Tényleg Moszkvában őrzik a magyar top politikusok ügynökaktáit? Megszólalt a budapesti levéltár főigazgatója

A magyar állambiztonsági iratok hiányosságai miatt régóta tartja magát az az elmélet, amely szerint a teljes és hiteles hazai ügynöklistát valójában Moszkvában őrzik. Bár a szovjet tanácsadók egykor minden magyar irathoz hozzáférhettek, a történészek egybehangzó véleménye alapján irreális, hogy egy hiánytalan titkos hálózati névsor rejtőzzön az orosz levéltárakban. Ezek az intézmények ráadásul a 2022-ben kirobbant háború óta teljesen megközelíthetetlenek a külföldi kutatók számára, ami csak tovább élteti a legendát.

A téma a közelmúltban ismét fellángolt, amikor Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója körbevezette az intézményben Magyar Péter miniszterelnököt és kormányának tagjait. A látogatás során Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter rákérdezett, lehetséges-e, hogy a szovjetek aktákat vittek el az országból, míg Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter felvetette, hogy a hiányzó dokumentumok Moszkvában lehetnek.

A gyanakvás nem alaptalan, hiszen a hazai állambiztonsági nyilvántartás rendkívül hiányos. A Rákosi- és a Kádár-korszakban mintegy 150-160 ezer hálózati személy tevékenykedett, ám a munkájukról legtöbbet eláruló beszervezési dossziékból alig kilencezret őriz a levéltár. A többit az évtizedek során – főként 1956-ban és a rendszerváltás idején – egyszerűen megsemmisítették vagy ellopták - írtja a Telex.

A hiányos iratanyag önmagában is termékeny talajt biztosít az összeesküvés-elméleteknek, ráadásul a mostanában nyilvánosságra hozott dokumentumokból sem lehet mindig egyértelműen megállapítani, ki volt tényleges ügynök, és ki csupán megfigyelt személy. A moszkvai szálat illetően az ÁBTL főigazgatója megerősítette, hogy nem alaptalan a kinti iratokról szóló legenda, hiszen 1945 után a szovjet tanácsadók az állambiztonság minden fontos dokumentumához hozzáfértek.

Bár egy részüket valóban kijuttathatták a Szovjetunióba, ezek megismerésére ma már semmi esély. Az oroszországi levéltárak a történelemhamisító állami külpolitikai propaganda részeként működnek, a 2022-es orosz–ukrán háborúval pedig végképp elveszett a remény, hogy a kutatók megismerhessék az ott őrzött iratokat.

A teljes moszkvai ügynöklista mítosza nagyrészt két korábbi politikai szereplő nyilatkozataihoz köthető. Németh Miklós, a rendszerváltás előtti utolsó miniszterelnök még 2014-ben állította, hogy a hiteles névsor Oroszországban van. Szerinte a távozó szovjet tábornokok kamionszámra vitték magukkal az iratokat, a hazai aktákat pedig utólag manipulálták. Hasonló elméletet lebegtetett meg 2015-ben Simicska Lajos is, aki egy interjúban bizonyítékok nélkül utalt arra, hogy Orbán Viktor egykori jelentései is Moszkvában lehetnek - de a volt kormányfő beszervezésére sosem került elő bizonyíték.

A történészek, köztük Ungváry Krisztián és Rainer M. János, határozottan cáfolják a mindent átfogó moszkvai lista létezését. Ungváry szerint Németh Miklós állításai több ponton is sántítanak, mivel a hálózati nyilvántartások akkor már elektronikusan is léteztek, így kamionok helyett egyetlen aktatáskában is elfértek volna. Emellett egy-egy személy neve annyi különböző hazai irattípusban szerepelt párhuzamosan, hogy azokat szinte lehetetlen lett volna észrevétlenül, utólag meghamisítani.

Rainer M. János hozzátette, hogy bár a szovjet összekötők hírszerzési vagy kémelhárítási ügyekben vihettek ki iratokat, a teljes magyar belső hálózati adattárra egyszerűen nem volt szükségük, hiszen helyben bármihez hozzáfértek, ami érdekelte őket. A kutatók egyetértenek abban, hogy az orosz irattárak rejthetnek ugyan magyar állambiztonsági dokumentumokat, de az átfogó, hiánytalan ügynöklista legendája pusztán a pótolhatatlanul hiányos hazai iratanyagnak és a moszkvai levéltárak teljes elzártságának köszönhető.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA