóforint bánja

Akár 320 milliárd forintos állami támogatásban és adókedvezményben is részesülhet a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára egy tavaly aláírt szerződés értelmében, amely ráadásul nem írja elő magyar munkavállalók alkalmazását. Bár az üzem első egysége idén ősszel megkezdte a termelést, a gyár további bővítése egyelőre bizonytalan, a jelenlegi kormány ugyanis környezetvédelmi és lakossági aggályok miatt ellenzi a beruházás folytatásá.

A Népszabadság által közérdekű adatigényléssel megszerzett dokumentumokból kiderült, hogy egy, a CATL debreceni akkumulátorgyárára vonatkozó, még az előző kormány idején aláírt támogatási szerződés 129 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a beruházásnak a magyar költségvetés terhére. Mivel a korábbi hivatalos tájékoztatások mintegy 320 milliárd forintnyi közpénzről szóltak, a lap számításai szerint a vállalatnak nyújtott adókedvezmények értéke megközelítheti a 200 milliárd forintot. A megállapodás – amelyet Szijjártó Péter akkori külügyminiszter is aláírt – konkrét árbevételi és bérkifizetési vállalásokat is tartalmaz, ám ezeket üzleti titokra hivatkozva kitakarták.

A szerződés nem kötelezi a céget arra, hogy a létrehozott munkahelyeket hazai munkaerővel töltse fel. A debreceni gyárban jelenleg 2900-an dolgoznak, ez a létszám az év végére 3200-ra, 2030-ra pedig akár 7000-re is bővülhet. A maximális, 9000 fős dolgozói létszámot a vállalat csak a beruházás harmadik ütemének megvalósításával érné el.

A tervek szerint a teljes, 2848 milliárd forintos gigaberuházás három ütemben valósulna meg. Ebből az első, a végleges kapacitás 40 százalékát biztosító üzemegység idén ősszel már elindult. A megállapodás értelmében a CATL-nek a beruházás befejezését követően legalább tizenegy évig kell működtetnie a gyárat. Biztosítékként a magyar állam jelzálogjogot jegyzett be a debreceni ingatlanokra, továbbá környezetvédelmi, munkavédelmi vagy foglalkoztatási szabálytalanságok esetén jogában áll felfüggeszteni a támogatások folyósítását.

A projekt folytatása ugyanakkor erősen kérdéses. Tárkányi Zsolt közlekedési és beruházási államtitkár korábban egyértelművé tette, hogy a magyar kormány a környezetvédelmi aggályok és a helyiek tiltakozása miatt nem támogatja a CATL további debreceni terjeszkedését. A kínai óriásvállalat azonban továbbra is a teljes beruházás megvalósításával tervez, és október eleji közlésük szerint már el is kezdték az egyeztetéseket a kormánnyal a második gyáregység felépítéséről.