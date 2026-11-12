Téli napforduló 2026: meddig van világos december 21-én, mikortól hosszabbodnak a nappalok?

2026-ban december 21-én elérkezik a téli napforduló, vagyis az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája. Ez egyben a csillagászati tél első napja is, amely után lassacskán hosszabbodni kezdenek a nappalok. A téli napforduló 2026-ban is fordulópontot jelent tehát, még ha ennek hatását eleinte alig vesszük is észre. Utánajártunk, meddig lesz világos ezen a napon Magyarország különböző városaiban, mikortól lesznek érezhetően hosszabbak a nappalok, de azt is megnézzük, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején.

A tél közeledtével egyre feltűnőbb, milyen hamar besötétedik délutánonként. De miért van az, hogy az esti világosság már akkor elkezd növekedni, amikor reggelente még egyre később kel a Nap? Cikkünkben erre is választ adunk, valamint arra is kitérünk, miben különbözik a meteorológiai és a csillagászati tél, és milyen fontos dátumokra, ünnepekre készülhetünk a 2026 téli napforduló után.

2026 téli napforduló időpontja

A téli napforduló 2026-ban december 21-re, hétfőre esik, magyar idő szerint 21 óra 50 perckor következik be. Ez az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája az északi féltekén, egyben a csillagászati tél kezdete is: ettől kezdve a nappalok fokozatosan hosszabbodnak, az éjszakák pedig rövidülnek.

Ám a napforduló nem minden évben ugyanarra a napra esik, általában december 21-én vagy 22-én következik be. A Földnek ugyanis valamivel több időre van szüksége a Nap megkerüléséhez, mint a naptári 365 nap, ezért a napforduló pontos időpontja évről évre változik.

A téli napforduló a Föld forgástengelyének dőlése miatt következik be, ami az év során a nappalok és az éjszakák hosszát is befolyásolja. Ilyenkor nálunk jár a legalacsonyabban a Nap az év során, miközben a déli féltekén éppen ekkor kezdődik a csillagászati nyár.

Meddig van világos december 21-én?

A téli napforduló napján Magyarországon nagyjából 8 és fél órán át van fenn a Nap, vagyis több mint 15 órán keresztül tart az éjszaka. A pontos időtartam azonban attól is függ, hogy az ország melyik részén vagyunk: a délebbi területeken valamivel hosszabbak a nappalok, míg keleten korábban kel és nyugszik a Nap, mint nyugaton.

2026. december 21-én az alábbi időpontokban kel és nyugszik a Nap az ország különböző tájain fekvő nagyobb városokban, a legkorábbi napnyugtától a legkésőbbi felé haladva:

Debrecen: napkelte 7:18, napnyugta 15:44

Miskolc: napkelte 7:24, napnyugta 15:45

Budapest: napkelte 7:28, napnyugta 15:55

Pécs: napkelte 7:26, napnyugta 16:04

Sopron: napkelte 7:39, napnyugta 16:04

Szombathely: napkelte 7:37, napnyugta 16:05

Ám a napnyugta még sehol sem jelenti az azonnali és teljes sötétséget. A szürkület idején még természetes fény világítja meg az égboltot, így a tényleges besötétedés valamivel később következik be.

Mikortól hosszabbodnak a nappalok 2026-ban?

A nappalok a téli napfordulót követően, december 22-től kezdenek ismét hosszabbodni. A változás eleinte alig észrevehető, hiszen az első napokban csak néhány másodperccel nő a nappalok hossza. Januárban azonban már egyre látványosabb lesz a különbség: a hónap végére Budapesten több mint egy órával tovább lesz világos, mint december 21-én.

Érdekesség, hogy a téli napforduló nem esik egybe sem a legkorábbi napnyugtával, sem a legkésőbbi napkeltével. Budapesten a legkorábbi napnyugta 2026. december 11-én, 15:52-kor következik be, míg 2027. január 1. és 6. között a Nap minden reggel 7:31-kor kel. Emiatt először az esti világosság növekedését vehetjük észre, miközben reggelente még egy ideig később kel a Nap.

Mikor van a csillagászati tél első napja?

Bár a naptár szerint december elején már beköszönt a tél, csillagászati szempontból még közel három hetet kell várnunk rá. A csillagászati tél első napja ugyanis 2026-ban december 21-re, a téli napforduló napjára esik. A csillagászati évszakok határait a napfordulók és a napéjegyenlőségek jelölik ki, így a tavasz 2027. március 20-án, a tavaszi napéjegyenlőséggel kezdődik.

A meteorológusok viszont másként számolnak: náluk a tél december 1-től február utolsó napjáig tart. Ennek gyakorlati oka van, hiszen a teljes naptári hónapokra bontott évszakok megkönnyítik az időjárási adatok összehasonlítását. Vagyis attól függően, hogy melyik felosztást nézzük, a tél kezdete és vége is eltérő időpontra esik.

Mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején?

A nappalok hosszabbodása az ókori emberek számára is különleges jelentőséggel bírt. A sötét téli hónapokban a fény visszatérése a természet megújulásának reményét hordozta, és számos ünnepi hagyomány kapcsolódott hozzá. Az ókori Róma egyik legismertebb decemberi ünnepe a Saturnalia volt, amelyet Saturnus, a földművelés istene tiszteletére tartottak.

A több napon át tartó ünnepség alatt a rómaiak lakomákat rendeztek, ajándékokat adtak egymásnak és közösen mulattak. Ilyenkor a hétköznapi társadalmi rend szigorú szabályai is enyhültek: a rabszolgák együtt étkezhettek uraikkal, és az ünnep idejére bizonyos mindennapi kötelezettségeik alól is felmentést kaphattak.

Mikor ér véget a tél? Ünnepek és fontos dátumok 2027 tavaszáig

A téli napforduló után már csak néhány nap választ el bennünket a karácsonytól, az iskolásoknak azonban ekkorra már megkezdődik a téli szünet. A 2026/2027-es tanévben december 19-től január 3-ig tart a pihenő. Január 6-án, vízkeresztkor hagyományosan véget ér a karácsonyi ünnepkör, és kezdetét veszi a farsang.

A farsang a telet búcsúztató hagyományokkal teli időszak, amely 2027-ben február 9-én, húshagyókedden ér véget. Másnap, hamvazószerdán megkezdődik a húsvétot megelőző nagyböjt. A tavaszra ezután már csak néhány hetet kell várni: a meteorológiai tavasz március 1-jén kezdődik, a csillagászati pedig március 20-án, a tavaszi napéjegyenlőséggel.