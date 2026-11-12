Eldőlhet a Trump utáni éra sorsa: két politikus áll az élen a 2028-as előválasztási versenyben

A republikánus szavazók Marco Rubio külügyminisztert és JD Vance alelnököt, a demokraták pedig Jon Ossoff georgiai szenátort és Pete Buttigieg volt közlekedési minisztert és a legjobb jelölteket csütörtökön, a 2028-as amerikai elnökválasztáson.

A republikánusoknál egyelőre Marco Rubio külügyminiszter és JD Vance alelnök neve szerepel a legtöbbet a 2028-as elnökválasztás lehetséges jelöltjei között. A Reuters és az Ipsos felmérésében a republikánus válaszadók 45 százaléka Rubiót, 43 százaléka pedig Vance-t tartotta kiváló elnökjelöltnek.

A két politikus megítélése azért is érdekes, mert a republikánus párton belül egyre élénkebb vita folyik arról, milyen irányt kellene követnie a Donald Trump utáni időszakban. A november 3-i félidős választásokon elszenvedett vereség után egyre többen teszik fel a kérdést, hogy a következő elnökjelöltnek folytatnia kellene-e Trump politikáját, vagy inkább új irányt kellene képviselnie.

Donald Trump maga is érdeklődött szövetségeseinél arról, hogy Vance-t vagy Rubiót látnák szívesebben a következő republikánus elnökjelöltként. A CBS 60 Minutes című műsorában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy nem feltétlenül fog valamelyikük mellett nyilvánosan kiállni az előválasztáson.

A lehetséges jelöltek között Ron DeSantis floridai kormányzó is szerepel, akit a republikánusok 32 százaléka tartott kiváló választásnak. Donald Trump Jr. és Ted Cruz texasi szenátor szintén rendelkezik támogatókkal, ugyanakkor velük kapcsolatban jóval megosztottabbak a pártszavazók.

Az iráni háború is beleszólhat a republikánusok jövőjébe

A republikánus párt belső vitáit tovább erősíti az iráni háború és az üzemanyagárak emelkedése. A Reuters beszámolója szerint Trump támogatottsága a korábbi időszakhoz képest jelentősen visszaesett, a republikánus szavazók körében pedig egyre több elégedetlenség tapasztalható a konfliktus gazdasági következményei miatt.

JD Vance alelnök nyilvánosan is összefüggésbe hozta a párt félidős választási vereségét az iráni háborúval. Marco Rubio külügyminiszter helyzete szintén különös, hiszen az amerikai diplomácia vezetőjeként a konfliktus kezelésében is fontos szerepet kellene vállalnia, az eddigi, eredménytelen béketárgyalások jelentős részén azonban nem vett részt.

A következő időszakban ezért az is meghatározó kérdés lehet, hogy a republikánusok mennyire akarnak elszakadni Trump politikai örökségétől, és mennyiben tartanák meg az eddigi irányvonalat.

Két demokrata politikus került az élre

A demokratáknál Jon Ossoff georgiai szenátor és Pete Buttigieg volt közlekedési miniszter kapta a legjobb értékelést. Mindkettőjüket a megkérdezett demokrata szavazók 29 százaléka tartotta kiváló elnökjelöltnek.

Ossoff az elmúlt hónapokban egyre nagyobb országos figyelmet kapott, miután szokatlanul élesen bírálta Donald Trumpot, akit korruptnak és az elnöki tisztségre alkalmatlannak nevezett. A georgiai szenátor a múlt heti választáson 18 százalékpontos különbséggel nyerte meg az újraválasztását, miközben Trump 2024-ben még két százalékponttal győzött az államban.

Buttigieg már jóval ismertebb politikus az országos közéletben. A volt közlekedési miniszter a 2020-as demokrata előválasztáson is elindult, és akkor komoly támogatottságot szerzett. A mostani felmérésben a demokraták körülbelül ötöde mondta azt, hogy még nem hallott róla, Ossoffot viszont nagyjából egyharmaduk nem ismeri.

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Ez a kampány során komoly különbséget jelenthet. Egy országosan ismert politikusnak kevesebb pénzt kell fordítania arra, hogy bemutatkozzon a választóknak, míg egy kevésbé ismert jelöltnek jelentős erőforrásokat kell mozgósítania az ismertség növelésére.

A mérsékeltebb demokraták most jobban szerepeltek

A Reuters/Ipsos felmérése alapján a demokraták körében jelenleg a mérsékeltebbnek tartott politikusok kapták a kedvezőbb értékeléseket. Kamala Harris volt alelnök és Gavin Newsom kaliforniai kormányzó egyaránt 23 százalékos eredményt ért el, míg Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselőt a válaszadók 15 százaléka tartotta kiváló elnökjelöltnek.

A politikusok között abban is különbség van, hogyan viszonyulnak Donald Trump elnökségéhez. Ocasio-Cortez a félidős választások után arról beszélt, hogy az elnök elleni alkotmányos felelősségre vonás lehetőségét is napirenden kell tartani. Buttigieg ezzel szemben a New Yorkernek adott interjújában azt mondta, hogy a kérdés különösebben nem érdekli.

A demokratáknak így a következő időszakban arról is dönteniük kell, milyen politikai irányt választanak. A Trump elleni határozott fellépés vagy a mérsékeltebb, szélesebb választói rétegeket megszólító politika kerül-e előtérbe, az a 2028-as jelöltállítás egyik fontos vitája lehet.

Még nagyon korai megmondani, ki indulhat 2028-ban

A mostani felmérés eredményeiből még nem lehet következtetni arra, ki szerezheti meg a republikánus vagy a demokrata jelöltséget. Egyik említett politikus sem jelentette be hivatalosan indulását, a pártok előválasztási folyamata pedig még messze van.

Elaine Kamarck demokrata politikai stratéga a Reutersnek arra figyelmeztetett, hogy a választásig hátralévő időben még jelentősen változhat a politikusok megítélése, és sokan egyelőre azt sem döntötték el, hogy egyáltalán versenybe szállnak-e.

A Reuters/Ipsos felmérése november 6. és 9. között készült, összesen 1705 amerikai felnőtt megkérdezésével. A republikánus és demokrata válaszadókra vonatkozó hibahatár hozzávetőleg 5 százalékpont. Az eredmények tehát inkább a pártokon belüli politikai erőviszonyokról és a lehetséges jelöltek ismertségéről adnak pillanatképet, nem pedig a 2028-as választás előrejelzését jelentik.