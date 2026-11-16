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Gazdaság

Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ekkor indulhat el az eurózónához való csatlakozás

Pénzcentrum
2026. november 16. 12:31 2 perc

A kormány csak akkor hirdet hivatalos céldátumot az euró bevezetésére és az ERM–II. árfolyam-mechanizmusba való belépésre, ha azt garantáltan tartani is tudja. Jelenlegi célkitűzésük szerint 2030-ig teljesítenék a maastrichti konvergenciakritériumokat, ami elengedhetetlen az államadósság stabilizálásához, az infláció megfékezéséhez és a költségvetés kamatkiadásainak jelentős csökkentéséhez.

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Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Magyar Tudományos Akadémia hétfői konferenciáján hangsúlyozta, hogy jelenleg is dolgoznak az euró előszobájának számító ERM–II. árfolyam-mechanizmusba való belépés előkészítésén. A következő nyilvános lépés a szándéknyilatkozat benyújtása lesz, addig azonban még komoly szakmai egyeztetések várnak rájuk a jegybankkal. Az államtitkár egyértelművé tette, hogy a 2030-as céldátum egyelőre a makrogazdasági feltételek teljesítésére vonatkozik, nem pedig a tényleges valutaátállásra. Erről beszélt egyébként a mai nap folyamán Kurali Zoltán MNB-elnök is.

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A felelős gazdaságpolitika már önmagában is megteremti az euróbevezetés feltételeit. Barabás Gyula rámutatott, hogy a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka közelébe kell leszorítani az államadósság növekedésének megállításához, valamint az előző kormányzat ezermilliárdos nagyságrendű, felelőtlen ígéreteinek ellensúlyozásához.

A szakpolitikus éles kritikával illette a múltbeli hazai gyakorlatot is, mivel véleménye szerint a korábbi gazdaságpolitika nem élt, hanem egyenesen visszaélt az önálló monetáris politikával és a forint leértékelésének lehetőségével.

Az euróövezethez való csatlakozással végleg megszűnne a hazai fizetőeszköz elértéktelenedésének és a kiugróan magas inflációnak a kockázata. A közös valuta bevezetése közép- és hosszú távon akár a felére is csökkentheti az állam kamatkiadásait, amivel jelentős források szabadulhatnak fel más ágazatok számára.

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Az államtitkár szerint már önmagában az euró melletti elköteleződés is kézzelfogható előnyökkel jár a tőkepiacokon. Ennek köszönhető ugyanis, hogy Magyarország ma a gazdaságilag erősebb és jobb hitelminősítéssel rendelkező Csehországhoz hasonló hozamszintek mellett képes finanszírozni magát, ami a csatlakozás melletti egyértelmű kiállás nélkül elképzelhetetlen lenne.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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