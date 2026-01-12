A magyar adórendszer válaszút előtt áll: megőrizze-e a jelenlegi, tőkefelhalmozást ösztönző struktúrát, vagy fokozatosan egy fogyasztásbarátabb modell felé mozduljon el?
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Ausztria 2026-tól teljesen eltörölte a menstruációs termékek áfáját, így a tamponok és betétek 0%-os adókulccsal kerülnek a boltokba – a döntés hatása pedig azonnal megjelent az árakban. Miközben a szomszédban fillérekért lehet hozzájutni ezekhez az alapvető higiéniai termékekhez, Magyarországon továbbra is Európa egyik legmagasabb adóterhe sújtja a nőket, és a menstruációs szegénység mindennapi valóság marad.
Ausztriában 2026. január 1-jétől teljesen megszűnt a menstruációs termékekre kivetett forgalmi adó: a tamponok, betétek, valamint az óvszerek és más fogamzásgátlók 0%-os ÁFA-kulcs alá kerültek. A döntés egy többéves civil kampány eredménye, amely már korábban elérte, hogy a korábbi 20%-os adót 10%-ra csökkentsék. Most azonban teljes adómentesség lépett életbe: ezzel Ausztria az EU egyik legprogresszívebb országává vált a menstruációs szegénység elleni küzdelemben.
A változás nemcsak jelképes: a 10%-os adó eltörlése azonnal és teljes egészében megjelent a bolti árakban, amit az osztrák versenyhatóság is figyelemmel kísér. A Hofer (az osztrák Aldi) már 2025 végén kampányt indított, „árháborút” hirdetve a tamponadó ellen, és látványosan 1:1 arányban adta tovább a megtakarítást a vásárlóknak. A saját márkás termékek ára így több esetben még az adócsökkentésnél is nagyobbat esett, lefelé kerekítve az árakat.
A Hofer hangsúlyozta: a menstruációs termékek nem luxuscikkek, hanem alapvető szükségletek, és a lépést a „Periodenarmut”, vagyis a menstruációs szegénység elleni küzdelem részeként mutatták be. A kampány hatására a DM, a BIPA és a Müller is kénytelen volt követni az árakat, így a teljes piac gyorsan reagált.
Itthon nem csökkennek az árak
Miközben Ausztriában 0%-ra csökkent az ÁFA, Magyarországon a tamponok és betétek világrekorder 27%-os forgalmi adóval terheltek. A Pénzcentrum korábbi elemzései szerint ez nem csupán árkérdés: a magas adóterhek és a dráguló higiéniai termékek közvetlenül hozzájárulnak a menstruációs szegénységhez, amely Magyarországon több tízezer lányt és nőt érint.
Magyar lányok tömegei maradnak ki az iskolából a menstruációjuk idején, mert nem engedhetik meg maguknak a megfelelő higiéniai termékeket. Sok nő egészségkárosító megoldásokhoz nyúl, vagy túl hosszú ideig használ egy-egy terméket, ami fertőzésekhez vezethet.
A magyarországi töredékébe kerül az osztrák tampon
Ausztriában több tartományban, iskolában és egyetemen már évek óta működnek ingyenes tampon- és betétautomaták, de amúgy is töredékébe kerül, mint itthon:
A két termék összevetése látványosan mutatja, mekkora szakadék tátong az osztrák és a magyar menstruációs termékek árazása között. Magyarországon egy 64 darabos O.B. ProComfort tamponcsomag ára 3469 forint, ami darabonként 55 forintot jelent. Ez az ár már tartalmazza a 27 százalékos általános forgalmi adót.
Ezzel szemben Ausztriában 2026 januárjától teljesen eltörölték az ilyen termékek áfáját: a tamponok, betétek, óvszerek és fogamzásgátlók 0 százalékos adókulcs alá esnek. Az osztrák dm 5,85 euróért kínál egy 56 darabos O.B. ExtraProtect Day+Night csomagot, ami darabonként 10 eurócent, azaz körülbelül 39 forint.
Magyarországon azonban a drogériák és élelmiszerláncok jelentős része veszteséges, részben a különadók, részben az ársapkák és más piaci beavatkozások miatt. A szektor átlagos bruttó árrése 25–30%, amelyből a különadók és a működési költségek után alig marad mozgástér.
Ezért szakértők szerint egy esetleges magyar ÁFA-csökkentés nem biztos, hogy teljes egészében megjelenne a bolti árakban, vagy csak lassan, részlegesen.
Ausztria példája azt mutatja: a menstruáció nem lehet luxus
Ausztria döntése egyértelmű üzenet: a menstruációs termékekhez való hozzáférés alapvető egészségügyi és társadalmi kérdés, nem pedig adóbevételi tétel. A 0%-os ÁFA és az ingyenes iskolai automaták együtt olyan rendszert hoznak létre, amelyben a menstruáció nem jelent anyagi terhet, és senki nem marad ki az oktatásból vagy a munkából emiatt.
Magyarországon ezzel szemben a menstruációs szegénység továbbra is valós probléma, amelyet a magas adóterhek csak súlyosbítanak.
