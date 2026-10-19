A szigorítás hátterében az Európai Unió iparvédelmi stratégiája, az úgynevezett Industrial Accelerator Act áll.
Kiszivárgott egy dokumentum Orbánék egyik utolsó intézkedéséről: óriási szívességet tettek egy kínai akkugyárnak - több százmilliárd adóforint bánja
Akár 320 milliárd forintos állami támogatásban és adókedvezményben is részesülhet a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára egy tavaly aláírt szerződés értelmében, amely ráadásul nem írja elő magyar munkavállalók alkalmazását. Bár az üzem első egysége idén ősszel megkezdte a termelést, a gyár további bővítése egyelőre bizonytalan, a jelenlegi kormány ugyanis környezetvédelmi és lakossági aggályok miatt ellenzi a beruházás folytatásá.
A Népszabadság által közérdekű adatigényléssel megszerzett dokumentumokból kiderült, hogy egy, a CATL debreceni akkumulátorgyárára vonatkozó, még az előző kormány idején aláírt támogatási szerződés 129 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a beruházásnak a magyar költségvetés terhére. Mivel a korábbi hivatalos tájékoztatások mintegy 320 milliárd forintnyi közpénzről szóltak, a lap számításai szerint a vállalatnak nyújtott adókedvezmények értéke megközelítheti a 200 milliárd forintot. A megállapodás – amelyet Szijjártó Péter akkori külügyminiszter is aláírt – konkrét árbevételi és bérkifizetési vállalásokat is tartalmaz, ám ezeket üzleti titokra hivatkozva kitakarták.
A szerződés nem kötelezi a céget arra, hogy a létrehozott munkahelyeket hazai munkaerővel töltse fel. A debreceni gyárban jelenleg 2900-an dolgoznak, ez a létszám az év végére 3200-ra, 2030-ra pedig akár 7000-re is bővülhet. A maximális, 9000 fős dolgozói létszámot a vállalat csak a beruházás harmadik ütemének megvalósításával érné el.
A tervek szerint a teljes, 2848 milliárd forintos gigaberuházás három ütemben valósulna meg. Ebből az első, a végleges kapacitás 40 százalékát biztosító üzemegység idén ősszel már elindult. A megállapodás értelmében a CATL-nek a beruházás befejezését követően legalább tizenegy évig kell működtetnie a gyárat. Biztosítékként a magyar állam jelzálogjogot jegyzett be a debreceni ingatlanokra, továbbá környezetvédelmi, munkavédelmi vagy foglalkoztatási szabálytalanságok esetén jogában áll felfüggeszteni a támogatások folyósítását.
A projekt folytatása ugyanakkor erősen kérdéses. Tárkányi Zsolt közlekedési és beruházási államtitkár korábban egyértelművé tette, hogy a magyar kormány a környezetvédelmi aggályok és a helyiek tiltakozása miatt nem támogatja a CATL további debreceni terjeszkedését. A kínai óriásvállalat azonban továbbra is a teljes beruházás megvalósításával tervez, és október eleji közlésük szerint már el is kezdték az egyeztetéseket a kormánnyal a második gyáregység felépítéséről.
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák?
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.
A figyelmeztetések gyakran eljutnak a vezetőkhöz, mégsem követi őket intézkedés. A cégek jelentős kockázatokat hagyhatnak figyelmen kívül.
Tizennégy jelentős hazai szakmai és érdekképviseleti szervezet közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére.
Hatalmas pénzcsap nyílt meg a magyar vállalkozásoknak: 270 milliárd forintos keretből juthatnak kamatmentes hitelhez
Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes európai uniós hitelkeret vált elérhetővé a hazai kis- és középvállalkozások számára a Ganz Ábrahám-program részeként.
Több súlyos szabálytalanságot is feltártak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei baranyai borbélyüzletekben, ahová szakálligazításra jelentkeztek be.
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
KATA adózás 2027: itt a friss kata kalkulátor – Így változnak a kata szabályok, a tételes adó és a céges számlázás
Az új kata szabályok értelmében 2027-től a főfoglalkozású kisadózók tételes adója havi 100 ezer forintra emelkedik, 2028-tól pedig a mindenkori minimálbérhez igazodik majd.
Már úgy tűnt, megússza Fásy Ádám felesége a büntetést a botrányos NKA-ügyben, aztán kiderült, hogy mégse
A hatóságok az ügyet különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalásként minősítették.
Meglepő kijelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: csak így lehet jól fialó üzletet felépíteni itthon?
A hazai beruházási környezet merevségére, a nemzetközi terjeszkedéshez elengedhetetlen szakmai tudás fontosságára hívta fel a figyelmet Veres Tibor.
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a 2027. január 1-jén életbe lépő vagyonadó-tervezetét.
Már nem is olyan bizakodók a magyar cégek, mint nyár elején? Van olyan szektor, ahol teljesen elfogyott a türelem
Az elmúlt hónapok gazdaságpolitikai intézkedései nyomán a piaci szereplők előtt is egyre tisztábban kirajzolódik, milyen hatást gyakorolnak majd az új szabályozások és rendelkezések a vállalkozások...
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még idén ősszel.
A Lindt & Sprüngli lefelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzését, sokkal kisebb bővülésre számítanak.
Hónapok óta napirenden van a KATA visszahozása, mostanra pedig egyre több részlet körvonalazódik az új rendszerről.
A tószegi üzem kálváriája augusztus elején kezdődött, amikor egy már folyamatban lévő cégértékesítés meghiúsult.
Robban a bírságbomba az adóbevallásoknál: végleg kivezetik a megszokott rendszert, egymilliós büntetést kockáztat, aki nem lép időben
2027. január 1-jétől erre már nem lesz lehetőség. A magyar vállalkozások döntő többségének alig néhány hónapja maradt az átállásra.
Újabb autóipari multi kezd kőkemény leépítésbe: többszáz dolgozó kerül utcára, a legtöbb munkahely a termelési részlegen szűnik meg
A kollektív elbocsátás 309 alkalmazottat érint. A cégvezetés a lépést a termelési kapacitásnak a megrendelések volumenéhez való igazításának szükségszerűségével indokolja.
Pablo, a kölyöktigris után ezúttal selyemmajommal bukott le a tiszafüredi "állatbarát": hatalmas biznisz az illegális állatkereskedelem
Fehérpamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.