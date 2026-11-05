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Beszervezéséről vallott Medveczky Ilona: elismerte, aláírt az állambiztonságnak, nagy kiváltságot kapott érte
Medveczky Ilona neve is szerepel a november 4-én nyilvánosságra hozott állambiztonsági aktákban. A "Kleopátra" fedőnéven nyilvántartott táncművész elismerte, hogy 21 éves korában kényszerből írt alá a hatóságoknak, mert csak így kaphatta meg az útlevelét, hogy elutazhasson egy külföldi filmforgatásra
A megnyitott titkosszolgálati adatbázisból folyamatosan kerülnek elő az ismert emberek nevei. Ezek között bukkant fel a hazai revü legismertebb alakjának, Medveczky Ilonának az aktája is. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagját a dokumentumokban "Kleopátra" fedőnéven rögzítették.
A művésznő az ATV megkeresésére röviden tisztázta, miként került a neve az iratok közé. Elmondása szerint a külföldi karrierje forgott kockán. Huszonegy éves korában Az oroszlán ugrani készül című film jugoszláviai forgatására készült, azonban a hatóságok nyomást gyakoroltak rá, és egyértelművé tették, hogy ha nem ír alá nekik, nem engedik ki az országból.
Medveczky felidézte, hogy a fenyegetés teljesen valós volt, hiszen a helyettesét is kijelölték az Operettszínház akkori szubrettje, Kovács Zsuzsa személyében. Miután előző este a kényszer hatására aláírta a papírt, másnap hajnali fél ötkor kapta meg az utazáshoz elengedhetetlen útlevelét.
"Ha ez beszervezés, akkor ennyi volt" – fogalmazott a táncművész. Ez a kényszerű döntés volt az ára annak, hogy elindulhasson a nemzetközi ismertség felé, amely a keleti blokkon túl később egészen az Egyesült Államokig repítette.
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